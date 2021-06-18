“شاهد” منتخب بلجيكا يتأهل إلى الثمن النهائي من اليورو على حساب الدنمارك

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي جمعت المنتخبين على ملعب “باركن ستاديون”.

هدف التقدم لمنتخب الدنمارك

وأحرز منتخب الدنمارك هدف التقدم بعد انطلاق صافرة بدء المباراة بهجمة مرتدة سريعة، في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق يوسف بولسن سجلها بقوة على يمن حارس منتخب بلجيكا تيبوا كورتوا.

وأهدر منتخب بلجيكا العديد من الفرص باتجاه شباك مرمى منتخب الدنمارك طيلة مجريات الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم منتخب الدنمارك بهدف نظيف دون رد.

منتخب بلجيكا وقلب النتيجة

ودخل منتخب بلجيكا بالقوة والسيطرة على لاعبي الفريق المنافس الدنمارك، لينجح في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال54 عن طريق تورغان هازارد بعد عرضية جميلة من لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين.

وعاد منتخب بلجيكا لهز شباك منتخب الدنمارك في الدقيقة ال70 عن طريق صانع الهدف الأول كيفين دي بروين، مع محاولة الفريق المنافس الدنماركي من تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من المباراة، لكنه فشل في ذلك.

وتأهل منتخب بلجيكا بعد تحقيقه الفوز في الجولة الثانية من بطولة “اليورو 2020″، إلى دور الثمن النهائي برفقة منتخب إيطاليا.

تشكيلة منتخب بلجيكا

ولعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه المستضيف للقاء منتخب روسيا، وكان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

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وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين: روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

تشكيلة منتخب الدنمارك

ودخل المدرب الدنماركي ” كاسبر هيولماند” 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة اليورو، حيث كان في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

Good to have you back on the pitch, Axel 😘 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/KMCQQExWcG — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 17, 2021

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: سيمون كيير، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، ماتياس يورنسن، أما في خط الوسط لعب كلاً من اللاعبين: توماس ديلاني، بيير إيميل هويبيرغ، دانييل فاس.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، مارتين برايثوايت، يوسف بولسن، نيكولاي يورجنسن.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب بلجيكا برصيد 6 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني منتخب روسيا برصيد 3 نقاط.

Good to have you back on the pitch, Axel 😘 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/KMCQQExWcG — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 17, 2021

أما في ثالث الترتيب آتى منتخب فنلندا متساويًا بنفس الرصيد، وفي أدنى في ترتيب المجموعة منتخب الدنمارك دون أي من النقاط خلال منافسات بطولة اليورو 2020.

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