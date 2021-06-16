هبوط مظلي إلى أرضية الملعب والشرطة الألمانية تلقي القبض عليه
هبوط مظلي والشرطة الألمانية تلقي القبض عليه
Videoرياضة

بالفيديو: اقتحام مظلي مباراة ألمانيا وفرنسا في اليورو والشرطة تلقي القبض عليه

كتب وطن
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شهدت بداية خوض مباراة فرنسا وألمانيا يوم أمس الثلاثاء في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، حادثة غريبة بعد هبوط مظلي داخل أرضية ملعب “أليانز أرينا”، مما أثار الفوضى في صفوف الجماهير الحاضرة على مدرجات الملعب، وهروب عدد من اللاعبين لتجنب التصادم به.

الاتحاد الأوروبي وهبوط المظلي

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بيان رسمي، جاء فيه: ” إن العديد من الأشخاص أصيبوا وقدم تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء قيام متظاهر قفز بمظلته إلى داخل ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية، قبيل صافرة بدء انطلاق المباراة بين منتخب فرنسا وألمانيا”.

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وأردف الاتحاد، “هذا العمل المتهور كان يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وقد تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وهم الآن في المستشفى وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة.

مدرب منتخب فرنسا وتجنب الحادث

وأضافت، ” الاتحاد الأوروبي (اليويفا) يلتزم مع شركائه باستدامة بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات من أجل تقليل انبعاثات الكربون، ولحسن الحظ فإن المباراة لم تتأثر بفعل هذا العمل المتهور والخطير، رغم أن عدد من الأشخاص أصيبوا بذلك”.

والتقطت عدسات الكاميرا مدرب المنتخب الفرنسي “ديدييه ديشامب” وفريقه الفني، وهم يتجنبون هبوط المظلي وفق ما نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، حيث أكدت تقارير إصابة شخصين على الأقل من بينهم مشجع في كسور في الوجه جراء ذلك الحادث.

الشرطة الألمانية واعتقال المظلي

وأفادت تقارير ألمانية، بأن الشرطة قامت بإلقاء القبض على المظلي المتهور والذي يبلغ من العمر 38 عامًا، وتم تم القبض عليه بعد هبوطه داخل أرضية ملعب “أليانز أرينا”.

وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة ميونيخ الألمانية، إن ” الشرطة لن تتسامح مع الفعاليات السياسية التي تعرض الأرواح للخطر جراء العمل المتهور، كما أننا ندرس بتوجيه اتهامات جنائية مختلفة ضده”.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بهدف نظيف دون رد، جاء عن طريق خطأ ارتكبه المدافع الألماني “ماتس هوملز” في الدقيقة ال20، حيث سدده في شباك فريقه.

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