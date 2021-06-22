سيارات اسعاف إماراتية مقدمة لغزة- حماس
سيارات اسعاف إماراتية مقدمة لغزة
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ناشط قطري يحذر حماس من سيارات الاسعاف التي قدمتها الإمارات لغزة

كتب وطن
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حذر ناشط قطري، حركة حماس من سيارات الإسعاف التي قدمتها دولة الإمارات لقطاع غزة قبل عدة أيام، وذلك بمزاعم دعم القطاع الصحي بغزة.

وقال الناشط القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”: ” أنصح الأمن التابع لسلطة حماس الأمنية بتفتيش سيارة الإسعاف الإماراتية”.

وأضاف “بوغانم”: “قد تكون فيها أجهزة تحديد مواقع أو تجسس، النظام الإماراتي لا يؤتمن نهائياً”.

سيارات إسعاف إماراتية

وكان الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، نشر صور الإسعافات التي وصلت إلى قطاع غزة.

وعلق عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها (وطن)، ( 20 سيارة اسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية من الإمارات إلى قطاع غزة).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “بوغانم”، مؤكدين على ضرورة الحذر من النظام الإماراتي ومحاولته اختراق المقاومة الفلسطينية.

قال حساب باسم “الحقيقة”: “اتفق معاك أبو غانم لا يؤتمن على الامارات في اي شئي والأضرار الاسلام والمسلمين مئة بالمئة”.

وأضاف وفق ما رصدت “وطن”: “كلنا نتذكر المساعدات الطبية بعد ما كانت الى الحكومة الفلسطينية تم توزيعها على اليهود والصهاينة”.

وعلق آخر: ” ليس قد تكون بل أجزم أن بها أشياء مريبة وليس شرطاً أن تكون اجهزة تجسس، توقعوا أي شيء حتى أن تكون السيارات موبوءة الإمارات لا تؤتمن”.

يوسف الأنصاري قال: “عفوآ لا السعودية ولا الإماراتية يقدمون مساعدات لوجهه الله إلا ورائها كارثه وغاية هذه حقيقة تجهلها كثير من العباد”.

حساب باسم “عسقلان” علق قائلاً: “حماس راصدة كل حلف الفجار القريب منهم والبعيد، وما يظنوا انهم سينالون منها، هي بس تمارس معهم سياسة الاحتواء والنفس الطويل، وهي تعلم انهم لها اشد عداء من كهنة وحاخامات اليهود”.

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وتابع: “اللهم سلم غزة وحماس والمقاومة الفلسطينية من كيد ذيول الاحتلال”.

حساب “الأدعم” علق قائلاً: “المخادع مخادع، طبعت مع إسرائيل واتفاقيات بالمليارات ومحاولات ارهاب المقاومة في غزة، في مقابل ٢٥ سيارة اسعاف اليس الامر غريب ومطلوب الحذر!؟”.

التفاصيل كاملة

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الحكومة أرسلت، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وجاء ذلك، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تجارية وعسكرية وسيبرانية وصحية مع دولة الاحتلال تصل إلى مليارات الدولارات.

وقالت الوكالة إن هذه السيارات قُدمت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع.

وتزعم الإمارات أنها تسعى “دائما نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف”.

وقالت إنها أرسلت 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال يونيو الجاري، وأنها كانت قد أرسلت 808 أطنان لمساعدة أبناء غزة خلال يناير الماضي.

أموال طائلة للإسرائيليين

ومقابل هذه المساعدات، وقعت الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع التطبيع بين الجانبين في سبتمبر الماضي، 8 اتفاقيات رئيسية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وستدر تلك الاتفاقيات على الإسرائيليين أموالاً طائلة، حيث يتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 6.5 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

وكانت الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد خلقت تراجعا كبيراً في الجانب التجاري.

حيث شكى تجار إسرائيليون من فتور تجاري في الإمارات والبحرين إبان الحرب الأخيرة، وهو ما عده محللون استفتاءً يكشف رفض المواطن الخليجي للتطبيع.

يشار إلى أن آخر اتفاقية إماراتية إسرائيلية وقعت صباح الإثنين، بين قناة آي24 نيوز الإسرائيلية وبين مؤسسة دبي للإعلام، حيث فتحت الإمارات مكتباً للقناة على أراضيها.

ومن المتوقع أن يصل وزير خارجية الاحتلال الجديد يائير لابيد إلى أبو ظبي يوم الثلاثاء 29 يونيو، لافتتاح سفارة وقنصلية بلاده في أبوظبي ودبي، وتوقيع اتفاقيات جديدة.

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