رجل أعمال إماراتي (مزيف) يخدع حماة تامر حسني وهذا ما هرب به!

تعرضت والدة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني ، إلى النصب والسرقة من قبل عامل مصري أوهمها بأنه رجل أعمال إماراتي.

وكانت البداية بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، حين تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من والدة بسمة بوسيل تتهم فيه عاطلا بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي ومجوهرات.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أوهم المجني عليها بأنه رجل أعمال إماراتي، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 10 آلاف جنيه، أثناء وجودهما سويا داخل كافيه في مول العرب في مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى سلسلة وخاتم.

وأفادت التحريات أيضاً أن المتهم كان مع المجني عليها داخل أحد الكافيهات بمول العرب، بعدما قابلها موهما إياها أنه رجل أعمال من دولة الإمارات.

حماة تامر حسني يستهدف النساء الثريات

وقالت حماة تامر حسني أمام رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إن المتهم استولى على هاتفها المحمول ومبلغ 10 آلاف جنيه وخاتم وسلسلة خاصين بها، بعدما تمكن من مغافلتها.

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة بالمول بالكامل، والتي رصدته أثناء جلوسه مع حماة تامر حسني ثم انصرافه بعد تنفيذ جريمته.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر من منطقة السلام، وهو موظف مفصول من شركة إلكترونيات.

ولجأ المتهم بعد فصله من عمله إلى سرقة السيدات الثريات بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.

يوهم ضحاياه بشراء الماس بثمن جيد

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء الماس ومجوهرات لهم بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن.

وهو ما فعله المتهم مع حماة تامر حسني، حيث استغل ذهابها لدورة المياه وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربا.

واعترف الشاب بارتكاب الواقعة بعد مواجهته، وأرشد عن مكان الهاتف المسروق ثم أرشد عن صاحب محل مجوهرات قام ببيع المصوغات المسروقة له، وتم استعادتها، وبعرضها على حماة تامر حسني تعرفت عليها كما تعرفت على المتهم.

طلاق تامر وبسمة

وفي سياق آخر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة بانفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، حين أعلنت الأخيرة على (إنستجرام) أنها وزوجها منفصلين منذ فترة، وأنهما يحضران حاليا لأوراق الطلاق.

وعادت بسمة بوسيل وأعلنت عن تصالحها مع زوجها الفنان الشهير بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، وكتبت عبر (انستجرام): (فعلا اتهورت، بس علشان بحبك).

صديقة بسمة بوسيل كشفت المستور

وفجرت صديقة بسمة بوسيل حينها مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت السبب الحقيقي الذي جعل بسمة تطلب الطلاق من زوجها الفنان المصري تامر حسني.

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ونشرت صديقة بسمة بوسيل المحامية سارة درويش مقطع فيديو عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها.

وقالت سارة درويش بالفيديو أن سبب طلب بسمة الطلاق من تامر حسني هي فنانة أخرى.

وأشارت المحامية إلى أن تصرف هذه الفنانة مع تامر حسني، استفز زوجته بسمة بوسيل بشدة.

حامل بلا زواج

وهاجمت سارة درويش الفنانة التي رفضت ذكر اسمها وقالت: (هناك فنانة ظهرت على ET بالعربي، وقالت إنها لا تتحدث بأمور بيتها ولا تُخرجها للإعلام، ولكن أهلك لم يربوكي، وحملتي بلا زواج).

وبينما تراجعت سارة درويش وقامت بحذف الفيديو من حسابها، إلا أن الجمهور رجح أنها تقصد الممثلة المصرية زينة، خاصة أن المواصفات تنطبق عليها، فهي صديقة مقربة من حسني ولاحقتها شائعات حول وجود علاقة تربطهما.

كما أن زينة ظهرت على برنامج ET وتحدثت عن تامر حسني وقالت إنه رجل قوي الشخصية في بيته ومع زوجته وأولاده ولا يسمح أبدًا بالتدخل في حياته.

كما سخرت الاعلامية الكويتية مي العيدان خبر انفصالهما ورأت أن الأمر لا يتعدى كونه (فيلماً هابطاً).

وقالت مي العيدان، في مقطع فيديو حينها: (ماهذا الفيلم الهابط الرخيص والأسوأ من أفلام 2020؟ لديكم مشاكل شخصية بين بعضكم البعض، اتركوها بينكم، ما علاقة المتابعين على السوشيال ميديا، طالما لستم بقدر كاف من مسؤولية نشر الخبر، فلا تنشرونه، لا أحد سيموت بسببكم).

وتوقعت مي العيدان أن يتم الطلاق بين الفنان المصري وزوجته المغربية، وقالت: (عاجلاً أم آجلاً سيتم الطلاق، لأن زواج الفنانين لا يمكن أن يستمر لعدة اعتبارات، أولها أنه زواج لأهداف واضحة، ودائماً ضحاياه الأطفال).

الجدير بالذكر أن تامر وبسمة متزوجان منذ 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.

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