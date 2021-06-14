10 فوائد صحية لشرب الشاي الأخضر بالليمون .. جرّبوها واكتشفوا النتيجة

الشاي الأخضر بالليمون هو مشروب مهدئ يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم، كما أنّه مليء بالنكهة، ولذيذ، وسهل التحضير.

وقد توصلت الأبحاث وفقاً لموقع (healthline) إلى أنّ هذا المشروب مرتبط بقائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة.

10 من أهم الفوائد الصحية لمشروب الشاي الأخضر بالليمون:

1. غني بمضادات الأكسدة: الشاي الأخضر بالليمون غنيان بمضادات الأكسدة ، وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة.

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة وقد تحمي من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة .

2. يعزز فقدان الوزن: يمكن أن يكون الشاي الأخضر بالليمون إضافة رائعة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن وزيادة حرق الدهون.

وفقًا لمراجعة واحدة لـ 15 دراسة، فإن شرب الشاي الأخضر بكميات أعلى لمدة 12 أسبوعًا على الأقل كان مرتبطًا بانخفاض وزن الجسم ودهون الجسم.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 115 امرأة أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن .

على الرغم من أن العلماء بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث على البشر ، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن الليمون يمكن أن يعزز أيضًا فقدان الوزن.

وجدت دراسة حيوانية أخرى من عام 2008 أن إطعام الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون بوليفينول الليمون ساعد في منعها من اكتساب الوزن وتراكم الدهون.

3. يقي من مرض السكري: بعض الأبحاث تشير إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والحماية من مرض السكري من النوع 2.

شرب الشاي بانتظام قد يقلل أيضًا من الالتهاب ويعزز قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة.

الأنسولين هو الهرمون الذي ينقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 92 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 أن تناول مستخلص الشاي الأخضر لمدة 16 أسبوعًا قلل من مقاومة الأنسولين. قد يساعد هذا في دعم التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

4. يعزز صحة القلب: وجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر بالليمون مرتبطان بفوائد عديدة لصحة القلب.

في الواقع ، أفادت إحدى المراجعات أن الحمضيات الفلافونويد ، بما في ذلك تلك الموجودة في الليمون ، قد تثبط الالتهاب ، وتحسن وظيفة الأوعية الدموية ، وتدعم مستويات الكوليسترول الصحية .

وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا الليمون يوميًا قد انخفض لديهم مستويات ضغط الدم ، خاصةً عند المشي بانتظام .

وبالمثل ، أظهر تحليل لتسع دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر .

علاوة على ذلك ، وجدت مراجعة حديثة لـ 24 دراسة أيضًا أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي المرتفع ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.

5. يدعم صحة الدماغ: على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث على البشر، تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر والليمون قد يقدمان العديد من الفوائد المحتملة لصحة الدماغ.

على سبيل المثال، وجدت مراجعة واحدة من ثماني دراسات أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطًا في بعض الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.

كما وجدت دراسة أخرى أن تناول الشاي الأخضر بشكل متكرر يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي لبعض البروتينات المشاركة في تطور مرض الزهايمر.

6. قد يعزز المناعة: يعتبر الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ، وهو عنصر غذائي دقيق قابل للذوبان في الماء وله خصائص قوية مضادة للأكسدة.

يلعب فيتامين C دورًا مركزيًا في جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة الخلايا المناعية.

قد تساعد زيادة تناولك لفيتامين C أيضًا في علاج العديد من أنواع التهابات الجهاز التنفسي والجهازية والوقاية منها.

علاوة على ذلك ، وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر ، مثل EGCG ، يمكنها تحسين وظيفة المناعة والحماية من اضطرابات المناعة الذاتية ، بما في ذلك التصلب المتعدد.

7. يزيد من مستويات الطاقة: الشاي الأخضر هو مصدر طبيعي للكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي يستخدمه الناس غالبًا لزيادة مستويات الطاقة لديهم .

تشير الدراسات إلى أنه بالإضافة إلى محاربة التعب، يمكن للكافيين أن يعزز اليقظة ويحسن الأداء المعرفي والجسدي.

,أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الكافيين قد يحسن الأداء الرياضي ويزيد من القدرة على التحمل .

نظرًا لأن الشاي الأخضر بالليمون يحتوي على مادة الكافيين أقل من القهوة أو مشروبات الطاقة ، فقد يكون خيارًا جيدًا لأولئك الذين لديهم حساسية لتأثير الجرعات العالية من الكافيين.

8. قد يساعد في منع حصوات الكلى: حصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية صلبة يمكن أن تتشكل في الكلى وتسبب أعراضًا مثل الألم والغثيان وكثرة التبول.

يعد شرب الشاي الأخضر مع الليمون طريقة رائعة للمساعدة في منع تكون حصوات الكلى.

في الواقع ، وجدت إحدى الدراسات الكبيرة أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى ، خاصة بين الرجال.

قد يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون أيضًا في منع حصوات الكلى عن طريق زيادة حجم البول والارتباط بأكسالات الكالسيوم. هذا يمنع تراكم البلورات التي تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

وفقًا لمراجعة واحدة ، فإن تناول (118 مل) من عصير الليمون يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لعلاج حصوات الكلى.

9. قد يساعد في الحماية من السرطان: قد يمتلك كل من الشاي الأخضر بالليمون خصائص قوية لمكافحة السرطان.

,تشير العديد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار إلى أن بعض المركبات المستخلصة من الليمون يمكن أن تساعد في منع نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن تناول المزيد من ثمار الحمضيات قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان ، بما في ذلك سرطان الرئة والمعدة والمريء والثدي .

10. يحافظ على رطوبتك: يمكن أن يكون شرب الشاي الأخضر بالليمون طريقة رائعة للبقاء رطبًا.

يعتبر الماء ضروريًا لكل جانب من جوانب الصحة تقريبًا. على وجه الخصوص ، إنه ضروري لصحة الجلد وإدارة الوزن ووظائف المخ وصحة الجهاز الهضمي ووظائف الكلى .

قد يساعد شرب كمية كافية من السوائل كل يوم في منع مجموعة من الحالات ، بما في ذلك حصوات الكلى والصداع والإمساك.

كيفية عمل مشروب الشاي الأخضر بالليمون:

يعد صنع الشاي الأخضر بالليمون في المنزل أمرًا بسيطًا للغاية.

للبدء، أحضر كوبًا واحدًا (237 مل) من الماء ليغلي، ارفعه عن النار واتركه يبرد لمدة 2-3 دقائق قبل صبه في كوب.

بعد ذلك أضف كيس شاي أخضر واتركه ينقع لمدة 1-3 دقائق. إذا كنت تستخدم أوراق الشاي السائبة بدلاً من ذلك ، أضف حوالي 1 ملعقة كبيرة (2 جرام) باستخدام كرة شاي أو مصفاة.

أخيرًا ، أضف بعض عصير الليمون الطازج عن طريق عصر ما يصل إلى نصف ليمونة مباشرة في الشاي.

يمكنك تحسين النكهة أكثر بمكونات مثل العسل أو القرفة أو الزنجبيل أو النعناع الطازج.

استمتع بـ3-5 أكواب يوميًا لتحافظ على رطوبتك وتعظيم الفوائد الصحية المحتملة للشاي الأخضر بالليمون.

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