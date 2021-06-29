بعد زيارة السيسي وملك الأردن إلى العراق .. هذه التحديات التي تواجه التحالف العربي الجديد

شكك محللون سياسيون في قدرة مصر و العراق والأردن على المضي قدمًا في خطتهم لتشكيل تحالف إقليمي جديد بعد قمة جمعت قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي.

وقالت الخبيرة في الشؤون الإيرانية مرفت زكريا لموقع Middle East Eye البريطاني: “هناك تحديات متنوعة أمام التعاون بين الدول الثلاث ويشمل ذلك التدخل الأجنبي من الخصوم الإقليميين ، وخاصة إيران.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد في 27 يونيو / حزيران في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة مصري إلى العاصمة العراقية منذ عام 1990.

وعقد لقاء قمة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني في إطار آلية تعاون ثلاثية كشفت عنها الدول الثلاث العام الماضي.

وقال السيسي إن مصر تريد فتح صفحة جديدة في العلاقات مع العراق تقوم على المنفعة المتبادلة.

وقال الرئيس المصري “نفتح الباب أمام شراكة استراتيجية جديدة وتعاون وثيق بين دولنا الثلاث لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا”.

كما نعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية وحماية الامن العربي “.

وقت طويل في صنعه

تعمل مصر منذ وقت طويل على إنشاء هذا التحالف الجديد مع الأردن والعراق.

في آذار / مارس 2019 ، دعا السيسي العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي إلى اجتماع في القاهرة ، هو الأول من نوعه ، لبحث التعاون بين الدول الثلاث.

في أغسطس من العام الماضي ، التقى السيسي والملك عبد الله ورئيس الوزراء الكاظمي في عمان. وكشفوا عن خطتهم لإقامة ما أسموه “بلاد الشام الجديدة” وهو تحالف اقتصادي وسياسي وأمني جديد بين الدول الثلاث.

وأدت هذه الاجتماعات إلى تبادل زيارات المسؤولين من الدول الثلاث للإشراف على تنفيذ الاتفاقات الأولية.

في أكتوبر من العام الماضي ، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بغداد ووقع 15 اتفاقية تعاون في مجموعة واسعة من المجالات ، بما في ذلك النفط والبنية التحتية والنقل والمياه والزراعة.

قام وفد عراقي بزيارة إلى القاهرة في وقت سابق من شهر يونيو / حزيران لبحث التعاون مع المصريين ، بما في ذلك إعادة إعمار أجزاء من العراق التي دمرت خلال الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكان من المقرر عقد قمة الأحد في بغداد في كانون الثاني (يناير) من هذا العام لكن تم تأجيلها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق.

ثم تم تأجيل القمة في مارس من هذا العام. ومع ذلك، تم تأجيله هذه المرة أيضًا بسبب التطورات الداخلية في مصر، بما في ذلك انسداد قناة السويس وتحطم قطار مميت.

منافع اقتصادية

قالت الحكومة المصرية إن مصر تريد توسيع تعاونها مع الدول الأخرى ، مع التركيز على الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها من التعاون الموسع.

بعد اجتماع مع وزير الخارجية العراقي ، فؤاد حسين ، في القاهرة في فبراير من هذا العام ، قال مدبولي إنه تابع عن كثب تنفيذ الاتفاقات التي وقعتها حكومته مع العراق.

وقال “سنفعل كل ما في وسعنا لدعم جهود التنمية في العراق”.

تتطلع مصر إلى نصيب كبير من إعادة إعمار المناطق التي دمرها العــراق خلال احتلال داعش والحرب مع الجماعة المتشددة.

قال محللون إن مصر تعتبر نفسها قوة بناء إقليمية ناشئة.

قال الاقتصادي المصري البارز ، بسنت فهمي ، لموقع Middle East Eye: “تريد مصر الحصول على نصيب الأسد في إعادة إعمار العــراق ، بفضل الخبرة التي تمتلكها في هذا المجال”، مضيفا ان “مشاركة مصر في إعادة إعمار العــراق سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري”.

وتقول مصر إن شركات مواد البناء لديها مستعدة لتزويد العــراق بكل ما يحتاجه لإعادة إعماره.

في 27 حزيران (يونيو)، كشف نائب رئيس غرفة مواد البناء في مصر أن مصر تريد تصدير مواد بناء بقيمة 6 مليارات دولار إلى العــراق سنويًا.

مصر تضع عينها على نفط العراق

في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ، اتفقت مصر والعراق على إنشاء آلية “إعادة الإعمار مقابل النفط” ، والتي ستسمح لمصر باستبدال مواد البناء وخدمات إعادة الإعمار بنفط العراق.

تخطط مصر والأردن والعراق لإنشاء خط أنابيب من البصرة إلى مصر عبر الأردن. وسيقطع النفط الخام الذي يتم ضخه في خط الأنابيب حوالي 1700 كيلومتر من آبار الإنتاج في البصرة حتى يصل إلى الأردن ثم مصر عبر ميناء العقبة.

وراء هذا التوق إلى النفط العراقي رغبة مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ، مركزًا يجمع الغاز والنفط الخام المنتج في دول المنطقة ثم معالجتهما قبل إعادة تصديرهما إلى الأسواق الدولية.

وتستورد مصر 12 مليار برميل من خام البصرة الخفيف هذا العام. كما يريد العراق استيراد الغاز الطبيعي من مصر لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.

التنافس مع إيران

قال محللون إن مصر والأردن تريدان جر العراق بعيدًا عن إيران، الدولة التي تتمتع بنفوذ كبير في الدولة العربية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودينياً.

وأضافوا أن البلدين جزء من جهد، يشمل أيضًا المملكة العربية السعودية، لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة من خلال حرمان طهران من أحد أهم معاقلها الإقليمية.

يعد التحالف الناشئ بين مصر والأردن والعراق بتحقيق الاستقرار الإقليمي ، لكنه يهدد أيضًا باستعداء إيران ، العدو القديم.

قال أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لموقع Middle East Eye: “مصر والأردن تريدان إعادة العراق إلى الحظيرة العربية”. كما يريد العراق إيجاد بدائل لإيران في محاولته التخلص من الهيمنة الإيرانية عليها.

مصر منافس ديني وأيديولوجي لإيران. ولا تربط الدولتان علاقات دبلوماسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

كما يبدو أن الولايات المتحدة تقف وراء هذا الهجوم الساحر الجديد الذي تشنه القاهرة وعمان والرياض، لا سيما مع تشديد الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن الخناق حول إيران.

رحبت الولايات المتحدة ، في 28 حزيران / يونيو ، بالقمة المصرية الأردنية العراقية، واعتبرتها “خطوة مهمة” في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية ودفع الاستقرار الإقليمي.

كما تريد الدولة العربية أن تثبت للإدارة الجديدة في واشنطن أنها مستعدة للابتعاد عن المجال الإيراني من خلال إقامة علاقات وثيقة مع الحلفاء الإقليميين المهمين للولايات المتحدة.

الطرق الوعرة

وقام آلاف من رجال الأمن العراقيين بحراسة السيسي أثناء خروجه من مطار بغداد على الطريق المؤدي إلى مكان انعقاد القمة، وهو دليل آخر على الأوضاع الأمنية المعقدة في العـراق.

بعد ساعات من مغادرة الرئيس المصري، تعرضت محطة كهرباء في مدينة سامراء شمال العـراق لهجوم بالصواريخ. ووجهت الأصابع إلى الميليشيات المدعومة من إيران.

ونظمت الميليشيات نفسها عرضًا ضخمًا في شوارع بغداد قبل يوم من وصول الرئيس المصري إلى العاصمة العراقية ، ربما لتوصيل رسالة إلى الوطن بأن إيران لها اليد العليا في هذا البلد العربي.

قال محللون إن تدهور الأوضاع الأمنية في العـراق والنفوذ الإيراني في البلاد سيشكلان عوائق هائلة على طريق مصر لوجود اقتصادي كبير في العـراق.

وقال زكريا “ستستخدم إيران بالتأكيد ميليشياتها لمنع التقارب الناشئ بين مصر والأردن من جهة والعــراق من جهة أخرى من النضوج”. وتعاني ايران من ظروف اقتصادية صعبة ولن تتخلى على الارجح بسهولة عن حلفاء مهمين مثل العـراق.

وأضاف المحلل نفسه أنه بصرف النظر عن وجود أتباع قوي لإيران بين النخبة السياسية العراقية ، فإن قرب العــراق من إيران يجعل الهيمنة الاقتصادية للجمهورية الإسلامية على البلد العربي أمرًا سهلاً ، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق.

وقال زكريا “العــراق هو الشريك التجاري الأهم لإيران وعلاقاته الاقتصادية مع إيران تفيد الجمهورية الإسلامية”. وهذا يجعل من الصعب على العراق التخلص من علاقاته الاقتصادية مع ايران.