فيديو قتل شرطي المرور في جريمة المهبولة يثير ضجة واسعة وإلقاء القبض على القاتل السوري (شاهد)

نشر إعلامي كويتي، فيديو مروع يوثق لحظة طعن شرطي المرور عبدالعزيز محمد الرشيدي على يد وافد سوري، في قضية عرفت إعلامياً بـ(جريمة المهبولة ).

لحظة قتل عبدالعزيز الرشيدي

ويظهر بالفيديو الذي حذفه الحمراني لاحقاً لما يحتويه من مشاهد قاسية، لحظة انقضاض القاتل السوري على الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، وقام بطعنه أكثر من أربع مرات، بينما يحاول الشرطي النهوض والمقاومة، لكنه ينهار في النهاية ويفقد حياته.

وبفيديو آخر نشره الحمراني أيضاً، يرصد لحظة إطلاق قوات الأمن الخاصة النار على القاتل السوري الذي يدعى أحمد حمد العلوش في مزارع الوفرة، بعدما رفض تسليم نفسه.

تصوير لحظة إطلاق النار على القاتل السوري أحمد محمد في مزارع الوفرة ، الذي قتل والدته ثم قتل عسكري مرور وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة.#الكويت #جريمة_المهبولة pic.twitter.com/WHIizBBUyD — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) June 28, 2021

جريمة المهبولة

هذا وقد تصدر هاشتاج جريمة المهبولة، التريند الأول في الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب خلاله الناشطون بالقصاص لضحايا المقيم السوري، الذي قتل والدته الكويتية في البداية، ثم أجهز على شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي.

وكتب رئيس تحرير جريدة الشعب الكويتية الأسبوعية حامد بويابس متسائلاً: (وزير الداخلية الصورة الفوتوغرافية المردوفة بمداد سطوري تُظهر بكل وضوح تام جداً وجود دوريتين تابعة لمرور الأحمدي على بعد امتار من موقع الجريمة النكراء! السؤال المفصلي: أين هُمّ افراد الدوريتين؟ ولماذا لم يفزعون لنجدة زميلهم الشهيد #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي هذه فاجعة دنيئة!).

وزير الداخلية

الصورة الفوتوغرافية المردوفة بمداد سطوري تُظهر بكل وضوح تام جداً وجود دوريتين تابعة لمرور الأحمدي على بعد امتار من موقع الجريمة النكراء!

السؤال المفصلي:

أين هُمّ افراد الدوريتين؟

ولماذا لم يفزعون لنجدة زميلهم الشهيد #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي

هذه فاجعة دنيئة!@Moi_kuw pic.twitter.com/hGbc0IZkOI — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) June 28, 2021

هل تم تصفية القاتل!

وأكد بويابس أن المتهم في جريمة المهبولة، تم تصفيته من قبل قوات الأمن، ونشر صورةً لجثته معقباً: (اسدحوهُ الرجال لعنة الله الماحقة.. تلتفُ عنقهُ ليوم الدين).

وفي تغريدة أخرى كتب: (أبشركم، تم قتل المجرم السوري الهارب بعد مقاومة نارية مع رجالات القوات الخاصة والمباحث الجنائية).

أبشركم👌🏻

أبشركم👌🏻

أبشركم👌🏻

تم قتل المجرم السوري الهارب بعد مقاومة نارية مع رجالات القوات الخاصة والمباحث الجنائية.

حساب وزارة الداخلية:

برجاء خاص جداً..

اصحوا من شخير سباتكم!@Moi_kuw #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي pic.twitter.com/ebGpYuWUsC — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) June 28, 2021

لكن أنباء تحدثت عن إصابة القاتل بعد محاولته مقاومة رجال الامن الذي حاصروه

كما تداول الناشطون تحت هاشتاج (جريمة المهبولة)، صورة توثق لحظة محاولة إسعاف الشرطي قبل وفاته.

#جريمه_المهبوله مادري شنو أوصف المنظر في الصوره

قاتل مواطن شرطي أثناء عمله ويسعفونه!

سلموه لأهل الشهيد يطلعون حرتهم وماتكفي واثق خل يقطعونه لحمه لحمه

أقسم بالله قهر من اللي يشوفون ويصورون ومافزعوا أخ بسسسس

٣٧ ألف وافد لهم ملفات بالطب النفسي والوضع صامت🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻 pic.twitter.com/AoUzn0XX5P — مـتابـع بـصـمــت q8 (@mubark137) June 28, 2021

تفعيل الإعدام ومحاربة المخدرات

وطالب مغردون بتفعيل عقوبة الإعدام، والقضاء على المخدرات التي بنظرهم هي سبب ارتكاب الجريمتين، كما جددوا مطالباتهم بترحيل الوافدين.

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فكتب مغرد: (هل تعجز يا وزير الداخلية عن حمايه الكويت وشعبها من أفه المخدرات، تأمين الحدود البحريه التي تمر منها المخدرات وأجبه، المخدرات أهلكت الشباب وأفجعت أهالي. نسأل الله السلامه وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه).

#جريمه_المهبوله

هل تعجز يا وزير الداخلية عن حمايه الكويت وشعبها من أفه المخدرات، تأمين الحدود البحريه التي تمر منها المخدرات وأجبه، المخدرات أهلكت الشباب وأفجعت أهالي. نسأل الله السلامه وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. — يوسف المطيري (@yosifQ1) June 28, 2021

ووافقه سالم العجمي الرأي وقال: (الكويت تتحول الي دولة اجرامية بعد انفلات الامني فيها وكثرت جرائم القتل بسبب انتشار المخدرات ووجود الكثير من اصحاب الامراض النفسية ، وزارة الداخلية تحتاج الي نفضه كبيره وضخ دماء جديدة في الاماكن القيادية .).

الكويت تتحول الي دولة اجرامية بعد انفلات الامني فيها وكثرت جرائم القتل بسبب انتشار المخدرات ووجود الكثير من اصحاب الامراض النفسية ، وزارة الداخلية تحتاج الي نفضه كبيره وضخ دماء جديدة في الاماكن القيادية .#جريمة_المهبولة #المخدرات_آفة #جريمة_قتل — سالم عبدالهادي العجمي 🇰🇼 (@salem_h_alajmi) June 28, 2021

وعلق آخر: (أمس مواطنه واليوم مواطنه وعسكري العماله المخالفه والـ 37 الف وافد مريض نفسي هل كتب علينا أن نتحمل قتلهم وسرقاتهم وجرائمهم !! الإنسانيه التي تدعوا لبقائهم وأستمرار جرائمهم في بلدي هي ( حـيـونـه) وليست إنسانيه أرجعوهم لبلادهم فعندنا من المجانين مايكفينا).

أمس مواطنه 💔 واليوم مواطنه وعسكري 💔 العماله المخالفه والـ 37 الف وافد مريض نفسي هل كتب علينا أن نتحمل قتلهم وسرقاتهم وجرائمهم !! الإنسانيه التي تدعوا لبقائهم وأستمرار جرائمهم في بلدي هي ( حـيـونـه ) وليست إنسانيه أرجعوهم لبلادهم فعندنا من المجانين مايكفينا#جريمة_المهبولة pic.twitter.com/6K8iJmuMag — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) June 28, 2021

وتساءل آخر عن دور زملاء الشرطي الضحية، ونشر صورةً تظهر تواجدهما بقرب مسرح الجريمة، وعلق: (السؤال اللي الكل يريد اجابته الشرطي الثاني وينه مو معقوله رفيقك يموت قدامك وأنت تتفرج).

#جريمه_المهبوله

السؤال اللي الكل يبي اجابته الشرطي الثاني وينه مو معقوله رفيجك يموت قدامك وأنته تتفرج pic.twitter.com/Mg3HfxZ3oX — حسين بو علي (@JJYue7PTngRcuST) June 28, 2021

صفاء الهاشم تعلق

وطالبت النائبة الكويتية صفاء الهاشم عدم تداول الفيديو الذي يوثق لحظة قتل الشرطي ، وكتبت في تغريدتها: (حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله، الشهيد عبدالعزيز محمد الرشيدي أرجوكم عدم تداول فيديو مقتل الشهيد… ارحموا قلوب أهله وذويه ولكم الأجر . حسبي الله على من كان له قلب يصور ولم يتدخل لإنقاذ عبدالعزيز ).

حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله الشهيد #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي أرجوكم عدم تداول فيديو مقتل الشهيد… ارحموا قلوب أهله وذويه ولكم الأجر . حسبي الله على من كان له قلب يصور ولم يتدخل لإنقاذ عبدالعزيز . — safa Alhashem (@safaalhashem) June 28, 2021

وشاركت صفاء الهاشم صورة الشرطي عبدالعزيز التي نشرتها، وكتبت: (كتب عبدالعزيز محمد الرشيدي على صورته الحمدالله تم تخرجي من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بتاريخ 21/10/2020 نفع الله بي للبلاد والعباد وأسأل الله التوفيق لى ولزملائي).

وتابعت: ( هذه كانت كلماته شهيد ياعزيز عنده تعالى. لقد نفع ربي بك البلاد والعباد وكل أهل الكويت شهود).

كتب #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي على صورته: “الحمدالله تم تخرجي من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بتاريخ

21/10/2020 نفع الله بي للبلاد والعباد وأسأل الله التوفيق لى ولزملائي” هذه كانت كلماته💔

شهيد ياعزيز عنده تعالى. لقد نفع ربي بك البلاد والعباد وكل أهل الكويت شهود pic.twitter.com/zu4PfYTcvr — safa Alhashem (@safaalhashem) June 28, 2021

وجددت الهاشم مطالبها بأن تكون الشرطة أسلحتهم معهم في أي وقت، وأن ويكون لديهم الخيار لاستخدامه الفوري حماية لحياتهم .

لا حول ولا قوة الا بالله

فجعت الكويت بهذا الخبر المشؤوم بقتل سوري لأمه الكويتية، وقتل شهيد الواجب الشرطي

عبدالعزيز محمد الرشيدي إنا لله وانا اليه راجعون، الله يصبر قلب أمه وأبوه. ياما قلنا وطالبنا أن الشرطة أسلحتهم معاهم ويكون عندهم خيار استخدامه الفوري حماية لحياتهم . pic.twitter.com/nJg8ZQCsZm — safa Alhashem (@safaalhashem) June 28, 2021

كذلك نعى الوزير الكويتي السابق، أنس الصالح، الشهيد عبدالعزيز محمد الرشيدي، وكتب في تغريدة عبر (تويتر): (لا توجد كلمات تصف بشاعة جريمة القتل التي راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي أثناء أدائه واجبه بتطبيق القانون. رحمك الله عبدالعزيز ولذويك الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون).

لا توجد كلمات تصف بشاعة جريمة القتل التي راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي أثناء أدائه واجبه بتطبيق القانون. رحمك الله عبدالعزيز ولذويك الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) June 28, 2021

مقتل كويتية على يد ابنها السوري!

وكانت صحيفة (القبس) الكويتية قد أوردت في البداية خبر مقتل مواطنة كويتية على يد نجلها السوري البالغ 19 عاماً، داخل منزلهما بمنطقة القصور صباح اليوم الإثنين.

وقال مصدر أمني إنه فور تلقي البلاغ تحرك رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى منزل الضحية، وجرى نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي، دون كشف ملابسات الواقعة في حينها.

وغافل القاتل السوري شرطياً من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي حين استوقفه لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع العام.

انهال طعناً على شرطي مرور

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني قوله إن الجاني استولى على سلاح الضحية وهرب من موقع الجريمة بمركبته، مشيراً إلى أن رجال المباحث الجنائية شرعوا فوراً في جمع التحريات حول الجريمة النكراء.

وتوصل رجال المباحث حينها إلى معلومات أولية حول هوية الجاني الذي تجمعه معرفه سابقة بالمجني عليه.

وأضاف المصدر أن شرطي المرور كان قد استوقف القاتل لتحرير مخالفة مرورية بحقه، فقام المخالف بطعنه عدة طعنات بسكين كانت بحوزته داخل مركبته حيث فارق الحياة في حينها، ولم يتركه إلا جثة هامدة واستولى على سلاحه الناري، وتوارى عن الأنظار.

جريمة المهبولة القاتل واحد

ولاحقاً اتضح أن الذي قتل والدته في منطقة القصور هو نفسه الذي قتل شرطي المرور الذي يدعي عبد العزيز محمد الرشيدي من مرتبات إدارة مرور الأحمدي في المنطقة الفاصلة بين منطقي المهبولة وأبو حليفة.

وذكرت صحيفة (الراي) عن مصدر أمني قوله إنهم اكتشفوا أنه نفس الشخص بعد مطابقة تصوير حصل عليه رجال الأمن، وكذلك تصوير دورية الإسناد وتصوير أحد الشهود.

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