الشيف بوراك يؤدي وصلة رقص مع النجم البرازيلي مارسيلو في دبي (شاهد)!

شارك الشيف بوراك أوزدمير جمهوره، مقطعاً ظهر فيه وهو يرقص مع النجم البرازيلي مارسيلو مدافع نادي (ريال مدريد) الإسباني.

(بوراك يرقص مع مارسيلو)

وظهر مارسيلو برفقة بوراك في مطعمه (أوزدمير) في دبي، وهما يرقصان، ويؤدي النجم البرازيلي حركات الرقص ببراعة أكثر من بوراك، خاصة أنه يشتهر بعشقه للرقص.

وعلق بوراك على المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي على (انستجرام): (بوراك يرقص مع مارسيلو).

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رونالدينيو يقع في فخ بوراك

وقبلها بيوم، نشر بوراك على حسابه عبر (يوتيوب)، فيديو يوثق لحظة استقباله نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق رونالدينيو.

وظهر رونالدينيو وهو يتفاعل وعائلته مع مأكولات بوراك من أطباق اللحوم المشوية وقالب الحلوى الكبير الذي يحمل صورة النجم البرازيلي.

وظهر بوراك في مقطع آخر نشره عبر (انستجرام) وهو يمازح رونالدينيو ويتظاهر بأنه سيسكب عليه الطعام دون قصد، قبل أن يدخل في نوبة ضحك.

وعلق بوراك على المقطع: (آسف رونالدينيو).

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مارسيلو يستثمر في دبي!

إلى هذا، وصل مارسيلو إلى دبي قبل أيام لبحث سبل الاستثمار وإقامة مشاريع فيها، وقام بزيارة مقر مجلس دبي الرياضي، والتقى سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وناقش مارسيلو إمكانية إقامة العديد من المشاريع والمبادرات، وأعرب عن رغبته في العمل مع مجلس دبي الرياضي في تطوير كرة القدم في الإمارات خاصة على المستوى الأكاديمي، وكذلك كرة قدم للصالات والكرة الشاطئية.

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وأكد مارسيلو خلال اللقاء أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء.

ونشر النجم البرازيلي صورة تجمعه بالمدير التنفيذي لفندق (بلازو فيرساتشي دبي) ومؤسس شركة (بلازو للضيافة)​، منذر درويش، وعلق عليها: (شكرا لك صديقي على الاستقبال الحار ! عائلتي ممتنة لك جداً، نراك قريباً).

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موظفة استقبال لدى بوراك تستفز محامي سعودي

وفي سياق آخر، أثار محامي سعودي جدلاً واسعاً بين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بسبب رد فعله غير المتوقع على استياءه من تعامل طاقم مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في دبي.

وذكر المحامي السعودي بفيديو متداول أن تعامل أحد موظفات الاستقبال في مطعم بوراك في دبي، كان سيئاً، وهو ما دفعه لترك الطعام ودفع ضعف ثمنها دون تناول شيء منها.

ويقول المحامي بالفيديو: (هذا حسابنا، الحساب 793 درهم، وهذا أنا دفعت 1500 هدية، يلا قمنا مشينا، طبعا الأكل طلع من نفسنا).

شخص مُستاء من تعامل مطعم الشيف بوراك في دبي، فعاقبهم بدفع ضعف مبلغ الوجبة دون تناولها ! pic.twitter.com/ZIHd1Iiqf7 — WHR (@whrumor) June 10, 2021

وتابع: (نحنا نعترض على أسلوب التعامل السيء من مطعم بوراك، احنا ما أكلنا من هذا الأكل ولا حاجة، إحنا نعترض على أسلوبهم في استقبالنا).

رسالة محامي سعودي للشيف بوراك

ثم وجه السعودي رسالة إلى الشيف التركي الشهير قال فيها: (جيناك من السعودية كضيوف، وللأسف تم استقبالنا استقبال سيء جداً من إحدى الموظفات وما أقدر أقول الاسم).

واستطرد: (من حبنا لك، الأفضل إنك إنت تختار طاقم مميز في استقبال الزبائن، طبعا احنا طلبنا الأكل، ولكن لم نأكل منه أي شيء، وحسابها كان 793 درهم، حاسبنا ب1500 درهم، نصيحة لك اختار الطاقم المناسب).

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف المحامي السعودي، لكن معظهم سخر منه، واتهموه بـ(المهايطة)، أي المفاخرة بشيء حتى لو لم يكن موجود.

كنافة بعلم فلسطين

هذا وقد عبر الشيف بوراك عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل ما تعرضت له غزة والقدس من تصعيد إسرائيلي، بطريقته الخاصة.

وحضّر بوراك كنافة بألوان وتصميم العلم الفلسطيني، ووثق ذلك بفيديو نشره عبر حسابه على (فيسبوك).

وظهر بوراك خلال الفيديو وهو يصبغ الشعيرية التي تحضر بها الكنافة بألوان العلم الفلسطيني ومن ثم يعمل على تشكيلها لتأخذ شكل العلم.

وأرفق بوراك الفيديو بأغنية (دمي فلسطيني) للفنان الفلسطيني محمد عساف.

فرن طهي بوراك في صحراء دبي

كما بث بوراك مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على (انستغرام) ظهر فيه وهو يصنع حفرة على عمق يبلغ 5 أمتار في قلب صحراء دبي، وذلك لبناء فرن من الطوب الطيبي تحت الأرض.

ويظهر بوراك في الفيديو بعد انتهائه من بناء الفرن، وهو يشعل النار في القاع، ثم يضع داخل الفرن قطعاً من الدجاج معلقة في سلاسل حديدية، بعد إضافة التوابل وطبق كبير من الأرز.

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يُشار إلى أن الشيف بوراك أوزدمير افتتح مطعما في إمارة دبي في 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، واستقبل فيه عدداً من المشاهير العرب. والعالميين مثل الفنان المصري محمد رمضان، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ويل سميث، وغيرهم.

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