امرأة تطعن شاب امام صالون حلاقة في جدة
امرأة تطعن شاب امام صالون حلاقة في جدة
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في جدة .. امرأة تطعن شاباً أمام صالون حلاقة وتتركه ينزف!

كتب وطن
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تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل ملقى على الأرض بعد تعرّضه لعملية طعن من قبل امرأة امام صالون حلاقة في حي الروابي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال حساب (سناب الداخلية)، إنّ  الجهات المختصة بمحافظة جدّة باشرت الحادثة، واتضح ان الجاني والمجني عيه مواطنان في العقد الرابع من العمر حصلت بينهما خلافات عائلية، وتعرض الرجل لإصابة في الرأس.

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