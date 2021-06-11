هكذا كانت ردّة فعل الملك عبدالله الثاني بعدما نسي مدير المخابرات السابق تأدية التحية له (شاهد)

في موقفٍ طريف، نسي مدير المخابرات الأردني السابق طارق علاء الدين تأدية التحية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أثناء تكريمه، قبل أن يستدرك الموقف.

حدث ذلك، اثناء احتفال القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية الذي أقيم في ميدان الراية بالديوان الملكي الهاشمي.

وخلال توزيع الملك عبدالله الثاني الأوسمة لشخصيات أردنية بارزة، كان من بينهم طارق علاء الدين رئيس المخابرات العامة الأسبق والذي سار من أمام الملك دون الانتباه له.

الملك عبدالله وولي عهد الأمير حسين قابلا الأمر بابتسامة، قبل أن يعود علاء الدين ويقدم شكره.

وحظي الفيديو بتداول واسع من النشطاء الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

موقف طريف بين الملك عبد الله الثاني ومدير المخابرات السابق طارق علاء الدين خلال تسليم الميداليات الملكية بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية#الأردن#قناة_الغد pic.twitter.com/r2QdnXR1gM — قناة الغد (@AlGhadTV) June 10, 2021

وبحسب قناة (المملكة) الأردنية، فقد رعى الملك عبدالله الثاني، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

ولدى وصول الملك إلى موقع الاحتفال محاطاً بالموكب الأحمر، وكوكبة من الفرسان، أطلقت المدفعية 42 طلقة تحية للملك واحتفاء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة، كما عزفت الموسيقى السلام الملكي، وحيّت الملك ثلّة من حرس الشرف.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرعى، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية #الأردن pic.twitter.com/jpjzmcUjJz — RHC (@RHCJO) June 9, 2021

وحلقت في سماء الميدان طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي، مُشكلةً الرقم 100.

واحتفاء بذكرى مئوية تأسيس الدولة، قلّد الملك وسام مئوية الدولة الأولى على القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، ودائرة المخابرات العامة، وكوكبة من أبناء الأردن وبناته، ممن خدموا في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

كما قلد الملك أوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ولي عهد الأردن عن أبيه: (الحِملُ الذي عليه لم يكن سهلًا)

ووصف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الحمل الذي على والده العاهل الأردني منذ توليه العرش، بأنه لم يكن سهلًا.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الأردنيين الأربعاء، بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، الذي يترامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.