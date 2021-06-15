فينسيت أبو بكر وتورطه في قضية فساد
فينسيت أبو بكر وتورطه في قضية فساد
Imageرياضة

صحيفة تركية تكشف عن تورط نجم النصر السعودي بفضيحة مدوية

كتب وطن
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كشفت صحيفة تركية عن فضحية تورط اللاعب الكاميروني “فينسيت أبو بكر” 29 عامًا لاعب فريق بشتكاش التركي  السابق والنجم  الجديد في فريق النصر السعودي، في قضية فساد والتلاعب في نتائج مباريات الدوري التركي خلال الموسم المنصرم.

نجم النصر السعودي والدوري التركي

وأفادت الصحيفة التركية، تورط النجم الكاميروني “فينسيت أبو بكر”لاعب بشكتاش السابق والمنضم إلى فريق النصر السعودي، بالإضافة إلى مواطنه “كلود بيلونج”.

وأردفت الصحيفة، قائلاً: ” أن اللاعب الكاميروني أبو بكر وعد مواطنه بتسهيل انضمامه لمنتخب بلاده في حال قيام الأخير بتسهيل مهمته في التسجيل خلال مباراة بشكتاش أمام نادي هاتاي سبور، والتي انتهت بفوز فريق بشكتاش بسبعة أهداف نظيفة دون رد”.

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وقد سهل تلك المهمة التي أقنع من خلالها اللاعب الكاميروني فينسيت أبو بكر مواطنه من أجل فعلها، في تحقيق الفوز بلقب الدوري التركي الممتاز أمام الوصيف غلطة سراي، بعدما التعادل بينهما في رصيد النقاط بفارق تسجيل الأهداف.

اللاعبين والمؤامرة الخطيرة

وقالت تقارير إعلامية تركية، أن اللاعبين الكاميرونيين قد شرعا في لعبة مؤامرة خطيرة في التلاعب بنتائج الدوري التركي من أجل تحقيق فريق بشكتاش لقب الدوري الموسم المنصرم، حيث أنهم كانا قد اتفقا في صفقة غير شرعية.

طرد اللاعب  بيلونج 

وبينت تلك التقارير، بأن رئيس فريق هاتاي سبورت ” نهاد تازيرسلان” كان رد فعله على تلك التصريحات بشأن نجم فريقه الكاميروني ” بيلونج” وتورطه مع مواطنه ” أبوبكر” في قضية فساد والتلاعب في نتائج المباريات، قائلاً: ” لا أريد أن يبقى لاعبًا مثل هذا في فريقي “.

النصر السعودي والتعاقد مع أبو بكر

وينتهي عقد اللاعب الكاميروني كلود بيلونج 27 عامًا مع فريق هاتاي سبورت في شهر يونيو/ حزيران في صيف عام 2022، بينما انتقل مواطنه “أبو بكر” مع نهاية الموسم الجاري إلى صفوف نادي النصر السعودي بصفقة قدرت قيمتها 13 مليون دولار  ولمدة ثلاثة سنوات.

وقد توج فريق بشكتاش بلقب الدوري التركي عن الموسم المنصرم بعد اعتلائه صدارة الترتيب برصيد 84 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق غلطة سراي الذي احتل في وصافة ترتيب الدوري بالمركز الثاني بفارق رصيد الأهداف.

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