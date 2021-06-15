الإسباني بيدري وتحطيم الرقم القياسي
الإسباني بيدري وتحطيم الرقم القياسي
Imageرياضة

بيدري يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع منتخب إسبانيا

كتب وطن
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دخل النجم الإسباني بيدري غونزاليس 18 عامًا في منتخب إسبانيا ولاعب خط الوسط في فريق برشلونة، التاريخ كأصغر لاعب يظهر بقميص “الماتادور” مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2020” لكرة القدم.

بيدري واليورو

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، بأن الإسباني بيدري أصبح أصغر لاعب يظهر بقميص منتخب “الماتادور” في بطولة دولية كبرى بعمر 18 عامًا و201 يومًا.

وبينت الشبكة، بأن اللاعب بيدري تفوق على النجم الأسبق ” سيسك فابريغاس” في منتخب أوكرانيا، خلال مشاركته في مونديال عام 2006، بعمر 19 عامًا و41 يومًا.

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وأقنع اللاعب الإسباني بيدري مدرب منتخب إسبانيا لويس أنريكي، بعد التألق الملفت مع الفريق الكتالوني الإسباني خلال منافسات الموسم المنصرم، ليقع الاختيار عليه في التشكيلة الأساسية في فريق منتخب بلاده في البطولة القارية.

بيدري وتخطي تينديلو

وقد أصبح اللاعب الإسباني بيدري أصغر لاعب إسباني في بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020″، بعد تحطمه الرقم الصامد في نسخة اليورو منذ عام 1980م.

وسبق أن سجل لاعب المنتخب الأسبق “ميغيل تينديلو” خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني أمام منتخب إيطاليا في عمر 19 عامًاو132 يومًا.

وقد فشل منتخب إسبانيا في التغلب على منافسه السويد في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو 2020، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين دون إحراز أي من الأهداف.

منتخب إسبانيا والفرص المهدرة

وقد أهدر منتخب إسبانيا الكثير من الفرص في تسجيل الأهداف وإحراز التقدم لصالح فريقه في شباك نظيره الضيف السويد في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “لاكارتوخا”.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين الفريقين، مع صعوبة منتخب إسبانيا في التمكن من الوصول إلى مرمى شباك منتخب السويد مع مجريات أحداث الشوط الثاني، وسط الضغط الكبير من اللاعبين على حاملي الكرة داخل أرضية الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا منافسه منتخب بولندا يوم السبت القادم ضمن الجولة الثانية من بطولة اليورو، وكذلك مواجهة منتخب سلوفاكيا يوم الأربعاء الأسبوع المقبل.

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