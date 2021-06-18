بالصور: محمد صلاح يعيد نشر تغريدته المثيرة للجدل

أعاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، نشر تغريدته التي قام بحذها قبل عدة أيام في أعقاب الهجوم الذي تعرض له من متابعيه وجمهوره بسبب توقيت التغريده الذي تزامن مع حادثة سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن داخل أرضية الملعب في بطولة اليورو.

محمد صلاح وحذف التغريده

وقد تعرض اللاعب صلاح إلى انتقاد واسع من قبل جمهوره بعد نشر صورته من إجازة عطلته التي يقضيها في مدينة الغردقة على شواطئ البحر الأحمر.

وجاء بالتزامن مع سقوط اللاعب إريكسن مغشيًا عليه داخل الملعب في مباراة فنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” التي نالت قصته الصدى والتعاطف الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واضطر صلاح إلى حذف الصورة بعد تلك الانتقادات الواسعة، ومراعاة مشاعر جمهوره التي تأثرت بشكل كبير بسقوط النجم الدنماركي إريكسن التي تابعت حالته الصحية بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة داخل أرضية الملعب.

إريكسن وطمأنت جماهيره

وقد طمأن الدنماركي إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، في تغريده له عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” في وقت سابق، قائلاً: ” أنا بخير”.

وأردف إريكسن، ” شكرًا كبيرًا على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأنا بخير في ظل الظروف الحالية”.

واستكمل حديثه، أشعر بخير الآن، وسأشجع الزملاء في فريق الدنمارك في المباريات المقبلة، العبوا جميعًا من أجل الدنمارك”.

وقد قام اللاعب الدنماركي “إريكسن” بإرفاق الرسالة صورة عبر في التغريده وهو يرقد على السرير مبتسمًا وهو يرفع إصبع الإبهام للدلالة على تحسن حالته الصحية وسلامته لجمهوره ومتابعيه.

الطبيب الدنماركي وإريكسن

وقال الطبيب الدنماركي “مارتن بويسن” الذي قام بإسعاف اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة بين منتخب فنلندا والدنمارك.

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قائلاً: ” تم الطلب منا النزول إلى أرض الملعب عندما سقط كريستيان إريكسن، لم أره شخصيًا يسقط، لكن ما كان واضحًا أنه فقد الوعي”.

🚨🚨 الاتحاد الدنماركي في بيان رسمي 🗣️ 💬"إريكسن يوافق على زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب" pic.twitter.com/e3DmTqqnog — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2021

وأردف بويسن، ” عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيًا على جنبه، وكان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكأن فجأة فقد توقف القلب عن العمل كما شاهد الجميع، وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه من جديد”.

إريكسن والعودة إلى الحياة

واستكمل، ” وصل الفريق الطبي التابع لبطولة اليورو بسرعة إلى المكان، وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به، لقد نجحنا في إعادة اللاعب إريكسن إلى الحياة بعد توقف قلبه عن العمل”.

203 مباراة 🔴

125 هدف ⚽️

43 أسيست 🎯

2 لاعب العام بأفريقيا🥇

1 لاعب العام من رابطة اللاعبين🥇

1 لاعب العام من رابطة الكتّاب🥇

1 لاعب العام بالدوري 🥇

2 الحذاء الذهبي بالبريميرليغ🥇

1 دوري الأبطال🏆

1 السوبر الأوروبي🏆

1 كأس العالم للأندية🏆

1 البريميرليغ🏆 ميلاد سعيد للملك❤️ pic.twitter.com/wZC4PWZz3K — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) June 14, 2021

وتابع، ” وبعدها قمنا على وجه السرعة بنقل كريستيان إلى أقرب مشفى في العاصمة الدنماركية، حيث أجريت له الإسعافات الأولية وخضع للمزيد من الفحوصات قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية، ليعلن الاتحاد الأوروبي بعدها أن حالته مستقرة في بيان له”.

وما يزال مصير النجم المصري محمد صلاح مصيره مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقادات الحالية مجهول، رغم العروض المغرية للرحيل عن الفريق.

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