بيدري يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع منتخب إسبانيا

دخل النجم الإسباني بيدري غونزاليس 18 عامًا في منتخب إسبانيا ولاعب خط الوسط في فريق برشلونة، التاريخ كأصغر لاعب يظهر بقميص “الماتادور” مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2020” لكرة القدم.

بيدري واليورو

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، بأن الإسباني بيدري أصبح أصغر لاعب يظهر بقميص منتخب “الماتادور” في بطولة دولية كبرى بعمر 18 عامًا و201 يومًا.

بيدري غونزاليس رفقة المُنتخب الأسباني: 🟥 213 دقيقة خلال 4 مُباريات ⚽️ صنع هدفاً واحد #ESP #EURO2020 pic.twitter.com/lmDsBFf7FE — FCB World (@FCBW_A7) June 14, 2021

وبينت الشبكة، بأن اللاعب بيدري تفوق على النجم الأسبق ” سيسك فابريغاس” في منتخب أوكرانيا، خلال مشاركته في مونديال عام 2006، بعمر 19 عامًا و41 يومًا.

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وأقنع اللاعب الإسباني بيدري مدرب منتخب إسبانيا لويس أنريكي، بعد التألق الملفت مع الفريق الكتالوني الإسباني خلال منافسات الموسم المنصرم، ليقع الاختيار عليه في التشكيلة الأساسية في فريق منتخب بلاده في البطولة القارية.

بيدري وتخطي تينديلو

وقد أصبح اللاعب الإسباني بيدري أصغر لاعب إسباني في بطولة أمم أوروبا “اليورو 2020″، بعد تحطمه الرقم الصامد في نسخة اليورو منذ عام 1980م.

وسبق أن سجل لاعب المنتخب الأسبق “ميغيل تينديلو” خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني أمام منتخب إيطاليا في عمر 19 عامًاو132 يومًا.

🚨 معلومه : قدم بيدري 16 تمريرة اماميه في مباراة الأمس وهو أكبر عدد من تمريرة أي لاعب في أوروبا حتى الآن pic.twitter.com/7nVCDOPWXH — BARCA 4 EVER (@AboKarar10) June 15, 2021

وقد فشل منتخب إسبانيا في التغلب على منافسه السويد في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو 2020، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين دون إحراز أي من الأهداف.

منتخب إسبانيا والفرص المهدرة

وقد أهدر منتخب إسبانيا الكثير من الفرص في تسجيل الأهداف وإحراز التقدم لصالح فريقه في شباك نظيره الضيف السويد في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “لاكارتوخا”.

بعمر 18 سنة و201 يوم بيدري يصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو عبر التاريخ 🇪🇸🔝 pic.twitter.com/hnynaaKbqP — Yallakora (@Yallakoranow) June 14, 2021

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين الفريقين، مع صعوبة منتخب إسبانيا في التمكن من الوصول إلى مرمى شباك منتخب السويد مع مجريات أحداث الشوط الثاني، وسط الضغط الكبير من اللاعبين على حاملي الكرة داخل أرضية الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا منافسه منتخب بولندا يوم السبت القادم ضمن الجولة الثانية من بطولة اليورو، وكذلك مواجهة منتخب سلوفاكيا يوم الأربعاء الأسبوع المقبل.

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