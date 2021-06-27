تعرف على موعد مباراة البرازيل والإكوادور في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية أمام منافسه الإكوادور الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو”.

موعد مباراة البرازيل والإكوادور

وستقام مباراة منتخب البرازيل أمام الإكوادور في تمام الساعة الثانية عشر مساءً عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

A #SeleçãoBrasileira fez o seu último treino neste sábado antes do duelo de amanhã contra o Equador, pela última rodada da fase de grupos da CONMEBOL @CopaAmerica. Confira os principais momentos da atividade! #VibraOContinente pic.twitter.com/zkuCNUIc7Q — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الواحدة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

Hoje foi o último treino da #SeleçãoBrasileira antes do duelo de amanhã, contra o Equador, pela última rodada da fase de grupos da CONMEBOL @CopaAmerica. Confira algumas imagens! 📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/tnoi6b9qK8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام شوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف الإكوادور، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

O treino deste sábado da #SeleçãoBrasileira começou com a tradicional roda de bobinho entre os jogadores. Confere aí como foi um pouco da atividade! pic.twitter.com/Lrb2vbO2hJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الإكوادور

وسيدخل المدرب الأوروغواياني ” جوستافو ألفارو” 58 عامًا المدير الفني لمنتخب الإكوادور في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب البرازيل “السامبا”، حيث سيكون في حراسة المرمى ألكسندر دومينيجيز.

🎬 #LaTri continúa entrenando previo a su partido 🆚 Brasil 🇧🇷 📲 El resumen de la práctica tricolor disponible en la App #FEFPlay: https://t.co/ViVa2r4N52#SiempreConLaTri🇪🇨 pic.twitter.com/NtmKEK6ZyV — La Tri (@LaTri) June 26, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيلعب في التشكيلة كلاً من: روبرت أربوليدا، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، أما في وسط الفريق سيكون، غونزالو بلاتا، داميان دياز، أيرتون بريسيادو، مويسيس كايسيدو.

بينما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: إنر فالينسيا، ليوناردو كامبانا، مايكل إسترادا.

ترتيب المجموعة في منافسات كوبا أمريكا

ويتصدر منتخب البرازيل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساويًا مع صاحب الترتيب الثالث منتخب البيرو بنفس النقاط.

¡#LaTri concentrada para enfrentar a Brasil este domingo! 🔥⚽️ 📲 Mira el resumen de la práctica tricolor en nuestra app #FEFPlay: https://t.co/HZaStYvDcB#SiempreConLaTri🇪🇨 pic.twitter.com/eoVmbUOFVx — La Tri (@LaTri) June 27, 2021

بينما جاء منتخب الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب فنزويلا متساوي بنفس النقاط مع الإكوادور ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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