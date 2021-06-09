مبابي لم تعجبه تصريحات ناصر الخليفي وهذا ما قالته تقارير إسبانية؟!

كشف البرنامج الإسباني الشهير “تشيرنجيتو”، أن النجم الفرنسي في باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” 22 عامًا، لم تعجبه تهديدات رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن حسم ملفه داخل الفريق الباريسي في البقاء داخل الفريق وعدم التفريط به.

تصريحات ناصر الخليفي

وقال مقدم برنامج تشيرنجيتو “جيوزيب بيدريرول”، ” كيليان مبابي وعد ريال مدريد يرفض جميع محاولات باريس سان جيرمان من أجل تمديد عقده داخل الفريق”.

عرض ريال مدريد

وأفادت تقارير صحيفة، بأن إدارة ريال مدريد الإسباني، من المتوقع أن يتقدم بعرض إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الحصول على خدمات ضم اللاعب مبابي بمبلغ 175 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي رافائيل فاران.

⚪ صحيفة ديفينسا سنترال : ريال مدريد يجهز لتقديم أول عرض جدي للحصول على مبابي ⬅️ 75 مليون يورو + فاران. pic.twitter.com/eX0OgQKAQn — في حضرة الريال🏆 (@AlrealExpert) June 7, 2021

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بينما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد قد قدم عرضًا رسميًا إلى المدافع في ريال مدريد الفرنسي رفائيل فاران من أجل تجديد عقده مع الفريق الملكي، لكن دون رد من اللاعب أو وكيله للاستجابة إلى الطلب حتى الآن.

ناصر الخليفي ومصير مبابي

وقال رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن مصير اللاعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، قائلاً: ” مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان وتمديد عقده في الطريق الصحيح، وهو لن يرحل نحن لن نبيعه أبدًا، وهو لن يغادر مجانًا أبدًا”.

🚨🚨 بيدريرول: مبابي أخبر ريال مدريد أنه لا ينوي التجديد مع باريس. pic.twitter.com/zuffL9xTvG — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 7, 2021

وأوضح الخليفي، بأن النجم البرازيلي نيمار يريد إنهاء مسيرته في باريس سان جيرمان، أما بخصوص المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو سيبقى مدربًا ولم يلمح برغبته في الرحيل عن النادي”.

وبين الخليفي، عارضنا دوري السوبر الأوروبي من البداية، لأنه سيقتل روح كرة القدم في أرجاء العالم.

مبابي والهشتاك

وقد تصدر هشتاك #حرر_مبابي الترند في دولة إسبانيا، بعد تصريح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، ورفضه بيع الفرنسي كيليان مبابي والرحيل عن الفريق الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي ذات السياق، قال الإعلامي الإسباني جوزيب بيدريرول، إن ” تصريحات ناصر الخليفي هي بمثابة تحذير وتهديد لمبابي”.

ويرى بيدريرول، قائلاً: ” باريس سان جيرمان أنه فشل في إقناع مبابي في البقاء والتجديد معه داخل صفوف الفريق الباريسي الفرنسي، خاصة مع امتلاكهم كل أموال العالم، هم يعاملوا لاعبيهم على أنهم بضائع”.

💥 كواترو | سيجتمع مبابي مع الخليفي بعد بطولة اليورو ليخبره عن رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان. pic.twitter.com/gGWM4pLE4s — Blancos Global (@Blancos_Global) June 8, 2021

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، إلا أن إدارة الفريق يريد تجديد عقد اللاعب من أجل الحفاظ عليه والاستفادة من خدماته خلال المواسم المقبلة.

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