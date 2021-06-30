مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى 2021 في غالبية الدول الإسلامية

حدد مركز الفلك الدولي أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2021 في غالبية الدول الإسلامية، والذي يصادف حلوله النصف الثاني من الشهر الجاري، وتحديداً في يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، “سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442هـ بمشيئة الله يوم السبت 10 يوليو 2021م في الساعة 01:17 صباحا بتوقيت غرينتش”.

وأضاف: “رؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي أفريقيا وأوروبا”.

عيد الأضحى المبارك 2021

وتابع: “ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ”.

وأكمل: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 09 يوليو فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس”.

أول أيام ذي الحجة

واستكمل: “سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظرا لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي”.

وأضاف: “هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ أن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 يوليو”.

مظاهر عيد الأضحى

ومن أهم مظاهر إحياء عيد الأضحى، الذي يعرف في بعض الدول العربية بـ”العيد الكبير”، ويحل يوم 10 من شهر ذي الحجة، هو التكبير الذي لا يقتصر على يوم العيد أو ليلته فقط.

ويتميز عيد الأضحى عن نظيره الفطر، الذي يحل اليوم الأول من شهر شوال، أن تكبيراته تبدأ مع مطلوع شهر ذي الحجة.

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وشرع الإسلام صلاة العيدين، الفطر والأضحى، في السنة الأولى من الهجرة وهي فرض كفاية عند الحنابلة والإمامية، وسنة مؤكدة عند المالكية والشافعية، وواجبة عند الحنفية.

فلكيا، أعلن المركز الفلكي في السعودية والمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر أن موعد بداية الأيام العشر من ذي الحجة يوم 11 يوليو/تموز، على أن يكون عيد الأضحى فلكياً الثلاثاء 20 يوليو/تموز.

متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى 2021؟

وأجمع الفقهاء أن التكبير في العيدين للمسلمين، رجالاً ونساءً، يستحب من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد.

أيضا يستحب التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أثناء الخطبة، وإذا كان التكبير في عيد الفطر يبدأ مع مطلع مغرب ليلة الأول من شوال، فإن في عيد النحر يكبر مع دخول أول يوم في شهر ذي الحجة، ليلاً ونهاراً، إلى أن تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق.

وهذا يعني أن في شهر ذي الحجة 13 يوماً من أول الشهر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر محل تكبير.

والراجح والمستحب، نقلاً عن الأحاديث الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون التكبير في يوم عرفة وما بعده مطلق ومقيد، مطلق في جميع الأوقات ومقيد أدبار الصلوات.

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