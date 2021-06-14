الفنان الأردني زهير النوباني يتخذ قراراً مفاجئاً بعد أشهر من مداهمة الأمن لمنزله واحتجاز زوجته!

أعلن الفنان الأردني زهير النوباني، عن نيته في ترك الأردن، واللجوء إلى الهجرة خارجها.

وكتب زهير النوباني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): (نويت الهجرة).

وكان رد الفنانة الأردنية أمل الدباس على منشور زميلها مفاجئاً، حين كتبت: (سبقتني بالإعلان عن هذا الأمر، مؤسف أن نصل إلى هنا).

كما دخلت الإعلامية الأردنية محاسن الإمام على الخط، واعترضت على هجرة زهير النوباني، وكتبت له في تعليقها على منشوره: (لا والف لا.. لازم تستشير محبينك.. القرار ليس بمعزل عن إرادة الجماهير)، ليرد عليها النوباني: (البوست للاستشارة سيدتي).

ردود أفعال متبانية!

وتباينت ردود الأفعال حول قرار زهير النوباني، والذي لم تتضح تفاصيله أو الأسباب التي جعلته يتخذه، أو حتى وجهته المُقبلة.

وجاء في التعليقات ما كتبه أحدهم له: (لا الومك يا صديقي .. لكني اجزم انك ستعود .. جربتها قبلك ١٦ عاما .. ثم عدت).

وعلقت أخرى منوهة لحال الفنانين الأردنيين: (جيد جدا.. الفنانون الأردنيون يعلنون الهجرة من الوطن بسبب تضييق الخناق عليهم وعدم دعم نقابة الفنانين.. عدا عن إجراءات الحكومه في جائحة كورونا التي أثقلت كاهله من قوانين الدفاع والحظر بكافة أشكاله.. هاذا خبر له تداعياته مستقبلا على نقابة الفنانين الأردنيين!).

بينما توقع آخر أن يحذو الجميع حذوه، وقال: (انتم السابقون ونحن اللاحقون).

بينما استنكرت أخرى قرار زهير النوباني وأمل الدباس، وكتبت: (هاي الناس الي معها فلوس هيك بتحكي كيف الي ما معه ياكل!).

ووجه الفنان التشكيلي عبدالهادي شلا رسالة لزهير النوباني قال فيها: (صديقي العزيز، لا تنسلخ عن جلدك، أدركتها متأخرا رغم نصيحة فنان عملاق تتلمذت على يديه سنين طويلة، لذلك حافظت على شخصيتي الفنية وسط عواصف عاتية وعلى جلدي، ولم يفارقني الوطن و حالاته، محبتي).

حجرت في منزل ابنتها

هذا وقد أثار زهير النوباني جدلاً واسعاً في فبراير الماضي، بعدما كشف ما تعرضت له زوجته من قبل قوة أمنية بعد إصابتها بفيروس (كورونا).

وكتب زهير النوباني حينها عبر صفحته على (فيسبوك) سارداً ما حدث بالتفصيل: (إلى أولياء الأمور من أصحاب القرار في أردننا الحبيب. أصيبت زوجتي بكورونا بتاريخ 9/2/2021 حيث ظهرت نتيجتها الإيجابية بعد إجراء الفحص وظهرت نتيجتي سلبية).

وتابع النوباني: (تلافيا لإصابتي قامت زوجتي بحجر نفسها في منزل ابنتي المصابة وبإشراف طبي من رئيس قسم كورونا في مستشفى الأردن. وتحسنت صحتها وتعافت).

وأكد النوباني أن زوجته كانت على تواصل مع القسم الوبائي في وزارة الصحة بصورة شبه يومية، مضيفاً: (اليوم تفاجأنا بحضور قوة أمنية. مع كوادر من الصحة وأخذها وحجرها في المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة بحجة أنها غير ملتزمة في بيتها، وهي الآن في المستشفى وهناك الكثير من المصابين حولها وقد تتعرض للإصابة).

قرار من وزير الداخلية

وتابع النوباني حينها: (تم رفض إخراج زوجتي إلا بقرار من وزير الداخلية، حيث اعتبرت بأنها مخالفة لتعليمات العزل وأنها خارج بيتها).

وتساءل النوباني: (هل يعقل ذلك، وأنا الآن في المستشفى وأحاول الاتصال بالمسؤولين ولا جواب، هل هذا هو مكافأة المواطن الملتزم. بالتعليمات الوقائية والقوانين، حفظ الله الأردن من كل شر وسوء).

تصويب الخطأ

و أكد زهير النوباني في وقت لاحق أنه تم تصويب الخطأ وكتب في تعليق: (أحبتي الحمد لله والشكر له، غادرت زوجتي المستشفى قبل قليل. وأتوجه بجزيل الشكر والإمتنان لكل الذين تضامنوا معنا سواء بالمرور أو التعليق والتعاطف).

وتابع: (وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على نبل وطيب وتعاضد شعبنا الأردني الحبيب، كما وأتوجه بالشكر والامتنان لكافة المسؤولين. الذين اهتموا بالأمر وقاموا بتصويب الخطأ).

من هو زهير النوباني؟

ويشار إلى أن زهير النوباني (70 عاماً)، يعد أحد أشهر الممثلين الأردنيين و لقب بـ (سيد الدراما البدوية)، وقدم ما يزيد عن 120 عملًا تلفزيونيًا. اشتهر خلالها بالأدوار الشريرة.

أمضى النوباني طفولته في جبل عمان شارع المطران ثم انتقل مع أسرته التي استقرت في جبل القلعة ودرس في مدرسة الحسن البصري في جبل. الجوفة وثم انتقل لمدرسة الأمير حسن ودرس المرحلة الثانوية في كلية الحسين، وبعدها بالجامعة الأردنية ليتخرج عام 1974.

و بعد مسيرة طويلة في الفن، عمل في التجارة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية البريطانية الدولية/ القاهرة.

ومن أهم أعمال زهير النوباني في الدراما التليفزيونية: (صقور الصحراء) 1977، (شجرة الدر) 1979، (حدث في المعمورة) 1981. (القرار الصعب) 1992، (امرؤ القيس) 2002، (الطريق إلى كابول) 2004، (سلطانة) 2007، (ذيب السرايا) 2013.

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