شاهد كيف ردّت نسرين طافش على شخص قال لها: “بحبك وبدي الحلال معك”!

بطريقة ساخرة، ردت الفنانة السورية نسرين طافش على عرض زواج قدّمه لها أحد متابعيها على تطبيق انستغرام.

البداية كانت حينما فتحت نسرين طافش باب الأسئلة لجمهورها على حسابها في انستغرام، وتفاجأت بسؤال أحد المتابعين: “ليش ما بدك تفهميني اني بحبك وبدي الحلال معك والزواج؟”.

وردت نسرين على سواء المتابع بصورة للراقصة المصرية فيفي عبده مصحوبةً بمقولتها الشهير “لا اسكوزمي بقى”.

كما طرح عليها متابع آخر نفس السؤال وقال: تتزوجيني ونعيشك في المالديف؟. لترد عليه بكلمة “احلف” ورمز لوجه تعبيري يضحك.

وعن مواصفات تفضلها نسرين طافش في زوجها قالت: “أهم شي الطبخ.. بالنسبة الي مهم يكون صادق وواضح وواثق بنفسه، وحنون وقلبه طيب، ويحب الحيا والعائلة والاطفال، وان يحترمني ويقدرني، ويخاف الله فيّ”.

وتتواجد نسرين طافش حالياً في إجازة بجزر المالديف، ونشرت صوراً تظهر استمتاعها بالأجواء هناك .

نسرين طافش تسبح في برج العرب

ونشرت الفنانة السورية صوراً لها وهي تسبح في أحد الأحواض المائية في برج العرب بإمارة دبي في الإمارات .

وظهرت نسرين طافش في إحدى الصور وهي تستمع بالمشهد من خلف الزجاج في البرج، وقد بدت عارية وتنظر الى الشاطئ في الجهة المقابلة .

وفي صورة ثانية ظهرت وهي تسبح في بركة داخل البرج.

وقبل أيام، أشعلت الفنانة السورية واقع التواصل الاجتماعي، بصور لها من دبي في الامارات، ظهرت فيها بملابس رياضية جريئة خلال تواجدها في “الجيم”.

ونشرت طافش مقطع فيديو، جمعها بمدربها الرياضي في “الجيم”. إضافة إلى نشرها صور اعتبرها الجمهور جريئة بملابس الرياضة، اذ اظهرت مفاتن الفنانة السورية .