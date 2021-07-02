تعرف على تفاصيل مواعيد مباريات وقرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الجمعة، عن نتائج قرعة ومواعيد خوض مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2021-2022.

الاتحاد الأوروبي وقرعة دوري أبطال أوروبا

وبين الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي له، بأن قرعة دور المجموعات من بطولة منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” ستقام في ال26 من شهر أغسطس/ آب القادم، بينما ستجرى قرعة الدور ال16 من البطولة في ال13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

⌛️ The line-up for next season's group stage is coming together, with 26 of the 32 spots now taken…#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 2, 2021

وأوضح الاتحاد، أنها ستقوم بسحب قرعة دور الربع والنصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، في ال18 من شهر مارس/ آذار المقبل.

وقد تأهل 26 فريقًا حتى الآن لخوض دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا “Champions League”، وسيلتحق إليهم فيما بعد 6 فرق على ملحق التأهل لخوص منافسات البطولة القارية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، عن مواعيد الموسم المقبل لخوض منافسات دوري الأبطال من بدايته حتى نهاية أخر مباراة في المسابقة.

وستكون مباريات الجولة الأولى من المنافسات في ال14 وال15 من شهر سبتمبر القادم، يليها منافسات مباريات الجولة الثانية والتي ستمون في ال27 وال28 من شهر سبتمبر.

اقرأ المزيد: كروس يعتزل مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا

بينما في ال19 وال20 من شهر أكتوبر ستكون مباريات الجولة الثانية، وفي ال2 وال3 من شهر نوفمبر لخوض مباريات الجولة الرابعة.

All the match dates for the 2021/22 UEFA Champions League 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 2, 2021

يليها الجولة الخامسة التي من المقرر أن تكون في ال23 وال24 من شهر نوفمبر المقبل، أما مباريات الجولة السادسة ستكون في ال7 وال8 من شهر ديسمبر القادم.

مواعيد مباريات الثمن النهائي

وسيكون في ال15 وال16 / وال22 وال23 من شهر فبراير من عام 2022 مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بينما ستكون مباراة الإياب من البطولة في ال8 وال9/ وال15/16 من شهر مارس المقبل.

مباريات الربع والنصف النهائي

وفي ال5 وال6 من شهر إبريل مواعيد مباراة الذهاب من البطولة، يليها مباراة الإياب في 12 وال13 ستكون مواعيد مباراة الإياب من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي ال26 وال27 من شهر إبريل موعد مباراتي ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بينما ستكون مباراتي الإياب في ال3 وال4 من شهر مايو القادم.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وستكون المواجهة النهائية على لقب بطولة أبطال أوروبا “Champions League”، في ال28 من شهر مايو/أيار المقبل، المقرر خوضها على ملعب مدينة “بطرسبورغ” الروسية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك