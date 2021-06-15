ماذا قال طبيب عُماني عن الفطر الأسود بعد اكتشاف 3 حالات في السلطنة!؟ (شاهد)

بعد أن تمّ تسجيل 3 حالات مؤكدة بمرض الفطر الأسود لدى مرضى مصابين بمرض كورونا في سلطنة عمان، طمأن طبيب عُماني متخصص في الالتهابات والامراض المعدية العمانيين .

وقال د. زكريا البلوشي إن الفطر الأسود غير معدي وهو لا يؤثر على الأشخاص الذين مناعتهم قويةـ ويتمتعون بمناعة طبيعية، وإنما يؤثر على ضعيفي المناعة، ونوع معين من ضعف المناعة.

د. زكريا البلوشي لـ #الوصال: نطمئن الناس أن #الفطر_الاسود غير معدي وهو لا يؤثر على الأشخاص لي مناعتهم ممتازة ويتمتعون بمناعة طبيعية وإنما يؤثر على ضعيفي المناعة ونوع معين من ضعف المناعة#الفطر_الاسود #اللجنة_العليا @royalhospital_ pic.twitter.com/a6rdZwyT6z — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) June 15, 2021

وأضاف في حديث لإذاعة الوصال العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الفطر الأسود قديم جدًا وتسجل السلطنة سنويًا بين 4-5 حالات.

وذكر ان الفطر الأسود يصيب الفطر مرضى نقص المناعة أو مرضى السكري عندما يكون لديهم حموضة عالية في الدم .

وقال إنه يُعتقد سبب تسجيل الهند حالات كبيرة هو الاستخدام الزائد لدواء “ستيرويد”.

زكريا البلوشي لـ #الوصال: – #الفطر_الاسود قديم جدًا وتسجل #السلطنة سنويًا بين 4-5 حالات – يصيب الفطر مرضى نقص المناعة أو مرضى السكري عندما يكون لديهم حموضة عالية في الدم

– يعتقد سبب تسجيل #الهند حالات كبيرة هو الاستخدام الزائد لدواء "ستيرويد"@royalhospital_ pic.twitter.com/auaisnrI9k — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) June 15, 2021

يشار إلى أن الفطر الاسود كان ظهر سابقا في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.

ما هو الفطر الأسود؟

الفطر الأسود، يسمى أيضا “الفطر العفني” أو “فطر الغشاء المخاطي” وهو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

يؤثر “الفطر العفني” على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات وتدوينات يتحدث أصحابها عن نسب عالية جدا من الوفيات بين المصابين بالفطر الأسود.

ومنهم من قال إن كل من يصاب به يموت.

بينما يقول الأطباء والعلماء إن نسبة الموت جراء الإصابة بالفطر الأسود تبلغ خمسين بالمئة.

ما العلاقة بين الفطر الأسود وكورونا؟

بدأ الحديث عن الفطر الاسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.

لذلك ربط المغردون المرض بفيروس كورونا، وعبروا عن خوفهم من انتشاره في بلدانهم كما ينتشر وباء كورونا.

يقول المختصون إن الفطر الأسود يتمكن ممن يعانون فقدان أو نقص المناعة.

وتكون مناعة المصابين بفيروس كورونا ضعيفة إذ ينهك الأنظمة الدفاعية للجسم مما يسهل دخول الفطريات وانتشارها في الجسم، مثل الفطر الأسود.

ويقول الأطباء إن بعض الأدوية وبروتوكولات العلاج الخاصة بكوفيد-19 تساهم في إضعاف مناعة الجسم، مثل الاستخدام المكثف للكورتيزون.

ويعتقد الأطباء في الهند أن هناك رابطا بين انتشار “الفطر الأسود” وبين استخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بكوفيد- 19.

فهذه المركبات المنشطة، التي تعتبر علاجا فعالا و”رخيصا” يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم.

ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود.

لكن كورونا ليس المرض الوحيد الذي يضعف مناعة الجسم، وبالتالي فإن الفطر الأسود وغيره من الفطريات لا يستهدف فقط المصابين بكوفيد.

وإنما يستهدف أيضا المصابين بالسرطان والمتعافين منه الذين أَضعف العلاج مناعتهم، والمصابين بالإيدز وبعض حالات الإصابة بمرض السكري المزمن وغيرها.

عامل آخر يساهم في إضعاف مناعة الجسم، هو سوء استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع إلى الطبيب.

وفي عدد من الدول العربية يمكن للشخص الحصول على المضادات الحيوية دون وصفة علاج صادرة عن طبيب.

“لا دواء له والحل الوحيد اقتلاع العين”

يدخل الفطر العفني الجسم عن طريق الجهاز التنفسي٬ فيصيب الأنف والفم والعين والرئتين، وقد يبلغ انتشاره الدماغ.

إذا اكتشفت الإصابة مبكرا يستخدم الأطباء الحقن الوريدي المضاد للفطريات لعلاجه.

في الهند مثلا، يكلف الحقن الوريدي المضاد للفطريات 3500 روبية (ما يعادل 48 دولارا) للجرعة الواحدة يوميا.

ويحتاجه المريض لمدة تصل إلى 8 أسابيع. وهو ثمن لا تقدر عائلات كثيرة على دفعه.

وقد يصل السعر إلى أكثر من ذلك بكثير إذا اضطروا لشرائه من السوق السوداء.

إذ يعاني البلد من نقص حاد في الحقن الوريدية المضادة للفطريات “الأمفوتريسين بي” أو “أمفو- بي”.

ويقول الأطباء في الهند إن أغلب الحالات تصلهم متأخرة جدا، وقد لا تصلهم الحالة إلا بعد أن يفقد المصاب البصر.وفق (BBC)

وفي حالات كهذه لا يكون أمام الأطباء غير التدخل الجراحي لاستئصال العين أو الأنف أو الفك الأعلى منعا لوصول العفن إلى الدماغ.

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