الكاظمي يكسر البروتوكول الرسمي أثناء استقبال السيسي بالدبكة والرقص (فيديو)

كسر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، البروتوكول الرسمي المتبع خلال استقبال رؤساء الدول، أثناء زيارة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي للعراق اليوم، الأحد.

ووصل السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

هذا وظهر خلال دخول الكاظمي والسيسي إلى القصر الحكومي، فرقة عراقية تعزف الموسيقى.

السيسي في العراق

بينما ظهرت مجموعة أخرى تؤدي رقصة الدبكة العراقية.

وعن رد فعل السيسي فقد ظهر وهو مبتسم، كما رد التحية بوضع يده ناحية القلب في تعبير عن امتنانه لهذه التحية الحارة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، حيث تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق.

وسيشارك السيسي مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا.

ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتأتي مشاركة الرئيس المصري في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث.

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بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس المصري مع رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كما سيعقد السيسي لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يؤكد على حقوق مصر المائية

هذا وأكد عبد الفتاح السيسي، أيضا أن حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي.

وقال خلال كلمة له في القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد: “يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر لأخي العزيز مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، على دعوته الكريمة لاستضافة قمتنا الثالثة في بغداد العروبة عاصمة بلاد الرافدين العزيزة علينا جميعا، والتي يسعدني بحق المجيء إليها والتواجد بين أهلها الكرام في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ حوالي ثلاثة عقود”.

وأضاف، أن “وجودي اليوم لهو تجسيد لقوة العلاقات بين بلدينا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة”.

وتابع السيسي: “أؤكد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفا مشتركا للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع.”

واستطرد:”من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية”.

وأشار رئيس النظام المصري، إلى أن “حقوق مصر المائية (بنهر النيل) ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، وتشكل جزءا من الحقوق المائية العربية بشكل عام.

كما تؤيد مصر الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكونا أصيلا من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.

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