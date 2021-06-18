شاهد ماذا حدث لطائرة الخطوط الجوية البريطانية على مدرج مطار هيثرو

انهار أنف طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية على مدرج مطار هيثرو اليوم مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح خطيرة، بعد أن فشل مهندس في إغلاق معدات الهبوط بشكل صحيح.

وهرعت طواقم الطوارئ بالمطار إلى مكان الحادث لكن مدى الأضرار التي لحقت بالطائرة لا يزال مجهولا.

وقام المسعفون بتقييم اثنين من الموظفين مع واحد بحاجة إلى العلاج في المستشفى.

ووقع الحادث أثناء تحميل الطائرة من صنع بوينج – وهي طائرة ركاب تم تحويلها لنقل البضائع – في رحلة صباحية إلى فرانكفورت بألمانيا ، بعد أن طارت من موسكو قبل يومين.

وقال مصدر لـ MailOnline إن الحادث وقع بسبب عدم قيام المهندس بإغلاق ترس المقدمة بشكل صحيح؛ مما يعني أن القطعة الحيوية من معدات الهبوط قد تطوى نفسها داخل الطائرة.

الخطوط الجوية البريطانية تعلق

لكن الخطوط الجوية البريطانية قالت إن الرحلات الجوية مستمرة كالمعتاد وإن الطائرة كانت تنقل الشحن فقط ولم يكن على متنها ركاب.

وقال متحدث باسم الشركة: “تضررت طائرة شحن أثناء وقوفها في موقف. كطائرة شحن فقط لم يكن هناك ركاب على متنها.السلامة هي دائمًا أهم أولوياتنا ونحن نحقق في الأمر”.

ويبدو فقط أن جهاز الهبوط الأمامي، الموجود أسفل مقصورة الطيار، قد انهار، تاركًا الطائرة في زاوية هبوط.

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