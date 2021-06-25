مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر
مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر
Videoرياضة

منتخب فلسطين يتأهل إلى نهائيات كأس العرب بعد هزيمته جزر القمر (شاهد)

كتب وطن
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تأهل منتخب فلسطين “الفدائي” إلى نهائيات كأس العرب 2021 على حساب منافسه منتخب جزر القمر، بعد الفوز بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين  على استاد ” حمد بن جاسم” في العاصمة القطرية “الدوحة”.

جزر القمر وهدف التقدم

وسجل أولى أهداف اللقاء منتخب جزر القمر في الدقيقة الخامسة، من بدء انطلاق المباراة بين المنتخبين عن طريق المهاجم جوموي موسى.

خماسية منتخب فلسطين

وعاد منتخب فلسطين “الفدائي” سريعًا إلى المباراة ليحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال35 من مجريات الشوط الأول عن طريق ليث خروب.

وفي الدقيقة ال42 نجح المهاجم المهاري عدي دباغ من تسجيل الهدف الثاني، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وسجل اللاعب تامر صيام هدفين متتالين له في الدقيقتين ال56 وال72، وحسم المهاجم إسلام البطران بهدف الخامس الذي قتل المباراة في الدقيقة ال81 بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى منتخب جرز القمر.

تشكيلة منتخب فلسطين

ودخل المدير الفني الجزائري ” نور الدين ولد علي” 49 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منتخب جزر القمر، حيث كان في حراسة المرمى رامي حمادة.

وفي خط الدفاع  جاء كلاً من: ياسر حمد، عبد الله جابر، ألكسيس نورامبوينا، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: سامح مراعبة، محمد درويش، مصعب البطاط.

وفي هجوم الفريق كلاً من: إسلام البطران، عدي دباغ، تامر صيام، ليث الخروب.

تشكيلة منتخب جزر القمر

ولعب المدير الفني الفرنسي أمير عبدو في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فلسطين، حيث كان في حراسة المرمى علي أحمدا.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: قاسم عبد الله، عبد الله علي محمد، شاكر الهدهور، كاسم مداهوما، أما في خط الوسط لعب كلاً من: نجيم عبدو، يوسف مشنغاما، سعيد باكاري.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، الفاردو بن نابوهان، فايز سليماني، علي ممادي.

منتخب فلسطين ونهائيات كأس العرب

وتأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: المغرب والسعودية والأردن، حيث من المقرر أن تقام في ال 30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى ال 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الجاري.

بينما ودع منتخب جزر القمر منافسات كأس العرب 2021، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام منتخب الفلسطيني “الفدائي” بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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