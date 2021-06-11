“شاهد” منتخب إيطاليا يستهل مشواره في بطولة اليورو بانتصار كبير على تركيا

تغلب منتخب إيطاليا على نظيره الضيق تركيا بثلاثية أهداف نظيفة دون رد، في افتتاح منافسات كأس الأمم الأوروبية “اليورو2020” والتي جمعت المنتخبين على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

أهداف منتخب إيطاليا في شباك تركيا

وجاء هدف اللقاء الأول في الدقيقة ال53 من المباراة بطريق الخطأ الذي ارتكبه مدافع المنتخب التركي ميريح ديميرال والذي سجله في مرمى فريقه، بينما سجل المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي ثاني أهداف اللقاء لصالح المنتخب الإيطالي في الدقيقة ال66.

وأحرز اللاعب لورينزو إينسيني الهدف القاتل والثالث في اللقاء في الدقيقة ال79، وقد فشل منتخب تركيا من إحراز أي من الأهداف في الدقائق المتبقية من اللقاء بعد السيطرة والاستحواذ على المباراة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة.

اقرأ المزيد: حكم الفضيحة الكروية يقود المباراة الافتتاحية لمنافسات بطولة اليورو 2020

وشهدت افتتاح منافسات بطولة اليورو 2020 والمؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، حضور نحو 18 ألف متفرج على مدرجات ملعب “الأولمبيكو” الإيطالي، إلى جانب استخدام عدد من التقنيات الجديدة في المسابقة.

منتخب إيطاليا وبطولة اليورو

ونجح المنتخب المستضيف لتلك المواجهة على أرضه في التأهل إلى بطولة اليورو 2020 وتصدره المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة، بعد فشله في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2018 الذي أقيم في دولة روسيا.

بينما استطاع المنتخب التركي المنافس من التأهل إلى بطولة اليورو 2020، بعد وصوله إلى المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة خلف صاحب النسخة الأخيرة من بطولة العالم منتخب فرنسا.

ولعب منتخب تركيا 10 مباريات، حقق من خلالها الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وتضم المجموعة المنافسة التي ستخوض أولى المواجهات في كأس أمم أوروبا “اليورو2020″، كل من منتخب إيطاليا، تركيا، سويسرا، ويلز.

وسيخوض المنتخب الإيطالي بعد تحقيقه الفوز في أولى مواجهاته في كأس أمم أوروبا “اليورو” أمام منافسه السويسري يوم الأربعاء المقبل، وبعدها أمام منافسه أمام نظيره الويلزي.

منتخب تركيا والمواجهات القادمة

وسيخوض المنتخب التركي الذي تلقى الخسارة الأولى في مستهل مشواره في المسابقة مباراة قوية أمام منافسه الويلزي يوم الأربعاء القادم، وبعدها سيلعب أم نظيره السويسري خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو2020”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك