جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز وادي دجلة على أسوان

عاد فريق وادي دجلة إلى سكة الانتصارات من جديد بفوز كبير على منافسه فريق أسوان بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ال 27 من الدوري المصري الممتاز.

أهداف وادي دجلة في شباك أسوان

وأحرز وادي دجلة الهدف الأول في شباك منافسه المستضيف أسوان في الدقيقة الثانية من بدء انطلاق المباراة عن طريق محمد رضا، ليعود اللاعب من جديد ليسجل الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة ال11.

بينما نجح اللاعب المصري أحمد سعيد محمد في الدقيقة ال34 عبر ركلة جزاء سجلها على يمين حارس مرمى فريق أسوان، وجاء الهدف الرابع مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة ال45.

هدف أسوان الوحيد في شباك وادي دجلة

وجاء هدف أسوان الوحيد في الدقيقة ال45 عن طريق أحمد عبد ظاهر بتسديد قوية جاء في شباك الفريق الضيف وادي دجلة، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم وادي دجلة بأربع أهداف مقابل هدف وحديد لفريق أسوان.

نهاية المباراة 💪 🔵 اسوان 1️⃣

🆚

⚪️ #وادي_دجلة 4️⃣ ⚪️⚪️ محمد رضا

⚪️ احمد سعيد

⚪️ احمد عاطف

🔵 احمد عبد الظاهر #اسوان_دجلة pic.twitter.com/8ehTgmrfII — Wadi Degla FC (@wadideglafc) June 25, 2021

وشهد مجريان الشوط الثاني السيطرة بين كلا الفريقين على الكرة داخل أرضية الملعب، مع إهدار العديد من الفرض الضائعة من كلا الجانبين.

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ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الأهلي المصري برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع فريق سموحة الذي جاء في المركز الرابع من الترتيب برصيد 40 نقطة.

الاتحاد السكندري ومصر المقاصة

أما في خامس الترتيب آتى فريق الاتحاد السكندري برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركز السادس فريق إنبي بفارق نقطة وحيدة برصيد 36 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السابع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.

وفي المركز الثامن جاء فريق الجونة برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع فريق طلائع الجيش الذي احتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

أما في عاشر الترتيب آتى فريق بيراميدز متساويًا بنفس النقاط مع طلائع الجيش، بفارق نقطتين عن فريق سيراميكا كليو باترا الذي جاء في المركز الحادية عشر من الترتيب برصيد 32 نقطة، يليه في المركز الثانية عشر فريق غزل المحلة بنفس النقاط.

وادي دجلة والمقاولون العرب

فيما آتى فريق الإسماعيلي المتراجع في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم في المركز الثالث عشر رصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق المقاولون العرب الذي جاء في المركز الرابعة عشر برصيد 28 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر من الترتيب فريق نادي أسوان برصيد 24 نقطة، بينما جاء في المركز السادس عشر فريق وادي دجلة برصيد 22 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق البنك الأهلي بفارق نقطتين عن فريق وادي دجلة برصيد 19 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء الإنتاج الحربي برصيد 17 نقطة خلال منافسات الدوري المصري.

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