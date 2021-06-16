اعتقال النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة

اعتقلت قوات الامن الأردنية، مساء الأربعاء، النائب المفصول من البرلمان أسامة العجارمة، بناءً على مذكرة صادرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن قرار اعتقال أسامة العجارمة، جاء بناءً على مذكرة مدعي عام محكمة أمن الدولة.

اعتقال أسامة العجارمة

وعقب نبأ اعتقال أسامة العجارمة انتشرت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن منها من ساند النائب المفصول من البرلمان الأردني لتطاوله على الملك عبدالله الثاني، وأخرى كانت منتقدة سلوك النائب الذي أثار ضجة واسعة في الأيام الأخيرة بعد تهديد الملك والتطاول على سيادة المملكة.

اعتقال النائب المفصول أسامة

بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة. — Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) June 16, 2021

#الحريه_للامير_حمزه#FreePrinceHamza

الان تم القبض على اسامه العجارمه، دوله و نظام ارهابي لا يريد اي رمزيه في الوطن. دوله دكتاتورية بامتياز — samrah mon (@Riemie89891057) June 16, 2021

بلد وشعب متعود ع الذل والاهانه مابدهم شخص مثل #اسامة_العجارمة لانو اللي بحكي الحقيقة بصير خاين — ﮼رائد،احمد،العجارمة ﮼ (@Raed_Alajarmaa) June 16, 2021

كان من بدري اعتقلتوه شخص همجي مادري كيف ازعر مثل هذا يصير نائب وانا ماني اردني قهرني بتصرفاته الغبيه الي تدل علي جهله والهياط الفاضي #أسامة_العجارمة — عبدالله (@ab____1438) June 16, 2021

وشغل النائب المفصول أسامة العجارمة الأردنيين مؤخراً، بعد قرار فصله وهو الأمر الذي تسبب في مواجهات بين الأمن وأنصاره.

وكانت البداية بكلمة للنائب أسامة العجارمة في البرلمان الأردني اتهم فيها الحكومة بـ “تعمد قطع الكهرباء لمنع وصول حشود من العشائر مؤيدين لفلسطين من دخول العاصمة عمان أثناء المواجهات الأخيرة بين فصائل مسلحة في غزة والجيش الإسرائيلي”.

تطورت كلمة النائب إلى مشادة كلامية بينه وبين رئيس مجلس النواب، رأي فيها نواب تجاوزا من قبله على السلطة.

رد نواب على ما وصفوه بتطاول العجارمة على البرلمان بلائحة تطالب بتحويله إلى مجلس تأديب انتهت إلى تجميد عضويته.

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قرار التجميد أثار غضب أنصار العجارمة وخرجوا معبرين عن دعمهم له.

وتطور الأمر إلى حد المواجهات بين أنصار النائب المفصول العجارمة وقوات الامن الأردني وتحديدا في منطقة ناعور حيث تجمع أنصار النائب المفصول ودارت اشتباكات مسلحة، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور المواجهات.

وتداول المقاطع من قال إن ما يحدث خطير ونتيجة لتحريض النائب الناس على السلطات في بلده”.

وقالت وسائل إعلام إن أنصار العجارمة بادروا بإطلاق الرصاص على قوات الأمن.

بينما نشر هذه المقاطع أيضا داعمون للعجارمة منهم من استشهد بها ليقول إن “ذلك ما يحدث إذا عبر نائب عن رأيه” ويدلل على ما يصفه بـ”قمع السلطة للشعب” .

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