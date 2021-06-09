بالصور:قميص منتخب أوكرانيا الجديد يتسبب بأزمة مع روسيا

أثار قميص منتخب أوكرانيا الجديد لكرة القدم، والذي سيشارك به في منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة القادمة، موجة من الغضب العارمة في روسيا، بعدما ظهر عليها خريطة لحدود دولة أوكرانيا تتضمن شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين البلدين الجارين.

منتخب أوكرانيا والقميص الجديد

وكشف الاتحاد الأوكراني عن القميص الجديد في بيان رسمي له على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، حيث تظهر على مقدمة القميص أصفر اللون حدود أوكرانيا باللون الأبيض، ودون على القميص شعار “المجد لأوكرانيا” على ظهره، بينما يحمل القميص من الداخل شعار “المجد للأبطال”.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

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في الوقت الذي نال الإشادة الكبير داخل أوساط المواطنين الأوكرانيين، على تلك الخطوة التي اتخاذها الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في تصميم القميص الخاص بمنتخب البلاد، بينما أثار ذلك على نحو الأخر موجة من الغضب لدى الأوساط في روسيا التي اعتبرته بالأمر المستفز.

الحملة اليائسة ومنتخب أوكرانيا

وقد علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” على إدراج المنتخب الأوكراني حدود شبه جزيرة القرم على قميص المنتخب الأوكراني واصفة تلك الخطوة بأنها “حملة يائسة”.

وغردت المتحدثة زاخاورفا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “التليغرام”، قائلة: ” المنتخب الأوكراني لكرة القدم جمع بين حدود أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، في تصرف يائس ومخادع”.

U.S. Embassy on Ukraine's new soccer kit for Euro 2020: 'Love the new look'https://t.co/FBhtlVRgLG pic.twitter.com/8PEKg0fKnj — UNIAN.info (@UnianInfo) June 7, 2021

وأردفت،” أن شعار المجد لأوكرانيا .. والمجد للأبطال، الذي دون على قميص المنتخب الأوكراني شعار مشهور بارتباطه بجيش ستيبان بانديرا، ويذكر بالجرائم التي ارتكبها هذا الجيش إبان الحرب العالمية الثانية”.

منتخب أوكرانيا وبطولة أمم أوروبا

ويخوض المنتخب الأوكراني في بطولة أمم أوروبا “اليورو2020″، ضمن المجموعة الثالثة من منافسات المسابقة بجانب منتخبات هولندا والنمسا ومقدونيا الشمالية، بينما يتواجد المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخب بلجيكا والدنمارك وفنلندا.

#يورو_2020..#روسيا تحتج أمام اليويفا على قميص #أوكرانيا بسبب القرم

وقال مصدر من الاتحاد الروسي لكرة القدم إن كرة القدم هي رياضة يجب أن تكون دائما بعيدة عن السياسة. من وجهة نظرنا، بقبول مثل هذا القميص يكون يويفا قد وضع سابقة" pic.twitter.com/aM8IBJpV1R — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 9, 2021

ويدور النزاع بين البلدين المجاورين على شبه جزيرة القرم، بعدما أقدمت دولة روسيا على ضمها في عام 2014م والتي اعتبرتها كجزء من أراضيها، في وقت تخطى ذلك باعتراف دولي وعالمي بأنها جزء من دولة أوكرانيا.

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