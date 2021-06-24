تطورّ على جريمة قتل زوج نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى

لم تُعقد جلسات التحقيق مع فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في اتهامه بقتل الشاب السوري محمد الموسى داخل الفيلا الخاصة بالثنائي.

وكان من المقرر انعقاد الجسلة يوم الثلاثاء الماضي لاستكمال التحقيق في الجريمة، لكن نظرا لإضراب المحامين في لبنان تمّ تأجيل كافة الجلسات إلى 30 حزيران الجاري.

ولفتت مصادر إلى ان الجلسة كانت قد حددت سابقا لكنها لم تعقد ولم يحضرها أحد، وتم استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة ليس بصفة المتهمة كما تداولت بعض المواقع بل كشاهدة في القضية التي حصلت في منزلها.

قتل عمد

وعادت قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم للتداول من جديد، وذلك في أعقاب تصريحات هامة لمحققة وخبيرة أدلّة جنائية.

وكان الموسى قد تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً، شمال بيروت ليل الرابع إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير الفائت، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى الى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلاً بـ 18 رصاصة.

“فادي الهاشم قتل محمد الموسى عمداً”

جديد القضية ما كشفته المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب عن أن جريمة قتل الشاب السوري هي جريمة قتل عمد، وأن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى.

وأوضحت المحققة أن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه، مضيفة: صحيح أنه طبيب أسنان لكن من المؤكد أن له بعض الأعمال الأخرى التي يقوم بها.

استدعاء نانسي عجرم وزوجها إلى جلسة تحقيق

وأضافت أنه تم استدعاء فادي الهـاشـم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء 22 يونيو.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت بمنزلها.بحسب rt

وهذه علامة استفهام ضد القضاء اللبناني بالرغم من شهادة نانسي عجرم بإصابتها في رجليها.

يشار الى ان القضاء اللبناني وجّه بتاريخ (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) تهمة القتل قصداً في حالة دفاع مشروع عن النفس إلى” الهـاشـم” ، زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله السوري محمد الموسى، الذي تسلل مثلماً إلى منزله في منطقة كسروان شمال بيروت بهدف السرقة وهدد بقتله وعائلته.

القرار الظني

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً ظنياً اتهم فيه الهـاشـم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقاً نارياً من مسدس داخل منزله في جبل لبنان.

واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة حتى 20 سنة.

لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

وأحال القاضي منصور الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.

محامي محمد الموسى: تم إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة

وسبق ان قال جمال الغيث، محامي السوري محمد الموسى المقتول على يد زوج نانسي أن الجريمة بحق موكله لم تكن بغرض الدفاع عن النفس، لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه.

وقال جمال الغيث إن موكله ضحية وإنه تم إخفاء كل الأدلة من مسرح الجريمة.

وأضاف الغيث أن التحقيقات كانت سرية ولم يتسن لدفاع القتيل تقديم أي مذكرات أو الإطلاع على حيثيات الحكم، لافتًا إلى أن الشهود في القضية تم التأثير عليهم لدفعهم نحو الاختفاء.

وأشار الغيث إلى أن إعفاء زوج نانسي عجرم من العقاب جاء لاعتبار الجريمة دفاعا مشروعا بعد تسلل القتيل إلى منزل نانسي عجرم وزوجها، لافتًا إلى تقديم دفاع القتيل بعض النقاط الأخرى خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد