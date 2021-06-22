ناشط قطري يحذر حماس من سيارات الاسعاف التي قدمتها الإمارات لغزة

حذر ناشط قطري، حركة حماس من سيارات الإسعاف التي قدمتها دولة الإمارات لقطاع غزة قبل عدة أيام، وذلك بمزاعم دعم القطاع الصحي بغزة.

وقال الناشط القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”: ” أنصح الأمن التابع لسلطة حماس الأمنية بتفتيش سيارة الإسعاف الإماراتية”.

وأضاف “بوغانم”: “قد تكون فيها أجهزة تحديد مواقع أو تجسس، النظام الإماراتي لا يؤتمن نهائياً”.

تحذير ..

انصح الامن التابع لسلطة حماس الامنيه

بتفتيش سيارة الاسعااااف الامارااااتيه

قد .. تكون فيها اجهزة تحديد مواقع او تجسس

النظام الاماراتي لايؤتمن .. نهائيا” .. https://t.co/XPSC4vnRF8 — بوغانم (@bughanim73_q) June 22, 2021

سيارات إسعاف إماراتية

وكان الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، نشر صور الإسعافات التي وصلت إلى قطاع غزة.

وعلق عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها (وطن)، ( 20 سيارة اسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية من الإمارات إلى قطاع غزة).

20 سيارة اسعاف مجهزة باحدث المعدات الطبية من #الإمارات إلى قطاع #غزة pic.twitter.com/1QGcVfODhd — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 21, 2021

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “بوغانم”، مؤكدين على ضرورة الحذر من النظام الإماراتي ومحاولته اختراق المقاومة الفلسطينية.

قال حساب باسم “الحقيقة”: “اتفق معاك أبو غانم لا يؤتمن على الامارات في اي شئي والأضرار الاسلام والمسلمين مئة بالمئة”.

وأضاف وفق ما رصدت “وطن”: “كلنا نتذكر المساعدات الطبية بعد ما كانت الى الحكومة الفلسطينية تم توزيعها على اليهود والصهاينة”.

اتفق معاك ابوغانم لا يؤتمن على الامارات في اي شئي والأضرار الاسلام والمسلمين 💯💯، وكلنا نتذكر المساعدات الطبية بعد ماكانت الى الحكومة الفلسطنين تم توزيعها على اليهود والصهاينة 😅🤔 — الحقيقة (@qatarfact5) June 22, 2021

وعلق آخر: ” ليس قد تكون بل أجزم أن بها أشياء مريبة وليس شرطاً أن تكون اجهزة تجسس، توقعوا أي شيء حتى أن تكون السيارات موبوءة الإمارات لا تؤتمن”.

ليس"قد تكون"

بل أجزم أن بها أشياء مريبة وليس شرطاً أن تكون اجهزة تجسس ، توقعوا أي شيء حتى أن تكون السيارات موبوءة

الإمارات لا تؤتمن . — Ƴᗝᑌᔕᔕᗴᖴ (@youssefhus) June 22, 2021

يوسف الأنصاري قال: “عفوآ لا السعودية ولا الإماراتية يقدمون مساعدات لوجهه الله إلا ورائها كارثه وغاية هذه حقيقة تجهلها كثير من العباد”.

🤔🤔🤔

عفوآ لا السعودية ولا الإماراتية يقدمون مساعدات لوجهه الله إلا وارئها كارثه وغاية هذه حقيقه تجهلها كثير من العباد 🤔 — يوسف الأنصاري (@maEGXA8HnCIcxIQ) June 22, 2021

حساب باسم “عسقلان” علق قائلاً: “حماس راصدة كل حلف الفجار القريب منهم والبعيد، وما يظنوا انهم سينالون منها، هي بس تمارس معهم سياسة الاحتواء والنفس الطويل، وهي تعلم انهم لها اشد عداء من كهنة وحاخامات اليهود”.

اقرأ أيضاً: الإمارات عدلت مناهج التعليم وجعلت إسرائيل “دولة” مستقلة مُعترف بها (شاهد)

وتابع: “اللهم سلم غزة وحماس والمقاومة الفلسطينية من كيد ذيول الاحتلال”.

تقلقش: #حماس راصده كل حلف الفجار القريب منهم و البعيد، و ما يظنوا انهم سينالون منها، هي بس تمارس معهم سياسة الإحتواء و النفس الطويل، و هي تعلم انهم لها اشد عداءا من كهنة وحاخامات اليهود. اللهم سلم #غزة و حماس و المقاومة الفلسطينية من كيد ذيول الإحتلال. — ▪︎عسقلان▪︎ (@imtxsh20) June 22, 2021

حساب “الأدعم” علق قائلاً: “المخادع مخادع، طبعت مع إسرائيل واتفاقيات بالمليارات ومحاولات ارهاب المقاومة في غزة، في مقابل ٢٥ سيارة اسعاف اليس الامر غريب ومطلوب الحذر!؟”.

المخادع مخادع..

طبعت مع اسرائيل..واتفاقيات بالمليارات..ومحاولات ارهاب المقاومة في غزة..

في مقابل ٢٥ سيارة اسعاف اليس الامر غريب ومطلوب الحذر!؟ — ✳️ الأدعم | أفداك تميم (@sulQAR) June 22, 2021

التفاصيل كاملة

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الحكومة أرسلت، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وجاء ذلك، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تجارية وعسكرية وسيبرانية وصحية مع دولة الاحتلال تصل إلى مليارات الدولارات.

وقالت الوكالة إن هذه السيارات قُدمت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع.

وتزعم الإمارات أنها تسعى “دائما نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف”.

وقالت إنها أرسلت 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال يونيو الجاري، وأنها كانت قد أرسلت 808 أطنان لمساعدة أبناء غزة خلال يناير الماضي.

أموال طائلة للإسرائيليين

ومقابل هذه المساعدات، وقعت الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع التطبيع بين الجانبين في سبتمبر الماضي، 8 اتفاقيات رئيسية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وستدر تلك الاتفاقيات على الإسرائيليين أموالاً طائلة، حيث يتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 6.5 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

وكانت الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد خلقت تراجعا كبيراً في الجانب التجاري.

حيث شكى تجار إسرائيليون من فتور تجاري في الإمارات والبحرين إبان الحرب الأخيرة، وهو ما عده محللون استفتاءً يكشف رفض المواطن الخليجي للتطبيع.

يشار إلى أن آخر اتفاقية إماراتية إسرائيلية وقعت صباح الإثنين، بين قناة آي24 نيوز الإسرائيلية وبين مؤسسة دبي للإعلام، حيث فتحت الإمارات مكتباً للقناة على أراضيها.

ومن المتوقع أن يصل وزير خارجية الاحتلال الجديد يائير لابيد إلى أبو ظبي يوم الثلاثاء 29 يونيو، لافتتاح سفارة وقنصلية بلاده في أبوظبي ودبي، وتوقيع اتفاقيات جديدة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك