خمسة أسباب ستجعلك تتناول السمك يومياً!

لا توجد العديد من الأطعمة التي تقدم فوائد صحية أكثر من الأسماك، فهي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى دعم صحة الدماغ، و يعد تناول السمك أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك العامة.

إدراج السمك في نظامك اليومي

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، خمسة أسباب لإدراج الأسماك في النظام الغذائي اليومي.

وأشارت الدكتورة مارينا ماكيشا إلى أن الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تحسن عمل القلب والأوعية الدموية، و نشاط الدماغ.

وتابعت الدكتورة في حديث تلفزيوني نقلته صحيفة (نوفوستي)، أن أوميغا-3 المتوفرة في الأسماك تساعد على الوقاية من الاكتئاب والانهيارات العصبية وتساعد على إفراز السيروتونين.

وذكرت أن أعلى نسبة لأوميغا-3 موجودة في سمك السلمون.

السمك مصدر بروتين

وشددت الدكتورة مارينا ماكيشا على أن الأسماك مصدر مهم للبروتينات، كما أن هضمها أسهل من اللحوم، وخاصة حين يتم طهوها على البخار، بالإضافة إلى إمكانية تحضير حساء من السمك مع السبانخ والبيض.

وأضافت ماكيشا: (العامل المهم الآخر لتناول الأسماك يوميا هو احتوائها على نسبة عالية من فيتامين В12 الضروري للوقاية من فقر الدم).

وتابعت: (يجب تحليل الدم على الأقل مرة واحدة في السنة لمراقبة مستوى الحديد في الدم، ويجب تناول سمك التونة 2-3 مرات في الأسبوع، وإذا كان الشخص لا يتناول اللحوم فيمكنه تناول سمك التونة يوميا لأنه غني بفيتامين В12″.).

تحذير لمرضى الضغط

ليس ذلك فحسب، فالأسماك بحسب ماذكرت الأخصائية، تحتوي على فيتامين D الضروري لتقوية العظام، ويساهم في إفراز الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية.

تقول ماكيشا: (30 غراما من سمك الرنجة تعوض نقص هذا الفيتامين في النظام الغذائي).

لكن ماكيشا حذرت مرضى الضغط الذين يعانون من ارتفاع في مستواه، من تناول هذا النوع من الأسماك، مضيفة: (لكن تناول 30 غراما لن تكون له آثار سلبية).

كما أن الأسماك البحرية غنية بعنصر اليود بحسب الخبيرة التي نوهت إلى أنه يجب أن تكون قليلة الملح ولم تخضع لمعالجة حرارية من تجميد وتذويب سريع.

حمية البحر المتوسط

هذا وقد كشفت دراسة أمريكية حديثة أن سر العمر المديد الذي يتمتع بها سكان دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يرجع إلى اتباعهم لنظام غذائي صحي، يطلق عليه اسم (حمية البحر الأبيض المتوسط).

وبحسب دراسة منشورة في صحيفة (ديلي اكسبرس)، لا يقتصر اتباع حمية البحر المتوسط لمدة 12 شهرًا، على فقدان الوزن الزائد فقط، بل يقلل أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تعزيز ميكروبيوم الأمعاء.

وبحسب الدراسة، أكد العلماء الأمريكيون أن هذا النظام الغذائي يساهم في زيادة البكتيريا المرتبطة بانخفاض هشاشة العظام.

كما لحمية البحر المتوسط دور فعال في تحسين وظائف المخ ومكافحة الالتهابات.

وأرجع الفريق العلمي في الدراسة هذه الفوائد إلى العادات الغذائية الصحية التي تشترطها حمية البحر المتوسط، مثل تقليل استهلاك اللحوم واستبدالها بالأسماك، وتناول الخضروات والفواكه بكثرة، والاعتماد على زيت الزيتون بدلًا من الزبدة.

أهم فوائد السمك

وأوردت صحيفة (بولد سكاي) الهندية أهم فوائد الأسماك على صحتك كالتالي:

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016 إن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير.

حيث إن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تبقي قلبك صحية عن طريق خفض الدهون الثلاثية، والحد من تخثر الدم وخفض ضغطه.

منع مرض الزهايمر

ذكرت الدراسة الأمريكية أيضاً أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.

تعزيز صحة العين

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك على تحسين صحة العين عن طريق تغذية العضلات والأعصاب في العينين.

ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين الرؤية أيضاً.

علاج الاكتئاب

استهلاك الأسماك بشكل منتظم يساعد أيضاً في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب.

علاج التهاب المفاصل

أحماض أوميجا 3 الدهنية المتواجدة بكثرة في الأسماك، تلعب دورا هاما في الحد من أعراض التهاب المفاصل، ويساهم وجود فيتامين” هـ “في الأسماك أيضًا في تحقيق هذه الفائدة الصحية.

تقليل من خطر الاصابة بالسرطان

إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي بشكل يومي يمكن أن يساعد في تقليل خطر العديد من أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الفم، والحلق، والبنكرياس وغيرها، ذلك لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، يمكن أن تمنع التكاثر غير الطبيعي للخلايا السرطانية.

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