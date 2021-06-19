تطورات جديدة على حالة “إريكسن” بعد إجرائه عملية جراحية

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بأن نجم المنتخب “كريستيان إريكسن” 29 عامًا قد غادر المشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة قبل أيام قليلة.

جاء إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة والتي تسببت في السقوط مغشيًا عليه خلال خوض مباراة مع منتخب بلاده أمام نظيره فنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

إريكسن وحالته الصحية

وأوضح الاتحاد، أن اللاعب إريكسن قد زار زملائه في الفريق داخل القاعدة التدريبية في مدينة “هلسينجور” الساحلية والتي تقع على بعد 45 كيلو مترًا من ملعب “باركن” الذي سقط فيه اللاعب مغشيًا عليه.

عاجل.. الاتحاد الدنماركي لكرة القدم يعلن أن كريستيان إريكسن خرج من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، كما زار تدريبات زملائه في المنتخب الوطني، وسيعود إلى منزله لقضاء بعض الوقت مع عائلته.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/xQhXJAQzpK — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) June 18, 2021

وأردف الاتحاد الدنماركي، ” إريكسن سيعود إلى منزله لقضاء بعض الوقت مع عائلته”، وقد أجرى اللاعب عملية جراحية لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيًا عليه في أرض الملعب أمام منتخب فنلندا بشكل مفاجئ.

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ويمنع هذا الجهاز الإلكتروني من تعرض اللاعب لأي من السكتات القلبية القاتلة وينظم كذلك ضربات القلب داخل جسده.

إنعاش القلب

وقد وقع لاعب الوسط في منتخب الدنماركي ونجم فريق الإنتر ميلان “كريستان إريسكن” 29 عامًا في الدقيقة ال43 بشكل مفاجئ بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، والتي أدت إلى فقدان وعيه، حيث تدخل الطاقم الطبي على الفور لإجراء الاسعافات الأولية وإنعاشه.

وبعدها تم نقل النجم الدنماركي إريكسن عبر نقالة وتغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، وقد خرج لاعبو المنتخبين من أرضية الملعب إثر تلك الحادثة بعد نقل اللاعب.

وشهد اللقاء تعليق المباراة ما يقارب الساعتين، ليعود كلا المنتخبين إلى أرضية الملعب وسط التصفيق الحار من قبل الجمهور، وكذلك فريق المنتخب الفنلندي المنافس له في المباراة الأولى ضمن بطولة اليورو الأسبوع الماضي.

إريكسن وطمأنت جماهيره

وقد طمأن الدنماركي إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، في تغريده له عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، قائلاً: ” أنا بخير”.

🚨 عـاجل | الدنماركي كريستيان إريكسن يخرج من المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة pic.twitter.com/IaKzjrixER — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 18, 2021

وأردف إريكسن، ” شكرًا كبيرًا على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأنا بخير في ظل الظروف الحالية”.

واستكمل حديثه، أشعر بخير الآن، وسأشجع الزملاء في فريق الدنمارك في المباريات المقبلة، العبوا جميعًا من أجل الدنمارك”.

وقد قام اللاعب الدنماركي “إريكسن” بإرفاق الرسالة صورة عبر في التغريده وهو يرقد على السرير مبتسمًا وهو يرفع إصبع الإبهام للدلالة على تحسن حالته الصحية وسلامته لجمهوره ومتابعيه.

حكم مباراة الدنمارك وبلجيكا يوقف اللقاء في الدقيقة 10 لمنح الجماهير ولاعبي المنتخبين الفرصة لتحية كريستيان #إريكسن نجم منتخب الدنمارك الذي يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات بعد تعرضه لأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده أمام فنلندا pic.twitter.com/zEeycAZ2w7 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) June 17, 2021

يذكر أن حادثة الدنماركي إريكسن شهدت التعاطف الكبير والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم، من قبل جماهير وعشاق وكذلك نجوم ومشاهير كرة القدم الذين تمنوا السلامة والشفاء للاعب.

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