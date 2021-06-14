في جدة .. امرأة تطعن شاباً أمام صالون حلاقة وتتركه ينزف!

تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل ملقى على الأرض بعد تعرّضه لعملية طعن من قبل امرأة امام صالون حلاقة في حي الروابي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال حساب (سناب الداخلية)، إنّ الجهات المختصة بمحافظة جدّة باشرت الحادثة، واتضح ان الجاني والمجني عيه مواطنان في العقد الرابع من العمر حصلت بينهما خلافات عائلية، وتعرض الرجل لإصابة في الرأس.

🎥 توضيح لجريمة متداولة..

🚨امرأة تصيب رجل باصابة في الرأس بسبب خلاف عائلي في جدة. ⚪️المصاب بصحة جيّدة ولله الحمد. pic.twitter.com/OECAd0hi07 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) June 14, 2021

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