اللاعب إريكسن وتوقف قلبه بشكل مفاجئ
اللاعب إريكسن وتوقف قلبه بشكل مفاجئ
Videoرياضة

طبيب دنماركي يروي تفاصيل إنقاذ اللاعب إريكسن من الموت بأعجوبة

كتب وطن
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في مشهد مؤثر تعاطف معه الجميع عبر شبكات منصات مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم، حتى مشاهير ونجوم كرة القدم تأثروا من حادثة سقوط لاعب الوسط الدنماركي ونجم فريق الإنتر ميلان كريستيان إريسكن مغشيًا عليه فجأة داخل أرضية الملعب إثر تعرضه لنوبة قلبية.

الطبيب الدنماركي وإريكسن

وقال الطبيب الدنماركي “مارتن بويسن” الذي قام بإسعاف اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة بين منتخب فنلندا والدنمارك.

قائلاً: ” تم الطلب منا النزول إلى أرض الملعب عندما سقط كريستيان إريكسن، لم أره شخصيًا يسقط، لكن ما كان واضحًا أنه فقد الوعي”.

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وأردف بويسن، ” عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيًا على جنبه، وكان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكأن فجأة فقد توقف القلب عن العمل كما شاهد الجميع، وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه من جديد”.

إريكسن والعودة إلى الحياة

واستكمل، ” وصل الفريق الطبي التابع لبطولة اليورو بسرعة إلى المكان، وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به، لقد نجحنا في إعادة اللاعب إريكسن إلى الحياة بعد توقف قلبه عن العمل”.

وتابع، ” وبعدها قمنا على وجه السرعة بنقل كريستيان إلى أقرب مشفى في العاصمة الدنماركية، حيث أجريت له الإسعافات الأولية وخضع للمزيد من الفحوصات قبل أن يتم الاطمئنان على حالته الصحية، ليعلن الاتحاد الأوروبي بعدها أن حالته مستقرة في بيان له”.

تفاصيل سقوط إريكسن

وسقط اللاعب الدنماركي إريكسن داخل أرضية المعلب في الدقيقة ال42 من زمن الشوط الأول من المباراة.

عندما كان يستقبل الكرة من زميله من رمية تماس من دون أي احتكاك مع أحد، إثر نوبة قلية مفاجئة، وقد تدخل على إثرها الطاقم الطبي على الفور لإجراء الاسعافات الأولية وإنعاشه.

وقد توقفت المباراة إثر تلك الحادثة لنحو ساعة ونصف تقريبًا بين المنتخبين الدنماركي وفنلندا، بعد أن تمكنت الطواقم الطية من نقل اللاعب بسرعة إلى المشفى لتقلي العلاج.

استئناف المباراة 

وخروج كلا المنتخبين من أرضية الملعب، ليتم استئناف المباراة بقرار من قبل الاتحاد الأوروبي وبنائ على طلب اللاعبين وسط التصفيق الحار من الجمهور.

بعد تأكدهم من استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه، لتنتهي المباراة بين الفريقين بفوز المنتخب الفنلندي بهدف نظيف دون رد.

ونالت حادثة إريسكن التعاطف الكبير من قبل النشطاء ومشاهير كرة القدم العالمية في العالم، الذي تمنوا جميعًا السلامة والشفاء للاعب.

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