“شاهد” إسبانيا تتعثر في أولى مواجهاتها في بطولة اليورو أمام السويد

فشل منتخب إسبانيا في التغلب على منافسه السويد في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو 2020، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين كلا المنتخبين دون إحراز أي من الأهداف.

منتخب إسبانيا والفرص المهدرة

وقد أهدر منتخب إسبانيا الكثير من الفرص في تسجيل الأهداف وإحراز التقدم لصالح فريقه في شباك نظيره الضيف السويد في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “لاكارتوخا”.

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين الفريقين، مع صعوبة منتخب إسبانيا في التمكن من الوصول إلى مرمى شباك منتخب السويد مع مجريات أحداث الشوط الثاني، وسط الضغط الكبير من اللاعبين على حاملي الكرة داخل أرضية الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ودخل المدرب الإسباني لويس إنريكي 51 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب السويد، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

📸 استحواذ منتخب إسبانيا يصل إلى 79% أمام السويد.. دون أن يحرك لاعبيه الشباك مع تبقي 10 دقائق ❌#ESP #SWE pic.twitter.com/kvkqEGPC8k — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 14, 2021

ولعب في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، بينما في مركز الوسط كان كلاً من: فابيان رويز، رودري، تياجو ألكانتارا.

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وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، فيران توريس، وغاب عن المباراة كلاً من: بوسكيتس ودييجو يورينتي بسبب الإصابة.

تشكيلة منتخب السويد

ولعب المدرب “يانه أندرسون” 58 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث كان في حراسة المرمى روبين أولسين.

وفي خط الدفاع كان كلاً من: لودويج أوجوستينسون، ماركوس دانيلسون، فيكتور لينديلوف، ميكائيل لوستيج، بينما في مركز الوسط آتى كلاً من: إيميل فوشبيري، كريستوفر أولسون،ألبين إيكدال، فيكتور كلايسون.

في سن 18 عامًا وستة أشهر و20 يومًا 👶 بيدري يصبح أصغر لاعب بتاريخ منتخب إسبانيا يشارك في بطولة أمم أوروبا 🔝🇪🇸#ESP #EURO2020 pic.twitter.com/7LqwxB8jeK — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 14, 2021

وكان في هجوم الفريق الثنائي، ألكساندر إيزاك، ماركوس بيرج، وغاب عن المباراة كولوسيفسكي وسفانبيرج بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

كما وخرج النجم السويدي إبرا إبراهيموفيتش من القائمة بسبب الإصابة التي منعته من المشاركة في بطولة اليورو.

تشكيلة منتخب السويد الرسمية لمواجهة منتخب اسبانيا #EURO2020 pic.twitter.com/5hO6ieAbVA — EUR & CUP (@EUR_CUP) June 14, 2021

وسيواجه منتخب إسبانيا منافسه منتخب بولندا يوم السبت القادم ضمن الجولة الثانية من بطولة اليورو، وكذلك مواجهة منتخب سلوفاكيا يوم الأربعاء الأسبوع المقبل.

بينما سيلتقي منتخب السويد منافسه منتخب سلوفاكيا يوم الجمعة القادمة، وكذلك مواجهة منتخ بولندا يوم الأربعاء الأسبوع المقبل ضمن منافسات مسابقة بطولة اليورو الأوروبية 2020.

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