غرّروا به .. ما قصّة العُماني سالم خلفان المسجون في السعودية لـِ20 عاماً!؟

ناشدت والدة المواطن العماني سالم خلفان سلطان عمان هيثم بن طارق للتدخل من أجل الإفراج عن نجلها من سجون السعودية، حيث حكم عليه بالسجن 20 عاماً “بتهم ملفقة”. وفق الأم

وقالت الأم في رسالتها التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان ابنها محكوم ظُلماً دون تهمة سوى أنه خرج من منزله ساعياً للقمة العيش له ولأطفاله، حيث يعمل سائق براد فواه.

واضافت انه تم التغرير بنجلها من قبل اصحاب الفواكه، وهو ليس له علم بما في البراد، حيث تم ضبطه في منفذ البطحاء في السعودية لوجود ممنوعات تم دسها في الفواكه.

يارب فرح والدته وابنائة واهلة بعودتة للوطن سالمآ غانمآ

اللهم آمين… #انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه pic.twitter.com/GRqZOBPOsx — الراقي 🌺 (@9goIVModVYcBtD1) July 2, 2021

سالم خلفان مسجون في السعودية منذ عام ونصف

وقالت ان العائلة أبلغت شرطة عمان السلطانية، وتم التحري والتحقيق منذ خروج البراد وقد ألقي القبض على المتهمين اصحاب البضاعة وسجلت اعترافاتهم بالصوت والصورة، فيما تمت تبرئة ابنها سالم من التهمة المنسوبة له في السلطنة.

وذكرت انه تم اتهما ابنها من قبل السلطات السعودية لعدم وجود معلومات أو وثائق تسانده وتثبت براءته، وحكم عليه بالسجن 20 عاما ظلماً.

واشارت الى ان ابنها سالم مسجون في السعودية منذ عام ونصف، واذا لم تتعاون شرطة عمان السلطانية ووزارة الخارجية مع السلطات السعودية بتزويدهم بالوثائق التي تساعد في براءته فسيقضي طوال حياته في السجن .

ولفتت الى ان العائلة راجعت شرطة عمان السلطانية لتزودها بملف القضية او اي وثائق تثبت براءته لكن دون جدوى،وقد تم التحفظ على ملف القضية لدى الادعاء العام.

أم المواطن سالم خلفان تستنجد بكم يا :

معالي السيد بدر بن حمد وزير الخارجية.

معالي السيد حمود بن فيصل وزير الداخلية.

الفريق الركن حسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

أحد أبناء الوطن يحتاج وقفتكم ومتابعة موضوعه مع الاشقاء في السعودية. #انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه pic.twitter.com/k8oc4hKUWJ — هشام الخروصي (@56hisakr) July 1, 2021

وتفاعل العُمانيون مع مناشدة الأم، ودشنوا هاشتاغ #انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه ليتصدر قائمة الترند في تويتر بسلطنة عمان .

ورصدت “وطن” جانباً من أبرز التغريدات المُتفاعلة مع الهاشتاغ، مطالبين بتدخل السلطات العمانية للافراج عن سالم خلفان .

الكريم ابن الأكرمين @FaisalAlSaid73

لن يذهب نداء الأم والأطفال أدراج الحياة وأنت سفيرنا في المملكة الشقيقة ، ما يخفى علينا من تفاصيل القضية لن يخفى عليكم ، وكلنا أمل أن يجمع العيد هذه الأسرة ، نثق في القانون العُماني والسعودي والرحمة فوق القانون

#انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه pic.twitter.com/gR7L80OsIM — سالم الساعدي 🇴🇲 (@salem_aljunaiby) July 2, 2021

كلنا ثقة بأن الخارجية العمانية @FMofOman تولي إهتمام بالغ بقضايا المواطن في الخارج. وأن السفارة العمانية في #الرياض وعلى رأسها السفير صاحب السمو السيد فيصل بن تركي لن تتوانى في الإهتمام بهذه القضية.@OmanEmb_Riyadh #انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه pic.twitter.com/x7XfMknK3G — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) July 2, 2021

نتمنى وزارة الخارجية مثل ما تحل أزمات الأجانب خارج الوطن تحل أزمت المواطن وهو مظلوم حسب شهادة أهله وشرطة عمان السلطانية..

نثق في سعادة السفير صاحب السمو فيصل بن تركي @FaisalAlSaid73

في ذلك ..#انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه pic.twitter.com/oiifUfoo5A — سيف المقبالي 🇴🇲🇧🇷 (@ashq_suhar) July 2, 2021

مثل ما تقوم الحكومة العمانية بالوساطة لأجل اطلاق سراح الاسرى الحوثيين، الايرانيين او الامريكان فقد حان التدخل لأجل المواطن سالم هو ابن البلد .. فهو اولى، فكيف إذا كان بريء؟

#انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه pic.twitter.com/7s9RP3H1ea — Ali Allawati (@AliMoAllawati) July 2, 2021

لا خير فينا ان لم نقف مع اخونا #انقذو_سالم_خلفان_في_السعوديه مسجون ظلم ومحكوم عليه 20 سنه ملف القضيه عند شرطتنا السلطانيه والعائلة حاولت مراجعتهم لكي يبشروهم لكن بدون جدوى مر على الحادثه سنه ونصف تقريباً والآن طلبت مساعدتنا لذلك قومو برفع الهاشتاق لكي يصل للجهات ي شعب عمان غردو — 𖤇 (@xXIIIIlIXx) July 2, 2021

يناشدو بابا هيثم بالتدخل ابنائه من عمرهم ٧شهور لم يرو أباهم وكبرو وهو بعيد عنهم ينتظرو خروجه من السجن بفارغ الصبر اللهم اجبر خواطرهم بأثبات براءته وفك كربه اخي ،آمين #انقذو_سالم_خلفان_فى_السعوديه pic.twitter.com/mS7D0XmU0H — frooh (@frooh08150785) July 2, 2021