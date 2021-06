المسؤولون الإسرائيليون ارتدوا جميعا “الكيبا” اليهودية أثناء افتتاحهم سفارة إسرائيل بالإمارات.. لماذا؟

فضلا عن مشهد العار الإماراتي الذي افتتح فيه وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد، سفارة الاحتلال الأولى في الخليج بدولة الإمارات، كان لافتا ظهور جميع المسؤولين الإسرائيليين وهم يرتدون “الكيبا” اليهودية أثناء افتتاحهم السفارة بأبوظبي.

ويشار إلى أنه اليوم، الثلاثاء، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وظهر المسؤولون الإسرائيليون وهم يرتدون “الكيبا” اليهودية ـ رمز التدين ـ أثناء حفل الافتتاح.

وتعليقا على هذا المشهد قال عدنان أبو عامر، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنه فضلا عن مشهد العار الذي شهدته أبو ظبي بافتتاح سفارة الاحتلال فيها، فيما يقتحم المقدسات، وينتهك الحقوق، ويهدم المنازل، لكن ما يلفت النظر أن المسئولين اليهود الذين افتتحوا السفارة، يرتدي جميعهم “الكيبا” رمزا للتدين.

وتابع في تغريدة له رصدتها (وطن): “ومعظمهم حاخامات.. مبروك عليكم التهود السياسي، والخافي أعظم!”

والكيباه أو الكِبة وجمعها كيبوت، وتعرف أيضًا باليارمولكه، هي غطاء رأس صغير ومستدير الشكل، يرتديه الرجال اليهود الأرثوذكسيون طيلة الوقت زاعمين أن هذا بمثابة توقير لله، ويدعون وفق مذهبهم أنه لا يجوز ذكر اسم الرب على فم من كان رأسه مكشوفًا).

كما يرتديه الرجال (وقد ترتديه النساء أيضًا) في المجتمعات اليهودية المحافظة والإصلاحية أثناء الصلاة.

ولم يرد في التوراة أو في كتب العصور القديمة نص معين يشير بوضوح إلى غطاء الرأس عند اليهود سواء للرجال أو النساء باستثناء ما ورد عن ملابس الكهنة التي شملت القبعة بصورة عابرة أو العمامة للكاهن الأكبر والتي تعتبر واجبة أثناء الصلاة في الكنيس.

وتعد زيارة لبيد للإمارات هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في سبتمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن ينتقل لبيد إلى دبي حيث يفتتح رسميا قنصلية بلاده في الإمارة، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.

وكتب لبيد في تغريدة على حسابه في تويتر “قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي” مرفقا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.

Lapid: “Israel wants peace with all our neighbors. The ME is our home and we’re here to stay, so we call on all countries in the region to recognize that and talk to us.” pic.twitter.com/aPoc11T1BJ

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) June 29, 2021