“شاهد” الإكوادور يوقف سكة انتصارات البرازيل في كوبا أمريكا

فرض منتخب الإكوادور التعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام نظيره البرازيل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كوبا أمريكا، والتي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو”.

منتخب البرازيل وهدف التقديم

وأحرز منتخب البرازيل أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه الإكوادور في الدقيقة ال37 عن طريق المدافع البرازيلي “إيدير ميليتاو” برأسية جميلة سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى الإكوادور، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم البرازيل “السامبا” بالهدف الوحيد.

وعاد منتخب الإكوادور من مجريات اللقاء الشوط الثاني بممارسة الضغط على لاعبي الفريق المنافس “البرازيل”، لينجح في الدقيقة ال53 من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب أنخيل مينا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف الإكوادور، حيث كان في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط كان في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الإكوادور

ودخل المدرب الأوروغواياني ” جوستافو ألفارو” 58 عامًا المدير الفني لمنتخب الإكوادور في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب البرازيل “السامبا”، حيث كان في حراسة المرمى ألكسندر دومينيجيز.

لعب إيدير ميليتاو 90 دقيقة كاملة وسجل هدفاً بينما خرج كل من كاسيميرو وفينيسيوس جونيور من مقاعد البدلاء ولعبوا 33 دقيقة في تعادل البرازيل مع الإكوادور في كوبا أمريكا. 🇧🇷 pic.twitter.com/wXGEie3CP6 — Insider Real (@RMCFarab) June 28, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: روبرت أربوليدا، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: غونزالو بلاتا، داميان دياز، أيرتون بريسيادو، مويسيس كايسيدو.

بينما في خط هجوم الفريق آتى كلاً من: إنر فالينسيا، ليوناردو كامبانا، مايكل إسترادا.

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ترتيب المجموعة في منافسات كوبا أمريكا

ويتصدر منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب البيرو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما في ثالث الترتيب جاء منتخب كولومبيا برصيد 4 نقاط.

الترتيب النهائي للمجموعة 📸

تأهل البرازيل ✅ تأهل البيرو ✅ تأهل كولومبيا ✅ تأهل الاكوادور ✅ خروج فنزويلا ❌ pic.twitter.com/9rMs7OCGvP — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 27, 2021

بينما جاء منتخب الإكوادور في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب فنزويلا بفارق نقطة وحيدة برصيد نقطتين في منافسات كوبا أمريكا.

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