بالفيديو: اقتحام مظلي مباراة ألمانيا وفرنسا في اليورو والشرطة تلقي القبض عليه

شهدت بداية خوض مباراة فرنسا وألمانيا يوم أمس الثلاثاء في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، حادثة غريبة بعد هبوط مظلي داخل أرضية ملعب “أليانز أرينا”، مما أثار الفوضى في صفوف الجماهير الحاضرة على مدرجات الملعب، وهروب عدد من اللاعبين لتجنب التصادم به.

Un militant de Greenpeace a atterri en parachute sur la pelouse juste avant le coup d'envoi de France – Allemagne. Il a heurté la spidercam et a failli terminer dans les tribunes… #EURO2020 pic.twitter.com/El8nUhmwDO — Vines Foot (@VinesFoot) June 15, 2021

الاتحاد الأوروبي وهبوط المظلي

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بيان رسمي، جاء فيه: ” إن العديد من الأشخاص أصيبوا وقدم تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء قيام متظاهر قفز بمظلته إلى داخل ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية، قبيل صافرة بدء انطلاق المباراة بين منتخب فرنسا وألمانيا”.

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وأردف الاتحاد، “هذا العمل المتهور كان يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وقد تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وهم الآن في المستشفى وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة.

مدرب منتخب فرنسا وتجنب الحادث

وأضافت، ” الاتحاد الأوروبي (اليويفا) يلتزم مع شركائه باستدامة بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات من أجل تقليل انبعاثات الكربون، ولحسن الحظ فإن المباراة لم تتأثر بفعل هذا العمل المتهور والخطير، رغم أن عدد من الأشخاص أصيبوا بذلك”.

"يويفا" في بيان رسمي يستنكر هبوط مظلي في استاد "أليانز أرينا"، ما تسبب في إصابة العديد من الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى. "يويفا" وجه انتقاداً مباشراً لمنظمة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة، التي كان المظلي تابعاً لها. (ميرور) pic.twitter.com/azDVNwCnF3 — الكالتشيو بالعربي 🇮🇹 (@ELCALCIO_AR) June 16, 2021

والتقطت عدسات الكاميرا مدرب المنتخب الفرنسي “ديدييه ديشامب” وفريقه الفني، وهم يتجنبون هبوط المظلي وفق ما نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، حيث أكدت تقارير إصابة شخصين على الأقل من بينهم مشجع في كسور في الوجه جراء ذلك الحادث.

الشرطة الألمانية واعتقال المظلي

وأفادت تقارير ألمانية، بأن الشرطة قامت بإلقاء القبض على المظلي المتهور والذي يبلغ من العمر 38 عامًا، وتم تم القبض عليه بعد هبوطه داخل أرضية ملعب “أليانز أرينا”.

وقال المتحدث باسم الشرطة في مدينة ميونيخ الألمانية، إن ” الشرطة لن تتسامح مع الفعاليات السياسية التي تعرض الأرواح للخطر جراء العمل المتهور، كما أننا ندرس بتوجيه اتهامات جنائية مختلفة ضده”.

الاتحاد الاوروبي في بيان رسمي يستنكر هبوط مظلي في استاد "أليانز أرينا"، ما تسبب في إصابة العديد من الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى. يويفا وجه انتقاداً مباشراً لمنظمة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة، التي كان المظلي تابعاً لها. pic.twitter.com/EXJzyPSnsO — قووول (@GooolMx) June 16, 2021

وحقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بهدف نظيف دون رد، جاء عن طريق خطأ ارتكبه المدافع الألماني “ماتس هوملز” في الدقيقة ال20، حيث سدده في شباك فريقه.

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