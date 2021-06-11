العلماء يحذّرون: لهذا يجب أن تنتبهوا لـ(الصداع والتهاب الحلق)

أبلغ أشخاص مصابون بفيروس كورونا عن الصداع والتهاب الحلق على أنه أكثر الأعراض شيوعًا، بينما تظهر على الشباب المصابون الآن أعراضا شبيهة بأعراض الزكام المعتدلة.

يقول العلماء إن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن أكثر أعراض كورونا المبلغ عنها.

ويتعرف رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا على ثلاث علامات منبهة للفيروس (درجة حرارة وسعال مستمر جديد وفقدان حاسة التذوق والشم).

لكن علماء كلية الطب (كينجز كوليدج) بلندن الذين يديرون مشروع مراقبة الفيروسات التاجية، يقولون إن المرض يتصرف بشكل مختلف الآن.

الصداع الآن أكثر أعراض فيروس كورونا

ويعد الصداع الآن أكثر أعراض فيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها بينما التهاب الحلق هو ثاني أكثر الأعراض التي يتم الشكوى منها، ولكن لا يوجد أي منهما على القائمة الرسمية لأعراض الفيروس.

ويعتقد العلماء أن الفيروس الهندي المتحور، الذي انتشر بسرعة منذ أوائل مايو، قد يكون وراء التغيير في الأعراض.

قد يكون السبب أيضًا هو إصابة الأشخاص الأصغر سنًا بالعدوى وهم أكثر عرضة للإصابة بمرض خفيف.

قال كبير الباحثين، تيم سبيكتور، إنه يجب أن يخضع الأشخاص للاختبار إذا كانوا يعتقدون أنهم مصابون بنزلة برد للحد من أي انتشار محتمل لفيروس كورونا .

كان فريق كينجز كوليدج يتتبع أعراض الفيروس من خلال تطبيق يسمى ZOE أطلقه في مارس الماضي وهي أكبر دراسة لتتبع الأعراض في البلاد.

وأظهرت البيانات التي تم تحليلها بواسطة تطبيق ZOE أن السعال كان أكثر الأعراض شيوعًا في بداية الوباء، حيث ظهرت العلامة المنذرة على 46 في المائة من المرضى المصابين.

لكن صداع الرأس ظهر على (66 في المائة) والتهاب الحلق على (53 في المائة) وسيلان الأنف على (49 في المائة) والحمى على (42 في المائة) في سن الأربعين تجاوزها الآن، بينما أظهر أكثر من 40 عاما نتائج مماثلة، وفقا للبروفيسور سبيكتور.

فقدان حاسة التذوق

وأبلغ عدد أقل من الأشخاص عن فقدان حاسة التذوق لديهم أو صغر حجمهم، ولم يعد فقدان حاسة الشم في قائمة الأعراض العشرة الأكثر شيوعًا.

قال البروفيسور سبيكتور لصحيفة التلغراف البريطانية وفق ترجمة وطن: الناس لا يدركون ذلك، وقد يعتقد الناس أنهم أصيبوا بنوع من البرد الموسمي وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرونه.

يضيف البروفيسور سبيكتور: منذ بداية شهر مايو، كنا نبحث في أهم الأعراض وهي ليست كما كانت.

رقم واحد هو الصداع يليه التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى. كل هذه ليست الأعراض الكلاسيكية القديمة، فالرقم خمسة هو السعال، لذا فهو نادر ولم نعد نرى فقدان الرائحة في المراكز العشرة الأولى بعد الآن.

“يبدو أن هذا البديل يعمل بشكل مختلف قليلاً.”

إضافة المزيد من الأعراض الشبيهة بالبرد

في فبراير، كتب أكثر من 140 طبيبًا عامًا إلى كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي، يحثون فيه الحكومة على إضافة المزيد من الأعراض الشبيهة بالبرد إلى القائمة الرسمية.

قال الدكتور أليكس سوهال، الطبيب العام في تاور هامليتس، لندن، والذي كان الكاتب الرئيسي للرسالة، إن المرضى أبلغوا عن هذه الأعراض الخفيفة واستمروا في اختبار فيروس كورونا في غضون أيام قليلة.

أظهر بحث سابق أجراه مكتب الإحصاء الوطني أن التعب هو أكثر الأعراض المبلغ عنها شيوعًا، يليه صداع وسعال.

وكشفت بياناتهم، التي تم جمعها من خلال دراسة استقصائية شملت 10000 شخص وتم إصدارها في أبريل، أن حوالي 53 في المائة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لا يعانون من أعراض.

وسجلت بريطانيا أمس 7393 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 40 في المائة عن الأسبوع السابق.

وكانت الحالات تتزايد منذ عدة أسابيع بسبب المتحور الهندي.

على الرغم من الوفيات المبلغ عنها والمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى لا يزالون منخفضين، إلا أن هناك فجوة بين زيادة العدوى يتزايد ببطء عدد المرضى المصابين الذين يحتاجون إلى علاج طبي.

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