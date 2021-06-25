مصر: أُسر 2 من قادة الإخوان تخشى الإعدام “في أي لحظة”.. ماذا قالت زوجة البلتاجي!؟

قالت عائلات اثنين من سياسيي جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم بالإعدام في مصر إنهم يعيشون في خوف، حيث قد يتم تنفيذ الإعدام على الفور إذا لم يصدر عفو رئاسي بحلول نهاية يونيو.

سناء عبد الجواد، زوجة النائب السابق محمد البلتاجي، قالت لموقع Middle East Eye البريطاني: “نحن في خوف دائم..بعد تأييد عقوبة الإعدام ، يمكن أن يتم الإعدام في أي لحظة.”

في 14 يونيو / حزيران، أيدت أعلى محكمة استئناف في مصر أحكام الإعدام الصادرة بحق البلتاجي و 11 من المعارضين الآخرين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مما يمهد الطريق لإعدامهم المحتمل.

ويمنح قانون الإجراءات الجنائية في البلاد الرئيس 14 يومًا بعد صدور حكم المحكمة بالعفو عن المتهمين أو تخفيف أحكام الإعدام.

من بين المحكوم عليهم بالإعدام عددًا من الشخصيات السياسية الصريحة التي تولت مناصب قيادية في ثورة 2011 ضد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك ، وكذلك في المظاهرات ضد انقلاب 2013 الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.

واحتفظ الإخوان المسلمون بالسلطة لمدة عام تقريبًا تحت قيادة مرسي قبل أن يطيح به السيسي.

ومن بين الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام، وزير الشباب في عهد مرسي ، أسامة ياسين، والمتحدث الإعلامي السابق للإخوان، أحمد عارف.

يمثل قرار المحكمة نهاية لمحاكمة جماعية بدأت في ديسمبر / كانون الأول 2015 ، حيث اتُهم 739 متهمًا بالتورط في اعتصام ميدان رابعة عام 2013 احتجاجًا على الإطاحة بمرسي.

وصفت هيومن رايتس ووتش حملة القمع التي شنتها قوات الأمن المصرية على اعتصام 14 أغسطس / آب 2013 بأنها “أسوأ قتل للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث” ، حيث قُتل ما لا يقل عن 800 شخص.

في غضون ذلك ، توفي مرسي بنوبة قلبية خلال جلسة للمحكمة في يونيو 2019.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الظروف التي سُجن فيها مرسي ربما أدت مباشرة إلى وفاته ، والتي ترقى إلى “جريمة قتل بموافقة الدولة”.

وأثارت أحكام الإعدام غضب جماعات حقوقية دولية، التي قالت إن المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية منذ بدايتها – كل ذلك في حين أن قوات الأمن التي تقف وراء مذبحة رابعة لم تخضع للمساءلة بعد.

ووصفت هيومن رايتس ووتش الأحكام بأنها “استهزاء بالعدالة” ، في حين قالت منظمة العفو الدولية إنها “وصمة عار على سمعة أعلى محكمة استئناف في مصر وألقت بظلال قاتمة على نظام العدالة بأكمله في البلاد”.

تضاعف أعداد احكام الإعدام في مصر

في عام 2020 ، تضاعف عدد الإعدامات في مصر ثلاث مرات عن العام السابق ، مما جعل البلاد ثالث أكثر دول تنفيذ أحكام الإعدام غزارة بعد الصين وإيران.

وقد وصفت جماعات حقوقية العديد ممن أعدموا بأنهم “سجناء رأي” اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي.

وبحسب لجنة حقوق العدالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها ، فقد تم إعدام 92 من معارضي السيسي على الأقل منذ 2013 ، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يتم إعدامهم في أي لحظة.

ومع ذلك ، إذا تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق قادة الإخوان الـ 12 ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام شخصيات معارضة معروفة تحت حكم السيسي.

في حين أن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين كان يتمتع بأكبر دعم شعبي في انتخابات عام 2012 ، فقد أدى الانقلاب إلى محو الجماعة فعليًا من الحياة السياسية المصرية.

منذ ذلك الحين ، تم حل الحزب وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

كما ان الآلاف من أعضائها وأنصارها إما سُجنوا أو قُتلوا أو أُجبروا على العيش في المنفى.

نقض العدالة

بعد أسبوعين فقط من وفاة ابنتها التي قُتلت في مذبحة رابعة ، سمعت عبد الجواد (53 عامًا) باعتقال زوجها.

أخبرت ميدل إيست آي من اسطنبول حيث تعيش في المنفى: “أصبحت الحياة صعبة للغاية . فقدت ابنتي الوحيدة ، ثم أخذ والدها مني بسجن ظالم. اعتقدت أن الظلم كان مؤقتًا فقط ، لكنني شعرت بالصدمة عندما اعتُقل أبنائي ، واحدًا تلو الآخر “.

لا يزال أنس ، نجل محمد البلتاجي، رهن الحبس الاحتياطي للعام السابع على التوالي، بينما يعيش معها أبناؤها الثلاثة الآخرون عمار وخالد وحسام في المنفى.

وتعتقد الزوجة أن محاكمة زوجها والحكم عليه بالإعدام يرقى إلى مستوى مقاضاة ضحايا مذبحة رابعة، في حين أن الجناة لم يحاسبوا بعد.

وقالت: “لم أتخيل قط أن الضحية ، زوجي ، سيُحكم عليها بالإعدام ، بينما يُترك القاتل طليقًا”. “لكن في ظل الحكم العسكري ، أصبحت انتهاكات القانون وحقوق الإنسان هي القاعدة”.

كانت آخر مرة رأت فيها عبد الجواد زوجها قبل خمس سنوات ونصف.

وتقول إنه احتُجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله ، ومُنع من الزيارات العائلية لمعظم فترة اعتقاله ، وحُرم من الحصول على الأدوية والكتب والتمارين الرياضية.

وقالت: “زوجي كان عضوا في البرلمان وعضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان. كان يدافع عن ضحايا الظلم. كما عمل أستاذا لجراحة الأذن والأنف والحنجرة بجامعة الأزهر. كان لديه مركز طبي حيث كان يقدم خدماته للمرضى ، وقد عالج العديد منهم مجانًا “.

بالإضافة إلى كونه عضوًا في البرلمان ، كان الكثيرون يعتبرون البلتاجي ناشطًا.

وعلى الرغم من اتهام الإخوان بعدم المشاركة في الأيام الأولى للاحتجاجات المناهضة لمبارك عام 2011 ، كان البلتاجي من بين الحاضرين منذ اليوم الأول.

في 25 يناير 2011 ، شارك في مظاهرة ضد وحشية الشرطة أمام مجلس القضاء الأعلى في شارع رمسيس في القاهرة ، إلى جانب أعضاء حركة كفاية.

كان أيضًا ناشطًا مؤيدًا لفلسطين ، وكان من بين أولئك الذين كانوا على متن سفينة مافي مرمرة لكسر حصار غزة عام 2010.

“الثأر الشخصي”

وبالمثل ، لعب أسامة ياسين ، وزير الشباب السابق ، دورًا مركزيًا في ثورة 2011 ، عندما كان منسقًا للاحتجاجات في جماعة الإخوان المسلمين.

ياسين ، 56 عاما ، اعتقل في 26 أغسطس 2013 ، بعد قمع اعتصام رابعة.

في خطابه الأخير أمام المحكمة في مايو / أيار 2016 ، قال إنه يعتقد أن سبب ملاحقته هو دوره في الثورة.

وقال “جُرمي هو المشاركة في ثورة 25 يناير كأحد رموزها”. “الهدف من هذه المحاكمات هو تحويل من كان لهم دور قيادي في الثورة إلى أمثلة للآخرين ، لردع الناس عن ثورة أخرى.

وقال للقاضي في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت: “ضحايا رابعة هم من يحاكمون ، والمجرمون الحقيقيون في إراقة الدماء مطلقون”.

أحمد ياسين ، نجل الوزير السابق المعتقل ، يعيش حالياً في المنفى بالخارج.

قال لموقع Middle East Eye: “لقد حدث الكثير في السنوات الثماني التي قضاها والدي في السجن”.

“كل ذكرى فرحة تفتقر إلى شيء ، تفتقر إلى حضوره. كان يطاردنا كل يوم أن كرسيه على مائدة العشاء كان فارغًا ، وكل يوم كان علينا أن نعيش من خلال الألم أنه وحده في زنزانة صغيرة مظلمة في الحبس الانفرادي ، يتوق إلى أن يكون معنا ونشهد نمونا “. .

قال نجل ياسين ان عائلته لم تكن متفائلة باطلاق سراحه.حسبما ترجمت “وطن”

كنا نعلم أنه لن يتم الإفراج عنه ، علمنا أن الحكومة لديها ثأر شخصي ضد والدنا بسبب دوره في [انتفاضة] 25 يناير. كان أحد أيقوناتها ، وهم يكرهونه بسبب ذلك.

واضاف: “لذلك علمنا أنه لن يتم إطلاق سراحه بسهولة ، لكننا لم نتوقع أبدًا أنه سيواجه عقوبة الإعدام. إنه بريء ، وقد عمل طوال حياته لخدمة المجتمع في كل فرصة.”

وصف أحمد والده بأنه “طبيب أطفال ذكي للغاية أنقذ حياة العديد من العائلات من خلال إنقاذ أطفالهم. لقد كان جيدًا حقًا في القلب وغير أناني ، سواء في العمل كطبيب أو كعضو في البرلمان أو كوزير “.

مثل بلتاجي، قال ياسين إن والده مُنع من الزيارات العائلية منذ 2016. كما مُنع محاموه من مقابلته.

وأضاف أن ظروف اعتقال والده – الذي قال إنه يعاني من إهمال طبي ، وعزله في زنزانة بعرض 1.5 متر وطول 2 متر ، ومنع من ارتداء ملابس دافئة في الشتاء – ترقى إلى القتل المتعمد.كما ترجمت “وطن”

وقال منذ أن سمعنا الأخبار ، بالكاد كنا ننام. وقال احمد “نحن خائفون من سماع نبأ اعدامه في اي لحظة”. “من الصعب أن أعيش طوال يومي وأنا أعلم أن وفاة والدي وشيكة.”