سعودي يتحرش بعدد من الفتيات الاوكرانيات وردة فعلهن صدمته! (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تحرش شاب سعودي بفتاتين في أوكرانيا أثناء تواجده هناك.

تحرش وصدمة

ويظهر الشاب بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يقول: (عبد الكريم الحربي يقول إن الأوكرانيات يخقون على مواصفات الشاب السعودي)، ثم يبدأ بالتحرش لفظياً بفتاتين وسألهما (هل السعوديين حقاً وسيمين؟)، فقابلتاه بالاستغراب والصد، بينما يُسمع صوت ضحكات آخرين حوله.

وسخر الشاب من كلام عبدالكريم الحربي وقال: (سحبوا علي يا عبدالكريم، ما حد يخق عليك إلا أمك إنت وذقنك هاذا).

شاب سعودي يتحرش لفظياً بـ فتاتين في أوكرانيا pic.twitter.com/ljO0wyIBZm — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 16, 2021

تشويه صورة السعوديين بالخارج!

وتباينت ردود الأفعال حول المقطع، فبعضهم هاجم الشاب واتهموه بتشويه صورة السعوديين في الخارج، وآخرون دافعوا عنه، ورأوا أنه لم يتحرش بالفتاتين بل ألقى عليهما سؤالاً فقط رداً على الضجة التي أحدثها مشهور سناب شات السعودي عبدالكريم الحربي قبل أيام.

وجاء في التعليقات ما كتبه أحدهم: (أقسم بالله انه شي يفشل ، انا مدري الاشكال هذي كيف تسافر وتنقل صوره سيئة).

اقسم بالله انه شي يفشل ، انا مدري الاشكال هذي كيف تسافر وتنقل صوره سيئه — menahi alqahtani (@RMenahi) June 17, 2021

ووافقه آخر الرأي واتهم الشاب بمحاولة تصدر التريند فقط، وقال: (الظرافة والسماجة الزايدة جعلتنا مكروهين دولياَ لأجل ذلك يجب على الدولة الأخذ بقوة على ايادي من يحاولون تشوية صورة المواطن السعودي وخصوصاَ بعض مشاهير الفلس. من حقك السفر ومن حقنا ان لا يحتقرنا العالم بسببك).

الظرافة والسماجة الزايدة جعلتنا مكروهين دولياَ لأجل ذلك يجب على الدولة الأخذ بقوة على ايادي من يحاولون تشوية صورة المواطن السعودي وخصوصاَ بعض مشاهير الفلس.

(من حقك السفر ومن حقنا ان لا يحتقرنا العالم بسببك) — محمد السواط (@saif8888alsawat) June 17, 2021

ونصحه آخر قائلاً: (يا غريب كون أديب).

يا غريب كون أديب — Khaled Al-Salafi (@KMA11_) June 16, 2021

بينما دافع عنه آخرون فكتب ناشط: (صح انه حمار ولحجي بس ماتحرش قال هل سعودي جميل؟!).

صح انه حمار ولحجي بس ماتحرش قال هل سعودي جميل؟! — N🍫 (@norrrh24) June 16, 2021

وتساءل بدر: (وين التحرش).

وين التحرش — بدر (@BOOJOOD) June 17, 2021

مشاهير سعوديون: الأوكرانيات يحبون الخليجي!

وكان مشهور سناب شات عبدالله الودعاني قد أثار الجدل حين نشر فيديو له وهو في أوكرانيا، وقال إن النساء هناك يعشقن الرجل الخليجي لوسامته وليس لشكله.

وقال الودعاني بالفيديو حينها: (الأوكرانيات يخقون على الخليجي مو عشان فلوسه، لا عشان حلمهم رجل خليجي).

وأضاف الودعاني: (النساء في أوكرانيا يخقون على الخليجي بشكل مو طبيعي، مو عشان فلوسه لدرجة يقولك ما نبي فلوس ولكن حلمي إني أكون مع شخص خليجي).

عبدالله الودعاني : النساء الأوكرانيات يخقون على الخليجي مو عشان فلوسه عشان حلمهم الرجل الخليجي! pic.twitter.com/OuJSHjRXxR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 14, 2021

ليخرج بعدها عبدالكريم الحربي، ويقول بفيديو متداول: (بنات أوكرانيا يخقون على مواصفات الشاب السعودي مثل الدقن الأسود والعيون الواسعة).

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. عبدالكريم الحربي : @Kemmooalharbi "بنات أوكرانيا يخقون على مواصفات الشاب السعودي مثل الدقن الأسود والعيون الواسعة" pic.twitter.com/pPUPkv2jvV — | تــرنــد | (@naifMBS_1) June 16, 2021

إماراتي يحذر من الذهاب إلى أوكرانيا

وعلى إثر هذه التصريحات التي أثارت الجدل خاصة أنها متزامنة، حذر الرحالة الإماراتي الشهير أبو سلمان من الذهاب إلى أوكرانيا، بسبب وجود أعلى نسبة من المصابين بمرض الإيدز في أوروبا داخلها، بالإضافة إلى سبعة آلاف امرأة.

وقال أبو سلمان في فيديو نشره عبر حسابه على (سناب شات): (أوكرانيا فيها أعلى نسبة إصابة بالإيدز في أوروبا، حيث تشير السجلات الرسمية إلى وجود 7000 حالة مصابة بمرض الإيدز).

وتابع أبو سلمان: (هذا غير آلاف الحالات الغير معلنة بشكل رسمي، حيث أن هناك الكثير من المصابين لا يعرفون أنهم مصابون ولم يذهبوا إلى المستشفى).

وأكد أبو سلمان أن الإيدز ليس من القضايا المهمة في البلد الأوروبي. مشيراً إلى وجود 400 ألف طفل مشرد، في أوكرانيا.

بعد ترويج بعض مشاهيرنا للنساء الاوكرانيات

– الرحالة بو سلمان محذرًا :

اوكرانيا أعلى دولة في العالم اصابات بالإيدز

انتبة لاتجيب مصيبة لنفسك وتجيبها لاهلك وراك pic.twitter.com/DnK6WvRDw8 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 16, 2021

نصيحة سنابي سعودي للراغبين بالسفر لأوكرانيا!

وقبل أيام كشف مشهور سناب شات السعودي غازي المطيري عن وجهة نظره في دولة أوكرانيا كوجهة سياحية، وقال بمقطع فيديو “إن مدينة لفيف لم تعجبه على الإطلاق، أما عن العاصمة الأوكرانية كييف كمدينة سياحية تحصل في تقييمه هو على 4 درجات من عشرة”.

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وأشار غازي المطيري إلى أن العاصمة الأوكرانية ليس بها أماكن ترفيهية، ولكن يشفع لها أجواءها فقط على حد تعبيره.

وأضاف المطيري: (أوكرانيا أخذت أكبر من حجمها كوجهة سياحية، لكن لا أنكر أنني سعدت بالرحلة التي قضيتها هناك بسبب الأجواء الباردة والأمطار).

ووجه المطيري نصيحة لمن يرغب بالسفر للسياحة في أوكرانيا بقضاء 4 أيام على الأكثر هناك، منوهاً أن الأسعار هناك رخيصة مقارنة بدول أخرى، وأضاف: (وإن كانت الأسعار بدأت ترتفع بسبب وجود أعداد كبيرة من السياح الخليجيين هناك).

غازي المطيري ما عجبته #اوكرانيا هل السبب ضعف امكانياته في اكتشاف البلد

ام ضعف امكانيات البلد

ام اختلاف طقوسه عن طقوس الناس ؟ pic.twitter.com/8JdWt4GeFM — الكيتو عاشق وطن🇸🇦 (@abufeddaaa) June 14, 2021

أوكرانية تضايق منقبات سعوديات

وفي سياق آخر، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فتاة أجنبية بملاحقة مجموعة من المنقبات السعوديات، ومحاولة تصويرهن خلال رحلة سياحية، في أوكرانيا.

وأثار المقطع غضباً واسعاً وسط السعوديين الذين استنكروا تصرف الفتاة الأجنبية، ووصفوا تصرف الفتاة بالمستفز والعنصري في بلد الحرية.

يشار إلى أكثر من 20 مليون سائح يزور أوكرانيا كل عام، وفي 2012 بلغ عدد السواح 23 مليون سائح السواح يأتون من شرق أوروبا وغرب أوروبا ومن الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.

وتعتبر أوكرانيا ثامن أكثر بلد في أوروبا يزورها السواح.

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