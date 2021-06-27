مباراة البرازيل والإكوادور في بطولة كوبا أمريكا
مباراة البرازيل والإكوادور في بطولة كوبا أمريكا
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تعرف على موعد مباراة البرازيل والإكوادور في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كتب وطن
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من المقرر أن يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية أمام منافسه الإكوادور الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو”.

موعد مباراة البرازيل والإكوادور  

وستقام مباراة منتخب البرازيل أمام الإكوادور في تمام الساعة الثانية عشر مساءً عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الواحدة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف الإكوادور، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الإكوادور

وسيدخل المدرب الأوروغواياني ” جوستافو ألفارو” 58 عامًا المدير الفني لمنتخب الإكوادور في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب البرازيل “السامبا”، حيث سيكون في حراسة المرمى ألكسندر دومينيجيز.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب في التشكيلة كلاً من: روبرت أربوليدا، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، أما في وسط الفريق سيكون، غونزالو بلاتا، داميان دياز، أيرتون بريسيادو، مويسيس كايسيدو.

بينما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: إنر فالينسيا، ليوناردو كامبانا، مايكل إسترادا.

ترتيب المجموعة في منافسات كوبا أمريكا

ويتصدر منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساويًا مع صاحب الترتيب الثالث منتخب البيرو بنفس النقاط.

بينما جاء منتخب الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب فنزويلا متساوي بنفس النقاط مع الإكوادور ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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