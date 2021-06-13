عُماني عمره 89 عامًا لا توجد عليه مخالفة مرورية واحدة لهذا السبب

نشرت صحيفة (timesofoman) تقريراً، عن مُسن عُماني يبلغ من العمر 89 عامًا من ولاية عبري، لم تُسجل عليه أي مخالفة مرورية .

سلطان الغافري .. عُماني بلا مخالفة مرورية واحدة

وبحسب الصحيفة، قال سلطان الغافري وهو عُماني يؤكد أنه أكبر سائقي ولاية عبري في سلطنة عمان، ولم يتعرض لأي مخالفة مرور حتى الآن لأنه تمسك بحدود السرعة أثناء القيادة.

ولد سلطان الغافري في رأس السنة الميلادية عام 1932 ، واشترى أول سيارة له في عام 1970 ، عن عمر يناهز 38 عامًا ، من أحد إخوته.

يتذكر قائلاً: “كانت سيارة جيب موديل عام 1968 ، دفعت لها 600 ريال عماني، وأنا أعلم جيدًا أنها كانت سيارة مستعملة”.

وتابع: “كانت السيارة كبيرة … يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 11 شخصًا. لم يكن لديها أقصى سرعات للسيارات اليوم ، والتي يمكن أن تصل إلى 220 كم / ساعة. كانت سرعتها القصوى 120 كم / ساعة “. لقد كان تطورًا إيجابيًا ليس فقط بالنسبة له ، ولكن لمجتمعه ككل: يمكنه الآن اصطحابهم إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب ، لا سيما في أوقات الطوارئ ، وكان أيضًا قادرًا على مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل”.

وأضاف: “سواء كان ذلك في السوق أو المستشفى أو في أي مكان آخر يريدونه ، يمكنني الآن اصطحابهم”.

(مشكلة صغيرة)

ومع ذلك، كانت هناك مشكلة صغيرة تحتاج إلى حل قبل أن يتمكن من بدء القيادة: لم يكن لديه ترخيص.

فقد علم (الغافري ) نفسه القيادة، قبل أن يحصل على رخصته بعد ذلك بعامين، عام 1972 ، من الإدارة العامة للمرور ببيت الفلج بالعاصمة مسقط.

وقال: “لقد استخدمت سيارتي لتلبية احتياجاتي الشخصية، كما عرضت خدمة التوصيل للأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر إلى أجزاء أخرى من البلاد”. وأقوم أيضًا برحلات إلى ثلاث مدن في الإمارات العربية المتحدة المجاورة: أبو ظبي ودبي والعين. أود أن أجعل القيادة ببطء نقطة – لم تتجاوز سرعي 60 كم / ساعة ، وهذا يرجع أيضًا إلى أن الشوارع كانت غير معبدة – وهذا ما جعلني لا أتحمل أي غرامات مرورية حتى الآن “.

ذكريات

لعبت سيارته دورًا أساسيًا في العديد من الذكريات الأساسية في حياة سلطان، وهو ممتن لجميع الدروس التي تعلمها بسبب ذلك.

يقول الغافري : لقد مررت بالعديد من اللحظات الجميلة والمريرة في هذه السيارة.

وقال وهو يشارك إحدى هذه التجارب: “أحد الأمور التي لن أنساها أبدًا هي عندما احتجت إلى نقل امرأة حامل إلى المستشفى – كانت على وشك الولادة. ومع ذلك ، فإن المسافة إلى المستشفى وحالة الطرق غير المعبدة تعني أن الأمر سيستغرق وقتًا للوصول إلى هناك ، لذا فقد ولدت في النهاية في السيارة “.

في نهاية المطاف، باع الغافري سيارته الجيب واشترى سيارة بيك أب تويوتا ، والتي لا تزال تزوده بالعديد من الذكريات الأساسية لمشاركتها مع الناس. وقال: “إحدى النصائح التي أود أن أقدمها لجميع السائقين هي الالتزام باللوائح القانونية المتعلقة بالمرور”.

وختم: “سيساعدك هذا حقًا ، لا سيما عندما تلتزم بحدود السرعة ، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.”