موعد مباراة البرازيل وتشيلي في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل أمام منافسه تشيلي يوم السبت ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، في مباراة قوية بين المنتخبين على أرض ملعب “أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو”.

موعد مباراة البرازيل وتشيلي

وستقام مباراة منتخب البرازيل أمام تشيلي في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

وستكون كذلك عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف تشيلي، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

A apresentação da #SeleçãoOlímpica foi com muito trabalho! Visando a estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o grupo realizou atividades específicas com a comissão técnica. Fotos: Marco Galvão / CBF pic.twitter.com/7axYlko9kQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 1, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب تشيلي

وسيدخل المدرب الأوروغواياني “مارتين لاسارتي” 60 عامًا في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

🇨🇱⚽️ De regresó a casa 🏠 💪 Así fue el retorno a los entrenamientos en Juan Pinto Duran, para preparar los cuartos de final.#VamosLaRoja pic.twitter.com/fYuk6WKGWB — Selección Chilena (@LaRoja) June 27, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة الأساسية، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

نتائج المنتخبين في كوبا أمريكا

ونجح منتخب البرازيل في التأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة، بعد تصدره المجموعة برصيد 10 نقاط بعد خوضه أربع مباريات في منافسات كوبا أمريكا.

📸 As fotos do treinamento da #SeleçãoBrasileira na Granja Comary! Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/UCXqwTyd4G — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 1, 2021

على عكس منافسه تشيلي الذي جاء في المركز الرابع من ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، جمعهم بعد فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة في البطولة القارية.

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