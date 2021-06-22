الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا والمجر اليوم في بطولة اليورو

يترقب عشاق الكرة العالمية اللقاء الناري الذي سيجمع منتخب ألمانيا ونظيره منتخب المجر مساء اليوم الأربعاء.

ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم أوروبا ” اليورو”، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” أليانز أرينا”.

موعد مباراة منتخب ألمانيا والمجر

وستقام المباراة بين منتخب ألمانيا ” المكاكين” ونظيره منتخب البرتغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب فرنسا والبرتغال عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX 2″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق المصري محمد بركات.

تشكيلة منتخب ألمانيا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المجر، حيث سيكون في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي: هافيرتز، جنابري.

وسيغيب عن اللقاء المهاجم الألماني توماس مولر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأخيرة أمام مباراة منتخب البرتغال الأسبوع الماضي.

تشكيلة منتخب المجر

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي” 56 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب ألمانيا، حيث سيكون في حراسة المرمى جولاتشي.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا.

وفي خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب فرنسا برصيد 4 نقاط، يليه في الترتيب منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط في المركز الثاني.

لوف: "منتخب هنغاريا يمكنهم جعلك يائسًا بعملهم الدفاعي ومستعدون جيدًا دائمًا. رأينا أن فرنسا واجهة مشاكل كبيرة امامهم، لم تتمكن البرتغال أيضا من تحقيق نتيجة 1-0 حتى الدقيقة 80 ، لقد أحرزوا تقدما كبيرا " pic.twitter.com/Heuj2SdNtH — عالم اليورو (@euroworld2020) June 22, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب البرتغال متساويًا مع منتخب ألمانيا بعدد النقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب هنغاريا برصيد نقطة واحدة في منافسات بطولة اليورو.

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