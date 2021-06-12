سقط مغشيًا عليه وتوقف قلبه .. شاهد تفاصيل حادثة اللاعب الدنماركي إريكسن

داخل أرضية الملعب وفي أولى المواجهات التي جمعت منتخب الدنماركي أمام نظيره فلندا ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، سقط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بشكل مفاجئ على أرضية الملعب إثر تعرضه لنوبة قلبية أدت إلى تدخل الطاقم الطبي على الفور.

إريكسن وإنعاش قلبه

وقد وقع لاعب الوسط في منتخب الدنماركي ونجم فريق الإنتر ميلان “كريستان إريسكن” 29 عامًا بشكل مفاجئ بعد تعرضه لنوبة قلبية والتي أدت إلى فقدان وعيه، حيث تدخل الطاقم الطبي على الفور لإجراء الاسعافات الأولية وإنعاشه.

وبعدها تم نقل النجم الدنماركي إريكسن عبر نقالة وتغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، وقد خرج لاعبو المنتخبين من أرضية الملعب إثر تلك الحادثة بعد نقل اللاعب.

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وشهد اللقاء تعليق المباراة ما يقارب الساعتين، ليعود كلا المنتخبين إلى أرضية الملعب وسط التصفيق الحار من قبل الجمهور وكذلك فريق المنتخب الفنلندي المنافس له في المباراة الأولى ضمن بطولة اليورو 2020.

الاتحاد الأوروبي و إريكسن

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي نشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” تم تعليق المباراة بين منتخب الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب حالة طبية طارئة”.

وأردف الاتحاد الأوروبي بعدها، ” بناء على طلب لاعبي الفريقين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا بعد توقفها لساعة ونصف”.

Игроки сборной Дании защитили Эриксена от камер, когда ему оказывали помощь. Максимальное уважение. Диктор уже объявил, что Кристиана доставили в госпиталь. Весь стадион скандировал имя датчанина. 📷 Reuters Sports Picture Service – RSPS pic.twitter.com/B0fNt4uJPT — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

وقد انتشر صورة للاعب الدنماركي لكريستيان، أثناء نقله عبر ناقلة خارج أرضية الملعب، قد استعادة وعيه بعد فقدان الوعي لدقائق.

وتعاطف نجوم ومشاهير كرة القدم مع اللاعب الدنماركي كريستان إريسكن في تغريدات لهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلاً: ” صلوتنا مع كريستان إريكسن وعائلته، يقف عالم كرة القدم معًا على أمل الحصول على أخبار جيدة”.

Эриксен потерял сознание во время матча. Кристиану сделали массаж сердца, а потом увезли в больницу. Игру перенесли ⚡️ Матч ТВ ведет онлайн всего происходящего:https://t.co/FT5J9vd5b9 📷 Martin Meissner – Pool/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/5CjBDCrHHp — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

وأضاف رونالدو، ” أنا أعتمد على رؤيتك قريبًا في الملعب، كريس إبق قويًا”.

بينما علق المحلل في قنوات “بين سبورت” الكابتن محمد أبو تريكة، ” سقوط إريسكن في المباراة هزني وذكرني بموقف لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب، ربنا يرحمه الموقف يعاد قدام عيني حالاً “.

الاتحاد الأوروبي وضغط المباريات

وأوضح أبو تريكة، أن الاتحاد الأوروبي يعامل اللاعبين كآلات وليس كبشر، ضغط كبير وهائل من المباريات على اللاعبين هذا الموسم دون فترة راحة.

وتابع، ” لا بد وأن يتم تقييم الموقف من جديد، وألا يمر ما حدث بشكل عادي، ولا بد التفكير في ضغط المباريات في الفترة بين كل مباراة وأخرى”.

Christian Eriksen has been transferred to the hospital and has been stabilized, according to a statement from UEFA. pic.twitter.com/tINHNzw74h — SportsCenter (@SportsCenter) June 12, 2021

كما وشهدت التضامن الكبير والتفاعل من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا الشفاء والسلامة للاعب الدنماركي “كريستان إريسكن”.

ترتيب المجموعة المنافسة

ويحتل المنتخب البلجيكي في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه منتخب فلندا في المركز الثاني من الترتيب.

أما في المركز الثالث جاء منتخب الدنمارك، وفي أدنى ترتيب جاء المنتخب الروسي بدون نقاط، خلال منافسات بطولة اليورو 2020 المؤجلة منذ الصيف الماضي بسبب وباء كورونا.

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