“شاهد” فرنسا تتفوق على ألمانيا في أولى المواجهات النارية في بطولة اليورو

نجح منتخب فرنسا من تحقيق الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

هدف منتخب فرنسا الوحيد

وجاء هدف اللقاء بطريق الخطأ عن طريق مدافع المنتخب الألماني الذي أحرزه في مرمى حارس مرمى فريقه توماس مولر في الدقيقة ال20 عن طريق ماتس هوملز.

وقد شهد اللقاء القوة وتكافؤ الفرص بين المنتخبين طيلة أحداث اللقاء، مع الفرص المهدرة من كلا الفريقين باتجاه شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفرنسي “الديوك” على نظيره الألماني “المكاكين”.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي ” ديدييه ديشان” بتشكيلة أساسية أمام منافسه الألماني في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو، حيث كان في حراسة المرمى لوريس.

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط جاء كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ولعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث كان في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في خط دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط لعب كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي: مولر، هافيرتز، جنابري.

وتعد المواجهة السادسة بين المنتخبين في كافة المسابقات الدولة، لكنها الأولى في دور المجموعات، ويتساوى الفريقين في النتائج في المواجهات بينهما بفوزين والتعادل في مباراة وحيدة.

ولم يتلقى منتخب فرنسا الخسارة في أخر ستة مباريات خاضها أمام منافسه ألمانيا في الأراضي الألمانية، فقد فاز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، وكذلك التعادل السلبي الأخير في المواجهة الوحيدة السابقة في ميونيخ 2018م.

ومنذ تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2014، فقد فاز منتخب فرنسا في 15 مباراة من أصل 20 مباراة خاضها منتخب الديوك الفرنسي في البطولات الدولية الكبرى.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، متساويًا بذلك مع الوصيف منتخب فرنسا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

أما في المركز الثالث جاء منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا دون أي من نقاط، بعد تلقيهم الخسارة في الجولة الأولى من المباريات من بطولة اليورو.

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