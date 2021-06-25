النجم الدولي المصري عمرو وردة يعلن خطوبته
النجم الدولي المصري عمرو وردة يعلن خطوبته
Imageرياضة

عمرو وردة يثير السخرية بعد إعلان الخطوبة عبر “السوشيال ميديا”

كتب وطن
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أعلن النجم الدولي المصري ولاعب خط الوسط في صفوف فريق “باوك سالونيكا” اليوناني لكرة القدم عمرو وردة 28 عامًا، عن خطوبته في حفل عائلي بسيط في مصر.

عمرو وردة وحفل خطوبته

وقالت تقارير صحفية مصرية، بأن اللاعب عمرو وردة أقام حفل خطوبته في سرية تامة، مكتفيًا بحضور عائلته وعائلة خطيبته، دون إشراك زملائه في المنتخب المصري أو حتى الوسط الرياضي للمشاركة في حفل خطوبته.

جاءت خطوبته خلال الإجازة التي تحصل عليها اللاعب وردة بعد انتهاء موسم الدوري اليوناني، حيث توج مع ناديه باوك سالونيكا اليوناني بلقب كأس اليونان، بعد نجاحه في التغلب على فريق أولمبياكوس في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

السخرية من خطوبة عمرو وردة

وأثار إعلان عمرو وردة خطوبته السخرية بعد ارتباطه، بعد القضايا الأخلاقية والاتهامات بالتحرش بفتيات التي تعرض لها اللاعب على صعيد مشاركته مع منتخب مصر “الفراعنة”، وكذلك خلال احترافه في الدوري اليوناني الممتاز.

وكان من بين التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي على خطوبة عمرو وردة رصد موقع وطن عدد منها، “عمرو وردة خطب وخطيبته منزلة الصورة بكابشن i can fix him، ناقص بس تحط صورته وتكتب الخwل الذي أحبه قلب أحمر”.

وقال حسام سالم في تغريده له، قائلاً: ” عمرو ورده خطب شكله قرر يتوب أخيرًا ويستقر وجه مع دموع السعادة”، بينما جاء تعليق أخر: ” أخيرًا عمرو ورده أتلم وخطب”.

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وقد أدى ذلك إلى استبعاده من منتخب بلاده في ضوء تلك الاتهامات عام 2019، وكذلك طرده من فيرينسي البرتغالي وفسخ التعاقد معه بسبب التحرش باثنين من زوجات اللاعبين في فريقه الجديد وإعادته إلى نادي باوك اليوناني.

عمرو وردة وجائزة أفضل لاعب

وفي سياق آخر، فقد اختارت رابطة الدوري اليوناني “عمرو وردة” ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في صفوف نادي باوك سالونيكا اليوناني عن الموسم المنصرم.

وقالت رابطة الدوري اليوناني، أنه يجري اختيار عشرة من اللاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب حسب النظام المعمول به، واختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير.

وانتقل عمرو وردة منذ رحيله عن الأهلي المصري في صيف عام 2015، إلى نادي بانيتوليكوس، متنقلاً بين العديد من الأندية في الدوري الممتاز من أبرزها تروميتوس، ولاريسا، وفولوس، لينتهي به بالانضمام إلى صفوف فريقه الحالي باوك سالونيكا.

باوك سالونيكا اليوناني

وأعلن نادي باوك اليوناني مؤخرًا تعاقده مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي السابق لقيادة تدريب الفريق، خلفًا للمدرب الإسباني بابلو جارسيا الذي أعلن إقالته عن تدريب الفريق على الرغم من التتويج بلقب كأس اليونان والدوري الممتاز.

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