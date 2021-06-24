الحوثي يعلن مقتل ضباط سعوديين وقادة كبار في عملية واسعة موثقة صوت وصورة

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، عن تنفيذ الجماعة عملية عسكرية واسعة استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للتحالف، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى بينهم قادة وضباط سعوديين.

وقال سريع في بيان نشره على صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن):”تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الوديعة.”

تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت مركز القيادة و مواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 24, 2021

الحوثي استهدف قوات التحالف بعشرات الطائرات المسيرة

وكشف المتحدث العسكري للحوثين أن هذا الاستهداف تم بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر. لافتا إلى أن الإصابات كانت دقيقة.

وزعم يحيى سريع أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 ممن وصفهم بـ”مرتزقة العدوان” بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.

العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.

هذا وقد نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا إن شاء الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 24, 2021

وأضاف:”هذا وقد نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا”

واشنطن تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن

هذا وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الخميس، إن واشنطن “تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن”.

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وجاء تصريح ليندركينغ خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية اليوم الخميس.

كما دعا ليندركينغ المجتمع الدولي إلى “الضغط على الحوثيين لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب”.

وكان المبعوث الأمريكي حذر في وقت سابق من اليوم، الخميس، من أن “البرامج الإنسانية في اليمن ستتوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة”.

عملية واسعة في جازان

ويشار إلى أنه قبل أسابيع قال الإعلام الحربي التابع للحوثيين في اليمن إن مسلحي الجماعة نفذوا عملية واسعة في جازان على الحدود السعودية استهدفت مواقع للجيش السعودي.

في المقابل قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية إن ادعاء الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية هو فبركة إعلامية لتغطية حقيقة الوضع على الأرض.

وأشار الإعلام التابع للحوثيين إلى أن العملية العسكرية في جازان أدت إلى مقتل جنود سعوديين وسودانيين، وأسر عشرات آخرين.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري حوثي وقتها قوله إن العملية تمت في محور “الخوبة- وادي جارة” بمنطقة جازان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إنه تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مضيفا أن الطائرة المسيرة أصابت هدفها.

انتصارات وهمية

في المقابل، نقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

وردا على إعلان شن هجمات على جازان، قال التحالف إن اختلاق الحوثي للانتصارات الوهمية هدفه تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته، وتغطية حقيقة الوضع على الأرض.

كما سبق وأعلن التحالف عن إحباط هجوم حوثي وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوبي البحر الأحمر، في ثاني هجوم مماثل خلال أقل من أسبوع.

وأضاف التحالف في بيان أنه تم إحباط الهجوم الوشيك، وتدمير الزورقين قبالة ميناء الصليف جنوبي البحر الأحمر، مشددا على أن جماعة الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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