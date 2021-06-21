بلجيكا يقسو على فنلندا بثنائية نظيفة ويتأهل إلى الثمن النهائي من بطولة اليورو

حقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره منتخب فنلندا بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، والتي جمعت المنتخبين على ملعب ” غازبروم أرينا”.

أهداف منتخب بلجيكا في شباك فنلندا

وجاء أولى أهداف اللقاء لصالح منتخب بلجيكا في الدقيقة ال74 بهدف عكسي ارتكبه مدافع منتخب فنلندا ” لوكاس هراديكي”.

ونجح المهاجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” في الدقيقة ال81 بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى خضمه منتخب فنلندا.

مع محاولة الأخير تسديد أي من الأهداف لكن حارس المرمى تصدى لها ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين دون رد.

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وبفوز منتخب بلجيكا في مباراة الثالثة على التوالي والتي كان أخرها منتخب فنلندا، استطاع التأهل إلى دور ال16 من بطولة اليورو الحالية.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه المستضيف للقاء منتخب فنلندا وكان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

9/9! ☑️ Glad we could add another +3 to our winning streak. Ready to take on the 1/8 finals! 🙌🏼 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/ZpCRncfZze — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 21, 2021

وفي خط دفاع الفريق لعب كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط جاء كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

تشكيلة منتخب فنلندا

ودخل المدرب ” ماركو كانيرفا” 57 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه بلجيكا، كان في حراسة المرمى لوكاس هراديكي.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: باولوس أرايوري، دانييل أوشاوغنيسي، يونا تويفيو، يوكا رايتالا، أما في وسط الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: غلين كامارا، تيم سبارف، روبن لود.

🇩🇰 الآن منتخب الدنمارك يضمن التأهل كثاني للمجموعة. 🔥🔥 📊 وضعية المجموعة حاليًا: 1️⃣. بلجيكا (9 نُقاط)

2️⃣. الدنمارك (3 نُقاط، +1)

3️⃣. فنلندا (3 نُقاط، -2)

4️⃣. روسيا (3 نقاط، -5)#كأس_أمم_أوروبا | #EURO2020 pic.twitter.com/nNOWG4cDSp — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) June 21, 2021

وفي خط هجوم الفريق آتى كلاً من: تيمو بوكي، جويل بوهيانبالو، ماركوس فورس.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب بلجيكا برصيد 9 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني منتخب الدنمارك برصيد 3 نقاط.

كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا اختير كنجم مباراة فنلندا من يويفا#BEL #FIN #EURO2020 pic.twitter.com/pDc2vtEnPd — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) June 21, 2021

أما في ثالث الترتيب آتى منتخب فنلندا متساويًا بنفس الرصيد، وفي أدنى في ترتيب المجموعة منتخب روسيا بنفس النقاط ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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