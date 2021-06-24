نجم الأهلي السابق عماد متعب يكشف للمرة الأولى عن تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

كشف نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق “عماد متعب” 38 عامًا، عن تفاصيل حالته الصحية بعدما رفض الحديث عن هذا الأمر معللاً بأن هذه الأمور لا يجوز تداولها في العلن.

عماد متعب والمشاكل الصحية

وقال النجم المصري المعتزل متعب خلال تصريحات له عبر قناة ” أون تايم سبورت” المصرية، قائلاً: ” أنا بحالة جيدة، ولا أعاني من أي شيء خطير، وأن كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض الإرهاق والتعب خلال الفترة الماضية أثناء وجودي في منطقة الجونة”.

وأردف متعب، ” ذهبت إلى المشفى في حينها، واكتشفت وجود بعض الحصوات في الكلى ومشكلات في القولون لكنها مرت، وربما ظهر عليّ بعض علامات الإجهاد والإرهاق بعدها، حيث أنني قمت بإجراء علمية جراحية في العين منذ عدة أشهر كذلك، وهذا كل ما في الأمر”.

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عماد متعب والسفر للعلاج

وبين اللاعب متعب، أنه سافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل وهو الأن لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وأضاف متعب، ” كان سبب سفري إلى الخارج، هو شعوري ببعض الأوجاع الغير المفهومة على الرغم من أنني أجريت العديد من التحاليل والأشعة لمعرفة سبب تلك الأوضاع، إلا أنها جاءت سليمة، وقررت بعدها السفر إلى الخارج للاطمئنان أكثر على حالتي الصحية”.

نجمنا عماد متعب … سلامتك 🦅❤️ pic.twitter.com/PL55WVDGV6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 22, 2021

وتابع حديثه، ” المتأكد منه الآن هو أنني أعاني من الحصوات في الكلى والتهاب في القولون، إلا أنني أعاني من بعض الآلام في بعض الأحيان مجهولة السبب، وأحيانًا أشعر بالأوجاع في الجزء الأيسر من جسدي، وأحيانًا بتنميل في يديّ، وكلها بلا أسباب وفقًا للتحاليل”.

عماد متعب والعملية الجراحية

وأشار بعد سؤله عن مظهر عينه الغريب، بقوله: ” لقد أجريت منذ فترة عملية جراحية في عيني، لوجود كيس دهني تحتها، لكن دواء السيولة الذي أتعاطاه تجعل الجروح تلتئم ببطء، ولهذا يظهر عيني بمظهر إعياء قليل في الفترة الأخيرة”.

دعم لاعبو الأهلي لـ عماد متعب خلال مران الفريق اليوم🦅 pic.twitter.com/t9zePD3EcQ — Yallakora (@Yallakoranow) June 22, 2021

وقد تصدر النجم المصري عماد متعب الوسم الأعلى الذي جاء بعنوان ” متعب رمز أهلاوي” عبر منصة تويتر، لدعم اللاعب والوقوف بجانبه وقد أصبح ذلك الوسم الأكثر تفاعلاً في مصر في وقت سابق، وجاء ذلك بعد تعرض اللاعب لوعكة صحية.

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