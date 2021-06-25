بالصور: باريس سان جيرمان يتعاقد مع الشقيق الأصغر للنجم مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للشباب، تعاقده مع إيثان مبابي الشقيق الأصغر لنجم الفريق الباريسي الحالي كيليان مبابي المهاجم في صفوف الفريق الأول.

باريس سان جيرمان والتعاقد مع شقيق مبابي

ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل تعاقده مع النجم إيثان مبابي البالغ من العمر 15 عامًا، لمدة ثلاثة سنوات حتى عام 2024، بالإضافة إلى تعاقده مع اللاعب سيني مايولو.

🆕✍️ لاعبانا الشابان سيني مايولو وإيثان مبابي يوقعان عقداً لمواصلة تكوينهما في أكاديمية @PSG_arab. 👏 pic.twitter.com/urG7pUPnWg — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 25, 2021

وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان له، قائلاً: ” نجح النادي في ربط هذا الثنائي الواعد المولود في 2006 لثلاثة مواسم مقبلة، ويشارك الشقيق الأكبر كيليان مبابي مع منتخب فرنسا “الديوك” الفرنسي في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

ولم يتوصل بعد إدارة باريس سان جيرمان إلى اتفاق نهائي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بشأن تجديد عقده في صفوف الفريق، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2022.

مبابي والرغبة في الرحيل

ويفكر اللاعب مبابي في خوض تجربة أخرى خلال ميسرته الاحترافية بعيدًا عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان على الرغم من التألق والأداء المميز الذي ظهر به اللاعب خلال الموسم المنصرم.

واعتلائه صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره بعد مع الفريق الباريسي بشأن عقده.

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وأشارت تقارير صحفية فرنسية، بإن فريق باريس سان جيرمان قد وضع خيارين أمامه لخلافة نجم الفريق مبابي الذي يفكر في الرحيل بشكل جدي، وهو التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي الموسم المنصرم.

– باريس يتعاقد مع ايثيان مبابي شقيق مبابي الاصلي وكيمبو

– يذكر ان مبابي كان يتدرب في اكاديمية العين 💜 pic.twitter.com/baaYrNfXyX — كرة الإمارات 🇦🇪 (@kooora_AE) June 25, 2021

وكذلك وضع البديل الثاني وهو المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدافًا، بفارق هدف وحيد عن المصري صلاح الذي سجل 22 هدفًا.

تصريحات ناصر الخليفي

وقال رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن مصير اللاعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، قائلاً: ” مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان وتمديد عقده في الطريق الصحيح، وهو لن يرحل نحن لن نبيعه أبدًا، وهو لن يغادر مجانًا أبدًا”.

وقع إيثان شقيق كيليان مبابي عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع باريس سان جيرمان أثار المهاجم إيثان مبابي البالغ من العمر 15 عامًا إعجاب فريق باريس سان جيرمان على مستوى الشباب بينما تم تأمين مستقبل إيثان مبابي ، لايزال كليان مبابي غير متاخذ قرار الاستمرار من عدمه . pic.twitter.com/lF7VBYQnNC — مصطاف ريكارد🏆🅻🅵🅲 (@safe20779) June 25, 2021

وقد حث الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال زيارة له لمعسكر تدريب منتخب فرنسا المشارك في بطولة ” اليورو 2020″، اللاعب كيليان مبابي 22 عامًا على اللعب في الدوري الفرنسي والبقاء في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.

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