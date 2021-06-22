موعد مباراة منتخب إنجلترا والتشيك اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا أمام نظيره منتخب التشيك مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، والذي سيجمع كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي”.

موعد مباراة منتخب إنجلترا والتشيك

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين إنجلترا والتشيك عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة منتخب إنجلترا والتشيك عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب إنجلترا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب التشيك، حيث سيكون في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من، ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط سيلعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

تشكيلة منتخب التشيك

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ” ياروسلاف شيلهافي” 59 عامًا أمام منافسه منتخب التشيك، حيث سيكون في حراسة المرمى توماس فاتشليك.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: أوندري كوديلا، فيليب نوفاك، بافيل كاديرابيك، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين: توماش سوتشيك، ياكوب يانكتو، بوريك دوكال، فلاديمير داريدا.

بينما سيكون في خط الهجوم كلاً من: باتريك شيك، ماتاي فيدرا، آدم هلوزيك.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب التشيك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب إنجلترا بنفس النقاط.

أما في ثالث الترتيب منتخب كرواتيا برصيد نقطة وحيدة، متساويًا بذلك مع منتخب إسكتلندا بنفس النقاط في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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