القضاء الكويتي يصدر حكماً نهائياً في قضية نهى نبيل والفيديو الخادش المسرب من منزلها!

قررت محكمة الجنح في الكويت، براءة الفاشينستا الكويتية نهى نبيل من تهمة خدش الحياء العام بعد انتشار مقطع مسرب التقطته كاميرا مراقبة تُظهرها وهي تعتدي على طفلها وتصفه بألفاظ بذيئة.

براءة نهى نبيل من الفيديو المسرب

وبحسب تغريدات الإعلامية مي العيدان، وصاحبة القضية نهى نبيل، فقد تقرر براءة الأخيرة بعد تأكيد الخبراء على خلو الفيديوهات المسربة من أي مضمون و عبارات خادشة على لسانها.

محكمة الجنح تقرر براءة نهى نبيل من الإساءة لطفلها بعد تأكيد الخبراء على خلو الفيديوهات المسربة من أي مضمون و عبارات خادشه على لسانها بعد مرافعة الدكتور المحامي ضاري مبارك الواوان@nohastyleicon pic.twitter.com/JwWRw20Wf4 — مي العيدان (@mayal3eidan) June 29, 2021

وذلك بعد مرافعة محامي نهى نبيل، ضاري مبارك الواوان

ووجهت نهى نبيل الشكر للقضاء الكويتي، ومحاميها بعد حصولها على البراءة.

محكمة الجنح تقرر براءة #نهى_نبيل من الإساءة لطفلها بعد تأكيد الخبراء على خلو الفيديوهات المسربة من أي مضمون و عبارات خادشه على لسانها بعد مرافعة الدكتور المحامي ضاري مبارك الواوان . الحمدلله و شكرا للقضاء الكويتي النزيه و للمحامي د.ضاري الواوان pic.twitter.com/51A49ThlQv — نهى نبيل (@nohastyleicon) June 29, 2021

نهى نبيل: تعرضت للخيانة

وفي وقت سابق، كشفت نهى نبيل تفاصيل تسريب الفيديو، ولم تتمالك نفسها أثناء الحديث وبكت على الهواء مباشرة.

وقالت نهى نبيل أثناء استضافتها قبل شهرين عبر برنامج (علي ونجم) على تلفزيون الكويت: (انتشر الفيديو من كاميرات البيت، هناك خيانة حدثت، ولكن الله فوق).

وتابعت نهى نبيل: (تم رفع قضايا ضدي، وقيل إن الفيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، ولكن بحمد الله تم تحليل الفيديو، وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها).

شلون انتشر ڤيديو نهى وولدها من كاميرات المراقبة بالبيت؟ 📹

–#علي_ونجم pic.twitter.com/Y8g9cYsFva — The Digital Campus ⚡️ (@DigitalCampusME) April 20, 2021

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تتحدث مع أطفالها بالطريقة التي تم إظهارها بالفيديو، ولا تنطق بالألفاظ التي وردت فيه، مضيفة: (معروف أنني أم سائبة في المنزل، وتستطيع أن ترى ذلك في أبسط المواقف التي أقوم بتصويرها عبر سناب شات).

تنازلت حفاظاً على الأسرة

واستطردت نهى: (أنا لو كنت أماً غير جيدة، لما أخذوا راحتهم معي بهذه الطريقة، ولما قاموا بالرد علي كما يردون، لكانوا شعروا بالخوف مني).

وعادت نهى وأكدت أن تسريب الفيديو حدث بسبب خيانة، مشيرة إلى أنها تنازلت عن حقها حفاظاً على تماسك العائلة.

وأوضحت نهى نبيل أن هذه الخيانة جاءت من أشخاص تعيش معهم، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتهم.

وتابعت: (أكثر ما أزعجني هو التشهير بابني، وجعله يشعر بالخجل من الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع بسبب الألفاظ الخارجة التي وردت بالفيديو).

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تقوم بتوبيخ ابنها أمام شقيقتها حتى تقوم بتوبيخه أمام الملايين، وقالت باكية: (هذا الفيديو أكبر جرح حدث لي في حياتي لأنه لم يرحمني أي شخص مطلقا أو يقف معي، يلعن أبو السوشيال ميديا اللي راح تخليني أمر بهذه المعاناة).

مباحث الأحداث تفتح تحقيقاً بالفيديو

وتعود أزمة الفيديو إلى العام الماضي، حين انتشر مقطع مسرب (خادش للحياء)، في الكويت ودول الخليج الأخرى، التقطته كاميرا مراقبة، لنهى .

وتظهر الفاشنيستا الكويتية في الفيديو، وهي تعتدي على طفلها الأكبر وتوجه له شتائم خادشة للحياء، إذ وصفته بألفاظ لا تليق كونها بذيئة.

وفتحت مباحث الأحداث في دولة الكويت، تحقيقا في مضمون المقطع .

وكانت الفاشنيستا الكويتية ردت على الانتقادات الموجهة ضدها بصورة جمعتها بابنها، معلقة: (حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل).

وأكدت نهى في حينها أنها لجأت للقضاء وقالت إن ما حدث هو انتهاك للخصوصية وحرمة المنزل والأمور السرية التي في بيتها.

نهى نبيل تسجد فرحاً

وفي سياق آخر، أثارت نهى الشهر الماضي ضجة كبيرة بعد نشرها مقاطع فيديو تُظهر سجودها لحظة وصولها إلى مطار دبي في الإمارات.

ونشرت نهى نبيل عدة فيديوهات توثق لحظة وصولها الى مطار دبي، حيث سارعت فور وصولها الى السجود فرحا، الأمر الذي عرّضها لهجوم كبير من الجمهور.

نهى نبيل تتعرض للسرقة من قبل صديقها

إلى هذا، كشفت نبيل، عن تعرضها للسرقة من قبل أحد الأشخاص المقربين لها، والذي فتحت له منزلها واستضافته في فترة ما.

وقالت نهى بفيديو عبر (سناب شات)، إن هذا الشخص الذي استضافته في منزلها لمدة يومين بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، قام بسرقة حقيبه يدها من ماركة هيرميس، ويبلغ سعرها 600 ألف ريال سعودي (160 ألف دولار أمريكي).

ونشرت الفاشينيستا الكويتية صورة توثق عودة الحقيبة لها، مؤكدة أنها لم تبلغ الشرطة عنه لأنه أحد أقاربها ولا تريد فضحه من أجل زوجته وعائلته.

وكتبت نهى : (الحرامي اللي عض اليد اللي انمدت له وجحد وقفاتنا سنين.. ماراح أقاضيك احتراما لأهلك وعائلتك ولأني أدري إن وراك عيال وزوجة مبتلين فيك ومالهم ذنب.. يكفينا أن ربي كشفك لنا وعوض ربي أكبر وأجمل).

وأوضحت نهى أنها تحب الأغراض التي تقتنيها، وكل قطعة لديها، لها قيمة مادية ومعنوية، ما يجعلها ترفض أن تقوم ببيع مقتنياتها، وتضع نظام أمني على مشدداً على غرفة أزياءها.

ولجأت نهى نبيل لمحاميها واستطاعت الحصول على الحقيبة في النهاية بدون تسجيل قضية.

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